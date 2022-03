Todo sobre Scarlett-Lauren, la novia de Luis de Luxemburgo a la que presentó en sociedad hace unos meses

El pasado mes de agosto, Tessy de Luxemburgo ya dio pistas de que su exmarido Luis había rehecho su vida, al igual que ella. Cuando le felicitó por su 34 cumpleaños le dedicó un bonito mensaje con el que, además de poner punto final al arduo y complicado divorcio que habían protagonizado durante casi dos años y medio, dejaba entrever que el hijo de los Grandes Duques tenía una nueva ilusión. "Te deseo especialmente hoy con tu familia, novia, amigos y otros, la celebración más increíble, y levantaré mi copa por muchos años más", fueron algunas de sus palabras.

En aquel momento, la felicitación de Tessy de Luxemburgo pasó inadvertida para algunos y no ha sido hasta hace unos días cuando todos se han percatado de esa relación de su exmarido con la joven abogada francesa Scarlett-Lauren Sirgue. Y lo han hecho porque la pareja ha decidido oficializar su historia de amor con un posado de lo más navideño que no deja lugar a dudas acerca de quién ocupa desde hace unos meses el corazón de Luis de Luxemburgo. Sin embargo no ha sido esta la primera vez que ambos aparecen juntos en público.

La prensa les ha fotografiado en varios eventos a lo largo de los últimos meses. Uno de ellos fue la cena de gala de la subasta Niños por la Paz que se celebró el pasado 11 de marzo en Le Grand Bistro de Breteuil en la ciudad francesa de París, curiosamente el lugar de origen de Scarlett-Lauren. Allí se dejaron ver muy sonrientes y cariñosos, clara señal del buen momento por el que atraviesan, y vestidos de manera elegante. La aparición de Luis de Luxemburgo y su pareja hace ya nueve meses pone de manifiesto que su relación no es tan reciente como algunos podrían pensar, sino que llevan, al menos, cerca de un año de relación.

El hijo de los Grandes Duques y la abogada se conocieron en la ciudad del amor, donde él trabajaba como coach para directivos en la firma Laurent Meeschaert. Scarlett-Lauren, por su parte, es asociada en Sibe. Anteriormente pasó por el Tribunal de Apelación de la capital gala, donde ejerció como asistente legal. Formada en la Universidad de París, completó sus estudios en la EFB, la escuela de Formación Profesional de Abogados del Tribunal de Apelación de París. t

Si Luis de Luxemburgo está feliz con su novia, su ex Tessy no le va a la zaga. En junio de 2019 ya reconoció a ¡HOLA! que había conocido a una persona y que estaba muy ilusionada. Se trata de su compañero de trabajo Frank Floessel, un empresario suizo que se formó en ingeniería eléctrica en Zúrich y que fundó su primera empresa cuando todavía estaba estudiando. Sus hijos, los que tiene en común con Luis -Gabriel y Noah- le conocen desde hace tiempo y con él comparten momentos, excursiones y diversión. Hace solo unos días, la propia Tessy protagonizaba con los tres un posado navideño en forma de álbum familiar. La imagen se une así a la de su exmarido. Parece que los dos han rehecho su vida, se encuentran muy felices con sus respectivas parejas y con estos buenos sentimientos afrontan la llegada del nuevo año.