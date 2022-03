Luis de Luxemburgo cumple años con un inesperado mensaje de su exmujer

El pasado 13 de marzo, Luis y Tessy de Luxemburgo se reunieron para celebrar juntos el cumpleaños de su hijo Gabriel. En aquel momento ya quedó clara la excelente relación que mantienen el hijo de los Grandes Duques y su exmujer. Y eso que durante casi dos años y medio protagonizaron un arduo y complicado divorcio, con desavenencias en los tribunales incluidos. Este lunes, los dos volvían a poner de manifiesto que todo aquello quedó atrás, que está más que superado y que el amor por sus dos hijos, Gabriel y Noah, está por encima de todo. Lo hacían por una buena razón: el 34 cumpleaños de Luis de Luxemburgo.

Una ocasión que también aprovechaba la Casa Gran Ducal para rebuscar en el particular baúl de los recuerdos del protagonista del día y rescatar una decena de fotografías suyas que bien podrían resumir su vida: desde que era un bebé en brazos de su madre, la gran duquesa María Teresa, hasta su faceta como padre, pasando por sus juegos y carreras siendo tan solo un niño y acompañado por su padre y sus hermanos. Todo un abanico de instantáneas en el que no faltaba una jornada de vuelo, un posado oficial reciente en familia ni tampoco un momento deportivo de Luis de Luxemburgo.

Pero volviendo a la buena relación que mantiene este con su exmujer Tessy, precisamente esta era la que protagonizaba el mensaje más inesperado y sorprendente de esta señalada fecha. La madre de Gabriel y Noah quiso felicitar públicamente al que fue su marido y lo hizo con una preciosa imagen familiar tomada hace algunos años ya de lo que parece una feliz jornada en un parque de atracciones. "Feliz cumpleaños Lou", comienza diciendo la exmilitar. "La vida es una montaña rusa continua y ambos hemos recibido nuestra justa porción de ella", prosigue.

"A pesar de las diferencias, hemos logrado y continuamos haciéndolo maravillosamente para criar a nuestros dos hijos felices, inteligentes y guapos. Te deseo especialmente hoy con tu familia novia, amigos y otros, la celebración más increíble, y levantaré mi copa por muchos años más. Hay un dicho que reza 'Incluso si al final no podemos estar juntos, me alegro de que aún formes parte de mi vida'. Gracias por nuestros dos hijos. ¡Ambos significan el mundo para mí! Para todos los que leáis esto, la montaña rusa es diferente para cada uno. No compares tu viaje con el de otra persona. Necesitas los altibajos para comprender y apreciar las lecciones. Feliz cumpleaños a todos los nacidos en agosto. Que seáis felices en estos tiempos turbulentos. No necesitáis remontar vuestras montañas rusas solos. Relacionaos con otras personas en estos tiempos turbulentos del COVID si es necesario", culmina Tessy su mensaje.

A lo largo de su dedicatoria, la exmujer de Luis de Luxemburgo deja entrever que el hijo de los Grandes Duques ha rehecho su vida, al igual que hizo ella. Fue en junio de 2019 cuando ella misma reconocía a ¡HOLA! que había conocido a una persona recientemente. En los últimos meses no ha dudado en posar con su nueva pareja, a la que por cierto ya conocen sus hijos. Se trata de su compañero de trabajo Frank Floessel, un empresario suizo que se formó en ingeniería eléctrica en Zúrich. Recientemente pasó a formar parte del consejo de administración de la organización sin ánimo de lucro Profesores sin fronteras, del que Tessy es cofundadora.

