Luis de Luxemburgo y Scarlett-Lauren 'oficializan' su relación con un posado navideño

Después de un arduo proceso de más de dos años, finalmente en abril de 2019 Luis y Tessy de Luxemburgo rubricaban su divorcio. Desde entonces hasta ahora, su relación se ha librado de las asperezas judiciales quedando entre ellos una gran sintonía que exhiben en todo momento por el bien de sus dos hijos Gabriel y Noah. Ambos han pasado página y han rehecho su vida; Tessy con un compañero de trabajo, Frank Floessel, y el Príncipe con una abogada parisina especializada en la defensa de las víctimas llamada Scarlett-Lauren Sirgue. Ha sido ella la que por primera vez ha compartido una imagen de la pareja, 'oficializando' así públicamente su relación.

"Feliz Navidad", escribe la joven junto a un bello posado en el que aparecen ante un decorado navideño protegidos con mascarillas pero con la felicidad en la mirada. Scarlett-Lauren luce un abrigo negro largo sobre unos vaqueros y Luis de Luxemburgo, que ha reaccionado a la publicación con varios corazones, lleva una trenca informal y una boina que le da un aspecto muy moderno. Aunque la prensa les ha fotografiado en algún que otro evento juntos desde que comenzaran su relación, ambos están viviendo su historia de amor con mucha discreción y es la primera vez que se les ve posando en pareja.

Fue precisamente Tessy de Luxemburgo la que confirmó que su ex tenía una nueva ilusión cuando le felicitó por su 34 cumpleaños el pasado mes de agosto. "A pesar de las diferencias, hemos logrado y continuamos haciéndolo maravillosamente para criar a nuestros dos hijos felices, inteligentes y guapos. Te deseo especialmente hoy con tu familia, novia, amigos y otros, la celebración más increíble, y levantaré mi copa por muchos años más. Hay un dicho que reza 'Incluso si al final no podemos estar juntos, me alegro de que aún formes parte de mi vida'. Gracias por nuestros dos hijos. ¡Ambos significan el mundo para mí!", escribió la exmilitar en un inesperado mensaje que evidenciaba su buena relación y también dejaba al descubierto que el corazón del tercer hijo de los grandes duques de Luxemburgo volvía a estar ocupado.

Un tortuoso divorcio

Luis y Tessy de Luxemburgo estuvieron casados durante algo más de una década. Se dieron el 'sí, quiero' el 29 de septiembre de 2006, un año después de que la Casa Ducal anunciara que la joven esperaba su primer hijo con el príncipe. Sin embargo en 2017, su decisión de separarse desató un litigio en los juzgados que duró varios años. Llegaron entonces los encuentros poco amistosos, los desacuerdos, las desavenencias y el intrercambio de acusaciones, en definitiva, un largo proceso que se prolongó hasta el mes de abril del año pasado cuando formalizaron el divorcio. El cierre de este amargo capítulo ha sido un alivio tanto para Luis como para Tessy de Luxemburgo. "Han sido los tres años más difíciles de mi vida, en los que aprendí mucho sobre las personas y cómo son realmente. Mis hijos y yo estamos expectantes y entusiasmados ante nuestro futuro. Luis y yo nos unimos cuando se trata de los niños y seguimos siendo un equipo maravilloso", confesó en aquel momento la princesa que hizo carrera en el Ejército.

