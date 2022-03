Gabriel de Luxemburgo concede su primera entrevista con 13 años, ¿cuándo seguirá Leonor sus pasos?

Los hijos de los royals se hacen mayores y hay una generación, en la que se incluye a la princesa Leonor, que acaba de dejar atrás la niñez, por lo que cada vez que adquiere más y más protagonismo. Gabriel de Luxemburgo, a sus 13 años, ha concedido su primera entrevista al medio luxemburgués RTL, y ahora nos preguntamos cuándo hará lo propio la Princesa de Asturias, quien está apunto de cumplir los 14 y ya ha pronunciado hasta tres discursos, dado que cada vez ha ido adquiriendo más protagonismo en los actos públicos a los que ha acudido. Dentro de unos días volveremos a verla en la entrega de los Premios Princesa de Girona, pero por el momento no se atisba entrevista alguna en el horizonte.

Por su parte, la que ha concedido Gabriel de Luxemburgo ha sido un tanto peculiar. "De adolescente a adolescente", así comienza el cuestionario realizado por una chica de su misma edad. La joven quería indagar sobre cómo era la vida de un príncipe, de manera que, grabadora en mano, quedó con él en una céntrica cafetería de Londres, donde reside Gabriel, que llegó acompañado de su madre, Tessy de Luxemburgo, y su hermano pequeño Noah.

Lo primero que llamó la atención de la entrevistadora es que el príncipe al llegar, "al contrario de la mayoría de los adolescentes", le dio la mano al tiempo que hacía una pequeña reverencia con la cabeza. Tras un saludo, quizás más ceremonioso de lo habitual, la conversación transcurrió entre los adolescentes de forma relajada y Gabriel se sinceró sobre su lado más personal y desconocido, lo que nos ha permitido descubir detalles como que es un amante de la cocina o que le encanta ir de vacaciones a Ibiza. Detalles que también nos gustaría conocer algún día de la hija de los reyes Felipe y Letizia.

A pesar de vivir en Londres desde hace nueve años, al nieto de los grandes duques de Luxemburgo le encanta su país. "Me gusta todo. Todo es muy bonito", confesaba incapaz de escoger su lugar favorito del gran ducado, donde estuvo por última vez hace un mes, aunque en público no se le ve desde el funeral de su bisabuelo el gran duque Juan. En la capital británica, el príncipe disfruta de sus aficiones como la lectura, tocar la guitarra y la cocina. "Cuando cocino para mis padres, ellos pueden descansar un poco mientras y si lo hago para mi hermano es simplemente para relajarme cocinando. Después, ellos tienen su comida y les gusta", explicaba Gabriel que añadía que el plato favorito de Noah son las tostadas francesas.

Respecto a la relación con su hermano pequeño, reconocía que, como es habitual, tienen sus más y sus menos. Cuando la entrevistadora le preguntó si se llevaban bien, el hijo de Luis y Tessy de Luxemburgo respondió con toda sinceridad: "No siempre... no siempre". La joven también tenía curiosidad por saber donde iría de vacaciones un príncipe como él. "mis vacaciones favoritas fueron a Ibiza con mi madre donde hice algunos amigos", aseguraba.

Además, los dos adolescentes conversaron sobre el futuro y la vocación solidaria de Gabriel, probablemente heredada de Tessy, siempre comprometida con las causas sociales. "Me gusta ayudar a la gente. Me gusta darles dinero para que puedan tener otra oportunidad en la vida", explicaba convencido de que esta máxima sea la que defina su profesión cuando sea mayor, aunque aún no tiene claro hacía donde orientará sus pasos. "No lo sé todavía, quizás veterinario o médico, pero algo que ayude a la gente", decía en una respuesta que sorprendía a su entrevistadora ya que no era lo que esperaba de un prínicipe. Sin embargo, cree que ha sido sincero: "hay algo en Gabriel que es muy auténtico".