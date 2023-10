James Middleton, hermano de la princesa de Gales, presenta a su primer hijo y desvela su original nombre

La familia de los príncipes de Gales está viviendo una época muy dulce tras el nacimiento del hijo de James Middleton (36 años), a principios de mes. El hermano pequeño de la princesa, ha compartido por primera vez unas preciosas imágenes de su bebé, en las que aparece el recién nacido en brazos de su papá y con una medalla con un importantísimo significado. Junto a estas instantáneas, ha escrito unas emotivas palabras en las que desvela el nombre de su niño: "Han sido las semanas más especiales de mi vida tras conocer a nuestro bebé".

En las imágenes que ha compartido James Middleton, podemos observar a un feliz papá sosteniendo a su bebé en brazos, a quien él y su mujer, Alizze Thevenet de 33 años, han decidido llamar Inigo. Ha confesado que a pesar de haberse preparado para esta nueva etapa de su vida, "la emoción de conocer a Inigo y ser tres, ha sido abrumadora". En otra de las fotografías se ve al recién nacido junto al resto 'de la manada de cachorros', tal y como el propio hermano de Kate ha escrito: "Los perros han sido fantásticos al darle la bienvenida a su hermano pequeño a la manada (aunque Inka necesita saber que los ositos de peluche no son solo para ella...)".

El benjamín de la familia de la princesa de Gales y su mujer tienen siete perros a quienes consideran miembros de su familia, ya que han tenido una función terapéutica a la hora de ayudarle a superar la depresión. De hecho, tras anunciar la feliz noticia de que estaban embarazados, tuvieron que hacer frente a la pérdida de una de sus perritas más queridas, siendo este uno de los momentos más duros para ellos. Ella, que falleció a principios de año, fue muy importante para el matrimonio y ahora, han querido recordarla en este momento tan importante de sus vidas. Le han regalado a su recién nacido una medalla con su ilustración. "Le he contado todo sobre Ella, si no fuera por ella, no estaría aquí y hoy la extrañamos mucho", ha escrito James en su perfil público.

El cuñado del príncipe Guillermo, también ha querido agradecer al equipo del hospital donde ha nacido Inigo, toda la ayuda que han recibido y lo bien cuidados que han estado: "Agradecer al maravilloso equipo del hospital de Basingstoke, desde el primer escaneo hasta la salida por puerta siendo por primera vez tres. No podríamos habernos sentido más apoyados y atendidos en todo momento, así que gracias NHS".

Historia de amor de James Middleton y Alizze Thevenet

James y la Aluzze, que trabaja como financiera y analista en la consultora inglesa ITG, en la City de Londres, comenzó en 2018 cuando se conocieron en un bar de South Kensington (Londres), aunque su relación no salió a la luz pública hasta Año Nuevo cuando fueron fotografiados besándose en San Bartolomé. Vivieron su historia de amor con una gran discreción hasta que en octubre de 2019, el hermano de Kate Middleton confirmaba su compromiso con un escueto y elocuente mensaje: "Ella ha dicho sí". La boda llegó en septiembre de 2021 con la espectacular Costa Azul como telón de fondo y en una ceremonia íntima a la que acudieron los príncipes de Gales.

