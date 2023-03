Las lágrimas de Rania, los nervios del novio con el anillo... el vídeo de la espectacular boda de Iman de Jordania

Loading the player...

La Corte Real Hachemita se vestía este domingo con sus mejores galas para vivir la boda de la princesa Iman, primera hija de los reyes jordanos que pasa por el altar. Todo un acontecimiento en el país de Oriente Medio que nos dejó un carrusel de imágenes espectaculares y verdaderamente emotivas a lo largo de la ceremonia, celebrada en el imponente Palacio Beit Al Urdun de Amán.

Miriam Ungría, la presencia española en la boda de Iman de Jordania

Una novia de las Mil y una noches, los nervios de su prometido con el anillo, la impresionante tarta nupcial de seis pisos... y, cómo no, las lágrimas de la reina Rania: "Mi querida Iman, esto no es un adiós cuando siempre estás en mi mente y en mi corazón. Dios te bendiga", le ha dicho a su hija hoy lunes tras abandonar la joven de 26 años el nido familiar ¿Quieres ver todas las secuencias inéditas de su gran día? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Las fotos oficiales de la boda de la princesa Iman, hija de Abdalá y Rania de Jordania