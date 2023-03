Minimalista y con velo bordado: el vestido de novia de la princesa Iman de Jordania al detalle

Este domingo 12 de marzo, la princesa Iman, la segunda hija de los reyes Abdalá y Rania de Jordania, ha dado el 'sí, quiero' a Jameel Alexander Thermiotis. Y lo hace dos meses y medio antes del enlace de su hermano el príncipe heredero Hussein y su prometida Rajwa Khaled, que se celebrará el 1 de junio. La ceremonia ha tenido lugar en el Palacio del monarca en Dabouq a las seis de la tarde en la capital del país (16:00 hora española). Ha sido a la llegada de la novia cuando hemos podido ver el secreto mejor guardado: su vestido.

El vestido de la novia es, siempre, el secreto mejor guardado de toda boda. Aunque en ocasiones trascienda el diseñador, el corte, la silueta y los detalles que lo convierten en una pieza especial permanecen únicamente en conocimiento de la novia, su madre, el diseñador y, en ocasiones, alguna amiga cercana. El vestido elegido por la princesa Iman para su gran día no ha decepcionado. Se trata de un diseño minimalista, una de las tendencias preferidas de las novias en los últimos años, que se adapta perfectamente a su figura. Es una pieza de color blanco, de manga larga, con falda de silueta 'A' y una cola de tamaño medio que nace de la cintura. Muy especial es la parte superior del vestido. Confeccionada en un tejido semitransparente, con ligeros bordados y cuello perkins, crea la sensación de estar ante un palabra de honor. Un efecto óptico que no solo favorece la figura, estilizándola, sino que es tendencia entre las mujeres que dan el 'sí, quiero' en 2023.

Iman, como la mayoría de novias de la realeza, ha preferido llevar velo. Este complemento por el que no siempre apuestan las novias, sí es muy recomendado entre los diseñadores. Merche Segarra, directora creativa de Jesus Peiro nos explicaba que gracias a este accesorio una mujer con un vestido blanco se transforma, al instante, en una novia. El de la Princesa es un maravilloso velo bordado, que se extiende a lo largo de toda la cola del vestido y con el que ha preferido no cubrir su rostro a la llegada.

Para completar su look nupcial, Iman ha elegido un ramo de flores blanco, una elección que suele convencer a otras mujeres de la realeza. El tono níveo sigue siendo símbolo de paz y pureza y resiste imbatible a pesar de las tendencias. "La flor blanca en un ramo es un diseño que no va a pasar de moda. Es atemporal, clásico, y hace que, quien pueda ver las imágenes de la boda años más tarde, las admire y las use como referencia", nos explicaban Lindsay y Alex, de la floristería Savia Bruta.

Joyas de ensueño

Para peinar su melena, la princesa Iman se ha decantado por un recogido relajado que dejaba dos mechones sueltos bordeando su rostro. Una elección que, además de dulcificarla, resultaba especialmente favorecedora y funcionaba especialmente bien con los pendientes largos de diamantes y la tiara que ha lucido.

El look que vimos en la espectacular fiesta de la henna

Siguiendo con la tradición, cuatro días antes de su boda, la Princesa participó en la fiesta de la henna en la que estuvo rodeada de las mujeres de la familia y sus amigas más cercanas. Una ocasión muy especial para la que eligió el vestido Haneen de la colección nupcial 2021 de Reema Dahbour. Se trata de una prenda de corte árabe, en color crudo y lleno de bordados. Un diseño que acompañó con el cinturón que lució su madre en su boda en 1993. Esta pieza, confeccionada en una capa de gasa sobre seda, está bordada con flores blancas y cristales dorados. Rania fue la encargada de colocarlo sobre su hija.

