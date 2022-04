El pequeño tropiezo en la nueva vida de Mako de Japón y su marido en Nueva York

Mako de Japón y Kei Komuro establecieron su residencia en Nueva York el pasado 15 de noviembre, despúes de convertirse en marido y mujer el 26 de ocubre de 2021 tras tres años postponiéndola. La pareja ha comenzado una nueva vida en la ciudad de los rascacielos. La hija sobrina del emperador, que renunció a sus títulos y a su vida de princesa para casarse con su gran, se ha adaptado a la perfección y acaba de encontrar un trabajo como voluntaria en el prestigioso Museo Metropolitano de Arte (MET) de la ciudad que nunca duerme. La pareja se instaló en Manhattan con la idea de que Kei pudiera desarrollar su carrera profesional en Estados Unidos, quien terminó en junio la carrera de Derecho en la Universidad de Fordham de Nueva York, con un título de Juris Doctor, y trabaja como abogado en un bufete de Nueva Jersey. Sin embargo, para ejercer en Nueva York algunas funciones de su profesión tenía que presentarse a un examen estatal que ha suspendido por segunda vez, según informan desde NHK.

El marido de Mako de Japón compartió los resultados del examen con el jefe de la oficina legal donde solía trabajar como asistente en Japón, han afirmado desde NHK. Se trata de una prueba que se lleva a cabo cuatro veces al año, dos en febrero y dos en julio, y desde el citado medio han apuntado que se presentará por tercera vez el próximo verano. "Desafortunadamente, suspendí el examen. Necesitaba cinco puntos más para aprobar", le ha dicho Kei a su exjefe, a quien también le comentó que "tomaré el próximo examen en julio y me esforzaré al máximo", han informado desde Japan Times. El esposo de Mako se presentó por primera en julio de 2021, tres meses antes de su boda, más tarde se conoció que no lo había pasado. El estado de Nueva York no restringe el número de intentos para aprobar el examen, por lo que lo puede seguir intentándolo todas las veces que sea necesario.

El nombre de Kei Komuro, de 30 años, no aparecía en la lista de aprobados publicada online este jueves. Según los organizadores del examen, se presentaron 3068 personas, con una tasa general de aprobación del 45%. Entre los examinados que volvían a internarlo, como es el caso de Kei, la tasa de aprobación llegó al 30%. El esposo de la sobrina del Emperador de Japón no fue uno de los afortunados. Además, existiría la posibilidad de que pierda su trabajo como asistente legal en la firma Lowenstein Sandler, en caso de que estuviera trabajando con una visa de estudiante ya que esta expiraría en mayo, según explican en Nikkan Sports.

La familia Imperial continúa con su agenda

Mako, de 30 años, como su tía Sayako Kuroda o su prima lejana Ayako Moriya, se vio en la obligación de apartarse de la Corte Imperial al elegir casarse con un plebeyo. Lejos de los lujos a los estaba acostumbrada, la sobrina del emperador Naruhito, está feliz junto a su marido. La pareja trata de pasar desapercibida y de ser dos neoyorkinos más en Mahattan. Por su parte, el padre de Mako, el príncipe Fumihito Akishino, de 55 años, ha proseguido con su agenda oficial. El príncipe heredero ha viajado junto a su mujer, la princesa Kiko, a la prefectura de Mie, donde se encuentra Ise Jingu, también conocido como El gran santuario, dentro del Parque Nacional de Ise-Shima, se trata del santuario Shintō más importante de Japón, ​considerado el lugar más sagrado de esta religión.​​

La visita tiene como objetivo informar sobre la finalización en noviembre de 2020 de las ceremonias Rikkoshi-no-Rei, que proclamaron el ascenso del príncipe heredero Akishino al primer lugar en la línea de sucesión al trono tras la entronización de su hermano mayor, el emperador Naruhito, en mayo de 2019. El viaje, inicialmente previsto para la primavera de 2020, se pospuso debido a la propagación del coronavirus. Es la primera vez que la pareja imperial realiza una visita regional desde enero de 2020, antes de la propagación del coronavirus. Tendrá una duración de cuatro días, donde también vistarán las prefecturas vecinas de Nara y Kioto, recorriendo aproximadamente 800 kilómetros en automóvil, han elegido este medio de transporte para evitar las aglomeraciones de ciudadanos que les esperan en las estaciones de los trenes bañas que suelen utilizar en sus desplazamientos y mantener las medidas para evitar los contagios por covid-19

El príncipe heredero Akishino y la princesa heredera Kiko salieron de su residencia en el distrito Minato de Tokio en coche. Después de viajar alrededor de ocho horas y media, incluidos los descansos, llegaron al área interior del santuario de Naiku alrededor de las cinco de la tarde. Fueron recibidos por cien miembros del personal del santuario que se inclinaron para saludar a los príncipes, que les devolvieron el saludo desde su automóvil. El Príncipe Heredero y la Princesa Heredera luego se dirigieron al Anzaisho, una instalación para alojar a los miembros de la Familia Imperial, donde fueron recibidos por Sayako Kuroda, la hermana del Emperador y el príncipe Heredero, quien se desempeña como sacerdote de Ise Jingu.