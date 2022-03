Nueva etapa y nuevo estilo, Mako de Japón y Kei Komuro ya se han mudado a Nueva York

Casi un mes después del enlace de Mako de Japón y Kei Komuro, que se produjo el 26 de octubre, es ahora cuando realmente comienza una nueva etapa en su vida común. Durante los tres años que han estado planeando su enlace, el objetivo del matrimonio era mudarse a Estados Unidos, un deseo que se ha hecho realidad este mismo fin de semana. La sobrina de los emperadores nipones Naruhito y Masako, vestida con ropa informal, portando su propia maleta de cabina y acompañada de su esposo, ha sido fotografiada la madrugada de este domingo en el aeropuerto de Haneda (Tokio).

PULSA AQUÍ PARA VER LA FOTOGALERÍA COMPLETA

La llegada al aeropuerto de la primogénita de Akishino y Kiko de Japón con Kei Komuro ha generado una gran expectación. Según indica la prensa nipona, había alrededor de un centenar de profesionales de la prensa fotografiando a la pareja, que no ha hecho declaraciones y se ha mostrado ajena al revuelo mediático que han generado sus últimos minutos en suelo nipón. Con sus billetes y el pasaporte en la mano se han dirigido hacia la puerta de embarque que han cruzado para subirse al avión que les lleva hasta Nueva York, la ciudad que han elegido para vivir su historia de amor con plenitud, ya sin presiones ni polémicas.

-Kayo Komuro, la suegra de la princesa Mako y 'malvada' del cuento de hadas nipón

-Recordamos la boda de Naruhito y Masako de Japón, muy diferente a la de su sobrina Mako

El viernes, solo dos días antes de su traslado a la ciudad de los rascacielos, Kei Komuro habría llegado a un posible acuerdo sobre la disputa financiera de su familia que trastocó sus planes de boda y no pudo celebrarse en 2018 tal y como estaba previsto inicialmente. La expareja de su madre, Kayo Komuro, le reclamaba 31.000 euros que según ella fueron un regalo y según él fueron un préstamo para poder hacer frente a los estudios de Derecho de su hijo en los Estados Unidos. Este asunto generó un gran revuelo y causó una grave crisis en Palacio. De hecho, en 2020, el príncipe heredero Akishino, padre de Mako, dio su aprobación al enlace pero impuso una condición: que el citado conflicto se solucionara.

Las dificultades de su nueva etapa

Los primeros renglones de este capítulo que escriben ya como matrimonio no han sido fáciles para Mako y Kei, quienes están convencidos de que la mejor manera de enfrentarse a las dificultades es "caminar juntos" como han hecho desde que se conocieron cuando ambos eran universitarios. Solo una semana después de su enlace civil, que pasará a la historia por ser el primero que no sigue el rito imperial en el Japón de posguerra, llegaba el primer obstáculo al suspender Komuro el examen de abogacía de Nueva York, ciudad en la que él ya vive desde hace unos años. En junio acabó la carrera de Derecho y se presentó a una prueba que le permitiría trabajar en un bufete, pero no ha aprobado y tendrá que seguir preparándose para volver a intentarlo. Mientras, puede seguir ejerciendo como asistente legal. Por su parte, la nieta mayor del emperador Akihito tendrá que encontrar su hueco en el mundo laboral. Está graduada en Arte y Patrimonio Cultural y se especializó en museología.

Antes de dejar para siempre su vida en el Imperio del Sol Naciente la ya exprincesa ha recibido otro mazazo: el fallecimiento de su abuelo Kawashima Tatsuhiko, que tenía 81 años. El padre de la princesa heredera Kiko, quien iniciaba 90 días de duelo, fue profesor emérito de la Universidad Gakushuin de Tokio desde el año 2011. Nació en 1940 y se convirtió en profesor universitario en 1976 después de graduarse. Trabajó como docente en la escuela de postgrado de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos). También participó en actividades de voluntariado en el noroeste de Tailandia durante más de una década, funciones que compatibilizó con su trabajo como docente universitario.

Loading the player...

La despedida de Mako de Japón y su familia, entre la emotividad y el ceremonial japonés