Con esperados reencuentros e importantes ausencias: así serán las navidades de los 'royals'

Llegan las fechas de los reencuentros y también de añorar a los que no están y la realeza no se libra de estos destinos casi inevitables de cada Navidad. En la mayor parte de las casas reales, cuyos palacios ya se han decorado para la ocasión, seguirán siendo unas fiestas marcadas por la prudencia ya que aún no está superada la pandemia que comenzó a principios del año pasado, pero sí se espera que se reúnan los familiares más cercanos, lo que implicará reencuentros tan esperados como el de la princesa Leonor con sus padres y su hermana. También será inevitable que en Sandringham, donde es previsible que Isabel II vuelve a acoger a la familia, se note la ausencia de Felipe de Edimburgo.

Los cien días de la princesa Leonor en un castillo

Los alumnos del UWC Atlantic College finalizan sus clases el próximo 10 de diciembre para pasar las navidades con sus familias, entre ellos la princesa de Asturias, a la que no veíamos en nuestro país desde octubre cuando presidió los premios que llevan su nombre. Aunque durante las navidades volverán a estar los Reyes con sus dos hijas como de costumbre, es posible que la vuelta al colegio le obligue a perderse por primera vez una tradición familiar: la de ir a comer el roscón a casa de su abuelo Jesús Ortiz, ya que sus vacaciones de finalizan el 5 de enero.

Su compañera Alexia de Países Bajos también es de esperar que vuelva a Huis ten Bosch para celebrar la Navidad con sus padres, los reyes Guillermo y Máxima, y sus hermanas. Su regreso se producirá unos días después del gran paso que dará su hermana mayor, la princesa Amalia, que cumple 18 años el próximo martes y al día siguiente pasará a formar parte en calidad de heredera del Consejo de Estado, el mayor órgano asesor del Gobierno holandés. Era habitual que la familia pasará muchas navidades en Argentina, la tierra de la Reina, pero es muy improbable que esa sea una posibilidad este año. También volverá desde Reino Unido Elisabeth de Bélgica, que se encuentra estudiando en Oxford, y es muy probable que regrese a Laeken para unirse a sus padres y sus hermanos en estas fiestas.

¿Volverá Charlene de Mónaco por Navidad?

El reencuentro que áun no sabemos si podrá producirse es el de Charlene de Mónaco con su marido y sus hijos. La princesa monegasca se encuentra ingresada en un centro fuera del Principado para recuperarse de un "profundo agotamiento físico y emocional", tal y como explicó el príncipe Alberto. Dependerá de su evolución que pueda disfrutar de las navidades en palacio y despedir este año tan difícil con su familia después de estar más de seis meses en Sudáfrica tratándose una infección. otorrinolaringológica. En caso de que su salud no se lo permita, tal vez sus hermanas Carolina y Estefanía, así como algunos de sus hijos, se unan al soberano y los pequeños Jacques y Gabriella para acompañarles en estas fechas.

La primera Navidad sin Felipe de Edimburgo

El año ha sido durísimo para la familia principesca de Mónaco, pero para la reina de la Inglaterra tampoco ha sido nada fácil. Isabel II se enfrenta a sus primeras navidades sin el duque de Edimburgo, que falleció el pasado 9 de abril, y no está dispuesta a pasarlas sola. Por eso, en sus planes está reunirse con su familia en Sandrigham, tradición a la que la pandemia le obligó a renunciar el año pasado, y todo ello pese a los problemas de salud que en los últimos meses hicieron que tuviera que rebajar el ritmo de su agenda. A quienes también echarán de menos los Windsor será a los duques de Sussex, que muy posiblemente disfrutarán de la Navidad en su casa de California con sus hijos Archie y Lilibet Diana, igual que hicieron el año pasado.

En el mismo país que el príncipe Harry y Meghan Markle. solo que en la costa este, se encuentra Magdalena de Suecia y su familia, que no se sabe si podrá volver a su país por Navidad. El año pasado la pandemia se lo impidió y este podría pasar exactamente lo mismo. En el caso de los Bernadotte estas fechas son doblemente importantes ya que el 23 de diciembre es el cumpleaños de la reina Silvia, cuya celebración marca siempre el inicio de las fiestas navideñas. También está previsto que la familia real danesa eviten los desplazamientos por prudencia por lo que, tal y como ha confirmado palacio, los príncipes herederos, Federico y Mary, junto con sus hijos acompañarán a la reina en el palacio de Marselisborg, en Aarhus, mientras que el príncipe Joaquín y su familia se quedarán en Francia, donde residen.