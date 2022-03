Amalia de Países Bajos dará un paso crucial como heredera al cumplir los 18 años

El final de 2021 viene marcado por los cumpleaños de muchos herederos de Europa. La princesa Leonor, Christian de Dinamarca, Elisabeth de Bélgica ya han sumado una nueva vuelta al sol y a primeros de diciembre le toca a Amalia de Países Bajos. La Princesa está disfrutando de un año sabático y el próximo 7 de diciembre cumplirá 18 años. Su llegada a la mayoría de edad viene de la mano de un importante paso institucional. Un día después de soplar las velas de la tarta se incorporará al Consejo de Estado, un gran paso que supone el pistoletazo de salida a su papel de heredera. Aunque ya ha protagonizado algunos actos con sus padres y sus hermanas, con la mayoría de edad la Princesa de Orange va a ir adquiriendo las funciones propias de su estatus que contempla la constitución. Será su padre, el rey Guillermo el que la presente ante este organismo, en un acto en el que también estará arropada, por su madre, la reina Máxima.

La reunión extraordinaria del Consejo de Estado de los Países Bajos tendrá lugar el 8 de diciembre por la tarde. Tendrá lugar en el salón de baile del Palacio Kneuterdijk de La Haya. Según recoge el artículo 74 de la Constitución holandesa, la Princesa tiene “por derecho” un puesto en este organismo desde su decimoctavo cumpleaños. Tanto la Princesa como su padre, en calidad de presidente del Consejo, y el vicepresidente, Thom de Graaf, darán un breve discurso durante la reunión extraordinaria. Un importante paso para Amalia que supone un paso crucial en su camino como heredera.

El Consejo de Estado está formado por setenta consejos. Es un órgano asesor independiente del Gobierno y el Parlamento en materia de legislación y gobernanza y es el tribunal administrativo general más alto de los Países Bajos. Estas tareas son realizadas por dos departamentos separados: la Divisón de Asesoramiento y la División de Jurisdicción Administrativa. Como futura heredera al trono, a partir de su llegada a la edad adulta, la Princesa tiene un puesto “por derecho” no solo en el Consejo de Estado, sino también en la División de Asesoramiento. De esta manera puede prepararse para su futura tarea de Reina, entre otras cosas, adquiriendo el conocimiento necesario de la legislación y el derecho constitucional.

La Constitución neerlandesa estipula que el soberano es el presidente del Consejo, un cargo meramente ceremonial ya que la gestión diaria recae en el vicepresidente. La reina Máxima forma también parte de esta institución desde octubre de 2004. La heredera, al igual que su madre, pronto podrá participar en las reuniones de la División Asesora, aunque no tienen derecho a voto. Debido a la renovación del Binnenhof, el complejo de edificios que alberga la sede de los Estados Generales de los Países Bajos, el Ministerio de Asuntos Generales y la oficina del primer ministro, la sesión extraordinaria se llevará a cabo en el Palacio Kneuterdijk y no en la Cámara del Pleno del Consejo de Estado en el Binnenhof. Para conmemorar tan solemne cita, la Princesa plantará posteriormente una lima real en el jardín francés de dicho Palacio.

El Gobierno holandés sigue preparando y asegurando el futuro de Amalia de Holanda para que no haya ningún problema para que se convierta en la próxima jefa del Estado. Así, hace un mes, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, aseguró que la heredera podrá ser Reina aunque se case con una mujer y el Gobierno no pondrá ningún obstáculo para su acceso al trono en caso de que así fuese. El 1 de abril de 2001, los Países Bajos se convirtió en la primera nación del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. En Holanda los miembros de la Casa Real no solo tienen que informar al poder político de con quién se van a casar sino que necesitan el permiso del Parlamento para poder hacelo, de ahí que el primer ministro haya abordado la cuestión con tanta firmeza.

