Theodora de Grecia y su prometido celebran su 'no boda' con una comida típica La Princesa se iba a haber casado el pasado fin de semana con el abogado estadounidense Matthew Kumar, pero el coronavirus dio al traste con sus planes

Iba a ser una de las bodas reales del año junto con la de Beatriz de York, pero el coronavirus ha hecho que Theodora de Grecia haya tenido que suspender su enlace con el abogado estadounidense Matthew Kumar. La pareja se iba a haber casado el pasado fin de semana en el país de origen de la novia, tal y como ellos mismos han confirmado. Desde que se anunció su compromiso, en noviembre de 2018, el misterio ha envuelto a la pareja que no acababa de fijar ni fecha ni lugar ni lista de invitados, en la que podrían estar los reyes Felipe y Letizia, primos de Theodora.

Tras muchas especulaciones ha sido la cuarta hija de los reyes Constantino y Ana María de Grecia la que ha querido compartir la cancelación de su boda de una manera muy festiva y sin dramatismos. Theodora ha publciado una fotografía con su novio en la que anuncia que, de momento, no habrá boda. En la imagen salen los novios sonriendo. Ella, con un veraniego vestido blanco con hombros descubiertos, a juego con Matthew, que lleva pantalones al tono y camisa celeste, junto a una mesa perfectamente decorada y preparada para una típica comida helena compuesta por bandejas de quesos, embutido, hortalizas y, como no, aceitunas.

Junto a esta estampa, la prima de Felipe VI ha escrito el siguiente mensaje: “En lo que debería haber sido nuestro fin de semana de bodas, el amor y el apoyo de amigos y familiares han sido muy apreciados. No podemos esperar para celebrarla con todos vosotros en Grecia una vez que sea seguro”. De esta manera, la sobrina de la reina Sofía además de asegurar que sigue adelante con sus planes de convertirse en una mujer casada, también da pistas de donde tendrá lugar la futura boda. Se había especulado mucho con que sería en el país heleno y parece que así será definitivamente. Sobre el lugar en concreto, todas las quinielas apuntan a que la pareja podría decantarse por la isla de Spetses, la misma en la que sellaron su amor su hermano, el príncipe Nicolás, y Tatiana Blatnik.

En julio de 2016 Theodora y Matthew hicieron pública su relación con su primera fotografía juntos tomada en la boda de una amiga de la Princesa. En un primer momento, la imagen no levantó sospechas, pero pocos meses después, en febrero de 2017, acudieron juntos a otro enlace, el de los herederos de dos grandes fortunas: Filipos Lemós y Mariana Goulandrís en Londres.

Matthey Kumar es un abogado especializado en querellas por indemnizaciones de 34 años que nació y se crio en el sur de California y trabaja como letrado en Los Ángeles. Al igual que su prometida es un apasionado de los viajes. En los inicios de su noviazgo él desconocía el linaje de Theodora, que además de Princesa, es actriz en Hollywood donde ha participado en Respect Greece, Gates of Hades, Blind Follow, The Assistant, June y Little Boy.

