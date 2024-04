¿Merece la pena hacerse un vestido de novia a medida? Los expertos responden 

Cuando hace un par de años conté que me casaba, una de las primeras cosas por las que me preguntaron mis amigos y familia (incluso antes casi que la fecha o el sitio) fue por el vestido. Está claro que lo más importante de los preparativos es la parte sentimental de saber que te llevan a decir 'sí' a pasar toda la vida con tu persona favorita, pero, no nos engañemos, en este camino hay otros muchos momentos especiales que, a pesar de ser más superficiales, son absolutamente emocionantes, y uno de ellos es, sin duda, la elección del vestido. Sin embargo, también se trata de un proceso algo idealizado, y comenzar esa búsqueda puede ser algo complicada, ya que hay tantas opciones como tipos de novia. Una de las primeras decisiones que hay que tomar es si quieres hacerte tu look nupcial a medida o si prefieres adquirirlo de colección, y, aunque siempre lo hayas tenido claro, igual a la hora de la verdad dudes.

Algo que ayuda mucho es ir a una tienda en la que tengan distintos tipos de vestidos ya creados y probarte mil opciones para empezar a definir, fue uno de los consejos que me dieron a mí y el que siempre digo a las futuras novias. Una vez vistos estilos y tipos de tejidos, toca decidir si te quedas con uno de ellos o si, con todas las referencias que ya tienes en mente, prefieres ir a un atelier a crearlo de cero, pero no es fácil. Por eso, pedimos consejo a varias de las firmas de referencia de nuestro país en ambos modelos de negocio para entender los pros y contras de cada uno de ellos.

Vestidos a medida: la magia de crear un diseño único

Para Cristina Valenzuela, el gran punto a favor de hacer un vestido a medida es que "se hace para cada novia de forma artesanal y cuidada, algo que les permite crear un vestido totalmente personalizado y que refleje su personalidad. Permite adaptar el vestido a la silueta de la novia y que le quede impecable. Otra ventaja es que participan en todo el proceso del vestido, tomando decisiones de lo que les gusta o no les gusta, y todo eso se puede ir modificando, por lo que el resultado siempre va a ser el deseado. Les fascina ir viendo cómo el boceto que se ha realizado en su primera prueba se va materializando, y, poco a poco, va creciendo hasta la prueba final". Además,como bien señala, existen pocas ocasiones en las que puedas vivir de primera mano esa experiencia de la confección a medida y la alta costura, por lo que se trata de un proceso único.

"Las novias Valenzuela son muy diferentes unas de otras pero todas buscan un punto de sencillez, feminidad, elegancia y diferenciación. Una de las cosas que nos comentan todas es lo impecables que quedan nuestros vestidos y que sientan como un guante, lo conseguimos porque nos adaptamos a su silueta y creamos un patrón único para cada una de ellas".

En cuanto a la desventaja con respecto al prêt-à-porter es que no se ve el resultado final hasta que van avanzando las pruebas. "por eso nosotras sí probamos en la primera cita bases sobre las que modelamos el diseño, para que se puedan hacer una idea de como va a ser. Me pongo en su situación y creo que es difícil imaginarse como va a quedar con solo ver un boceto" explica. Por lo tanto, si te vas a decantar por este tipo de creaciones es importante que confíes en la persona que está creando tu look nupcial, tengas o no tengas esa visión espacial.

A veces, a pesar de tener claro que quieres hacerte un diseño a medida, surgen numerosas dudas antes de comenzar, puesto que lo más probable es que nunca te hayas visto en una situación similar. "Las más frecuentes son siempre las referentes a cómo va a ser todo el proceso, con cuánta antelación deben empezar, cuántas pruebas van a tener, cuándo empezarán a ver el resultado, si se les prueba en la primera visita…" nos cuenta Cristina. Por eso, siempre se comienza con una entrevista para conocer bien a la novia y el tipo de boda que tiene en mente, algo fundamental para definir por dónde van a ir los tiros.

"Con lo que nos transmite comenzamos a diseñar y modelar el vestido sobre ella, probándole toiles y recomendándole la silueta que más le favorece, para pasar posteriormente a la fase de diseño y elección de tejidos, en la que se realizan varios bocetos para ir depurando cual será el definitivo. Realizamos cuatro pruebas después de haber definido el diseño y la toma de medidas. El vestido va tomando forma en cada prueba, donde se van creando detalles que hacen que el vestido imprima la personalidad de cada novia".

"El momento más especial es la última prueba, cuando ven su vestido terminado, ver sus caras de felicidad, sus palabras, gestos, es algo indescriptible que tengo la suerte de poder experimentar con cada una de ellas. Se crea un vínculo muy especial". Eso sí, entiende que este tipo de proceso no es para todo el mundo, por lo que acaba de lanzar su primera colección prêt a couture con diseños que pueden adquirise tal cual, ser modificados o servir como referencia para las novias que llegan sin saber por dónde empezar.

Por su parte, Lorena Merino, quien también trabaja de ambas formas, coincide con Cristina Valenzuela en que el vestido de novia hecho a medida produce cierta ansiedad al principio del proceso, "por lo que, si no se tiene mucha capacidad de abstracción, será más duro previsualizarlo". Sin embargo, insiste en que se debe confiar en la diseñadora y en el vínculo que se crea con ella, ya que el proceso es una "magnífica aventura llena de magia" que no solo desemboca en un vestido personalizado, sino en toda una experiencia muy sentimental de meses creando poco a poco.

La opción intermedia: diseños de colección que pueden ser personalizados

Eso sí, Lorena afirma que actualmente hay un mercado muy potente en la venta de los vestidos de colección debido a dos factores: el precio y el tiempo. No todo el mundo tiene la posibilidad de viajar a un determinado sitio para hacerse un traje de novia a medida, por la distancia y la accesibilidad en muchos casos. Es posible que al comprar tu look nupcial de colección te pierdas la parte de ver cómo todo toma forma, pero, por otra parte, puedes vivir ese momento de película en el que te pruebas un diseño y dices "este es".

"No hay que infravalorar los trajes de colección para estos casos. Mantienen las calidades y un diseño exclusivo, desarrollamos una colección cada temporada, y ofrecemos la ventaja de poder adaptar y modificar ligeramente sobre el original por lo que mantenemos el enfoque de adaptar a cada novia. De colección o a medida, las novias disfrutan de un proceso conjunto muy emocionante y cercano que hace que sea inolvidable".

Aunque nos cuenta que entre sus clientas, sin duda, tienen más demanda los modelos a medida, la diseñadora María Baraza decidió crear también una línea anual prêt à porter para llegar a más clientas, además de para "ayudar a las mujeres a inspirarse y mostrar su versatilidad a la hora de diseñar". Eso sí, explica que muchas veces las futuras novias llegan a su atelier pidiendo tantos cambios sobre un vestido de colección que acaban haciéndoselo a medida.

En la línea de lo que contaba Lorena Merino, María afirma que "cuando las novias eligen un vestido prêt à porter a mi parecer suele ser por 3 motivos" nos detalla: El tiempo -muchas veces deciden casarse de forma repentina y no tienen posibilidad en atelieres a medida de hacer un vestido de cero-, el precio -evidentemente los que se fabrican en serie tienen menos costes de confección- y la visión de conjunto. "Les genera mucho agobio no tener la situación controlada y prefieren no arriesgarse a que el resultado por lo que sea no les guste y optar por un modelo ya definido al que puedan realizar pequeños cambios" explica.

Por el contrario, cuando sus clientas se decantan por uno a medida, tal y como nos cuenta María, es por exclusividad -no quieren que nadie más pueda llevarlo, diseño -cuando quieren un estilo muy particular- y tejidos -puesto que son de mayor calidad que cuando se hacen de colección.

¿Comprarías tu vestido de novia online?

La famosa firma de novias Cherubina, que ha vestido anteriormente a la reina Letizia, lanzaba hace un par de años su línea nupcial. A raíz de la pandemia, vieron que se comenzó a demandar una nueva línea de mercado que quizás no estaba tan explorada, y decidieron potenciarla. "Nuestras clientas demandaban un tipo de vestido para el día de su boda diferente a lo que se encontraba en ese momento en el mercado y un servicio que les proporcionase cierta facilidad sin perder la confianza durante el proceso de confección. Un producto diferente, ya finalizado, con el que facilitarle todo el proceso que supone la creación de un vestido de novia, pero manteniendo la calidad y la originalidad en los diseños. Tras lanzar la colección y darnos cuenta del éxito que estaba suponiendo, decidimos seguir por ese camino con el resto de vestidos".

Aunque trabajan con colección prêt-à-porter (o Ready to love, como la denominan ellas), desde la casa dan la opción de ajustar la prenda a la perfección y modificar ciertos detalles. "Realizamos modificaciones y diseños exclusivos acordes con el gusto y la fisionomía de cada clienta prestando asesoramiento en cada paso y siempre respetando la esencia de las colecciones, consiguiendo el equilibrio perfecto" nos cuentan. Por otra parte, también cuentan con una exitosa tienda online que demuestra que la venta de looks nupciales a través de internet es una realidad en constante crecimiento: "se convierte en la opción ideal para aquellas novias que quieren casarse con un diseño Cherubina, pero que prefieren la comodidad de comprarlo desde casa, ahorrando tiempo y dinero, sin renunciar a la sofisticación ni a la alta costura".

Si prefieres evitar el largo proceso de diseño y buscas practicidad y rapidez, sin duda esta es una opción a tener en cuenta, pensando siempre que, aunque sean diseños en serie, la experiencia de este tipo de firmas estudiando la fisionomía y el patronaje hacen que estén pensados para favorecer al máximo tipo de cuerpos. "En Cherubina realizamos looks para nuestras colecciones de prêt-à-porter con formas atemporales, más allá de las tendencias que ofrezcan a nuestras novias comodidad y seguridad en sí mismas en un día tan importante para ellas" finalizan.