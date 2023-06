María Valls elige un original vestido rosa con capa y bordados de colores en su boda con Marc Piqué

Ayer fue un día muy señalado para Gerard Piqué, ya que vio cómo su hermano pequeño, Marc, le daba el 'sí, quiero' al amor de su vida, María Valls, en una ceremonia muy emotiva que coincidía con las celebraciones de San Juan. A las 18 horas de la tarde, llegaba la novia del brazo del padrino a la parroquia de Sant Vicenç de Montalt, momento en el que se descubrió el secreto mejor guardado de toda boda: su vestido. Lejos de optar por un diseño tradicional o fiel a las tendencias del momento, la organizadora de eventos ha preferido mantenerse fiel a su esencia con un look nupcial muy diferente pero precioso y favorecedor, protagonizado por un diseño en clave bohemia del que te contamos todos los detalles.

Un vestido rosa para una novia diferente

A pesar de la expectación que generaba la asistencia de Gerard Piqué y Clara Chía al evento, la pareja optaba por la discreción y no se dejaba ver hasta que ha finalizado la ceremonia, un gesto con el que cedían el protagonismo a los verdaderos protagonistas del día. María, radiante, se mostraba muy sonriente a su llegada a la iglesia, y, desde el primer momento, dejaba claro que no era una novia convencional. Su look nupcial contaba con numerosos elementos de lo más originales, el primero (y más llamativo) el color, puesto quet, siguiendo los pasos de celebrities como Keira Knightley o Poppy Delevingne, dejaba a un lado el tradicional blanco impoluto que tanto se lleva actualmente en favor de una tonalidad nude con matices rosas.

La ya oficialmente cuñada del exfutbolista del F.C Barcelona escogía un romántico diseño de escote halter y silueta fluida compuesto por una base en un tejido ligero de citado tono empolvado sobre el que cae un tul blanco casi transparente decorado con delicados bordados florales en colores verdes, azules, amarillos y rosas sobre el pecho que caían hasta los pies creando un efecto degradado.

Capa en vez de velo

Para completar la estética bohemia y romántica de esta pieza, agregaba una capa de gasa con mucho movimiento, una pieza que se anudaba al cuello y hacía las veces de cola de la que seguramente haya prescindido para el banquete y la fiesta posterior. Cada vez son más novias las que eligen este tipo de looks desmontables para asegurarse una mayor comodidad en la celebración.

Como joyas, lucía su anillo de pedida, una fina pulsera en cada mano y unos pendientes colgantes de brillantes en forma romboidal que iluminaban el rostro. Completaba con un ramo tan colorido como el resto del look, compuesto a base de peonías blancas y gerberas rosas y amarillas.

En cuanto al look de belleza, abogaba por el minimalismo absoluto con un maquillaje muy sutil que realzaba su bronceado y dejaba su melena rubia suelta, peinada con raya al lado y ondas muy naturales.

