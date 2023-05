Las nuevas listas de boda: soluciones muy prácticas más allá del ingreso en cuenta

A la hora de organizar una boda, los novios se enfrentan a varios retos que les suponen un esfuerzo y, en ocasiones, un sacrificio; que están limitados por el presupuesto y el nivel de afinidad con ciertos grupos del entorno. Nos referimos a la decisión de elegir a los invitados al ‘sí, quiero’ (que puede originar más de un quebradero de cabeza y quizás alguna aspereza) y al hecho de indicar a esos asistentes al gran día cómo deben hacer un regalo. En España está más que popularizado el formato de indicar, en una tarjeta anexa a la invitación, el número de cuenta en el que los convidados dejarán una aportación mínima (dicen las wedding planners) que no ha de ser menor al coste del cubierto. Sin embargo, los más puristas, en un alegato en favor de la elegancia, consideran este detalle una falta de respeto y abogan por soluciones más clásicas y asumibles para diferentes bolsillos: la creación de una lista de boda.

- Si querías organizar una boda mediana y al final te ves con una enorme, no estás sola

Son muchas las parejas que temen el momento de encontrarse con sobres inesperados (llenos de dinero) en el banquete de su enlace. Otros aspiran a no toparse con ningún detalle no contemplado previamente: cuadros que no saben dónde colocar, esculturas que no van con su estilo y diferente mobiliario que no entra en sus planes. Para evitar ambos escenarios, las expertas de A-Típica apostaban por una tradicional lista de bodas ahora renovada, pero existen otras soluciones que también están dando mucho que hablar, dado que es habitual que los asistentes más destacados (familiares y amigos muy cercanos) quieran dejar huella con un detalle que se recuerde.

- 11 regalos de pedida o preboda que puedes hacer a esos amigos que se casan próximamente

En A-Típica

Las wedding planners de las aristócratas, con una dilatada trayectoria profesional y uno de los espacios más coquetos de Madrid, A-Típica, aconsejaban a las parejas incluir grandes clásicos en su lista de bodas, como vajillas, cristalerías, cuberterías y elementos para el aperitivo. “Tiene que haber un rango de precios amplio. Hay gente que no va a la boda, pero quiere tener un detalle con la pareja, e invitados que te quieren hacer un regalazo. Además, el bolsillo de cada uno es el que es. Hay que ser respetuoso con los invitados y poner una variedad amplia tanto de precios como de productos”, apuntaba. Desde su web se puede crear una lista de bodas digital, con algunas de las piezas de decoración y menaje de hogar más bonitas y de tendencia, para poner el toque personal al rincón en el que vive la pareja.

- ¿Cómo gestionar las bebidas de tu boda? Los caterings nos dan las claves para acertar

En Nuba

Otra gran opción la pueden encontrar los novios en agencias de viaje como Nuba, uno de los nombres más reputados del sector en materia de experiencias de lujo que también cuenta con su propia estructura para crear una lista de bodas desde su web, que pueda hacerse llegar tanto en formato físico como en digital. La propuesta es que los invitados puedan costear diferentes aventuras y momentos especiales de la luna de miel, un regalo que la pareja podrá recordar por siempre.

En Amazon

La plataforma más internacional cuenta con su propio servicio de lista de bodas, en el que los novios tienen acceso a cada uno de los productos que se alojan en ella y también los que se adquieren en webs externas. La web dispone, además, de su propio panel de sugerencias, que tiene en cuenta los gustos de la pareja para proponerle otras opciones que completen la lista. Puede gestionarse desde cualquier lugar y compartirse con multitud de personas.

- De Marta Lozano a Teresa Andrés: las 'wedding planners' de las 'influencers' nos cuentan cómo organizaron sus bodas

Tu web

Una solución cada vez más aplaudida es la de diseñar una web de la boda, a través plataformas que lo permiten con plantillas o desde cero. Las parejas más modernas apuestan por este formato que facilita la comunicación con los invitados estén donde estén, descubrir quienes asistirán, qué necesidades tienen e informales de las opciones disponibles para hacerles un regalo. Dentro de la misma, los novios pueden diseñar una sección en la que dispongan cada uno de esos detalles que les gustaría que les regalasen (desde el ramo de novia a un mueble fetiche) y ¡listo!

- Doce trucos que comparto con mis amigas para sobrevivir (económicamente) a la temporada de bodas

En BodaMás

Si apuestas por los formatos de lista de bodas más actuales, pero buscas las garantías y calidades de antaño, BodaMás, el popular servicio de El Corte Inglés es un valor seguro para hacer una lista amplia y para todos los bolsillos. Esta casa cuenta con sus propios expertos para aconsejar en la materia, ofrece 10% de descuento en sus centros desde seis meses antes del gran día, propone diseñar el viaje de novios con un 5% de descuento, dispone de cuatro servicios de personal shopper para los novios y regala el 5% del total de los detalles recibidos hasta 1.000€. Un clásico que no falla.