Si querías organizar una boda mediana y al final te ves con una enorme, no estás sola

De la idea original al resultado final de una boda hay, sin duda, grandes diferencias. Cuando los novios se comprometen, parten de un concepto de enlace que va evolucionando conforme la pareja conoce los estilos, proveedores y tipos de elementos a disponer que están disponibles. Varias de las novias más virales de los últimos meses nos contaban como habían tenido que modificar sus planes en lo que respecta a diferentes aspectos de su gran día, bien porque no era posible lograr lo que tenían en mente o bien porque habían encontrado una opción mejor. Algo que sucede más a menudo de lo que parece y que yo misma, que me caso en pocos meses, he podido experimentar. En concreto con la idea más básica del ‘sí, quiero’, que puede modificarse tanto desde el inicio hasta el día ‘B’ que, de comenzar planteando una celebración mediana, puedes terminar organizando una mucho más grande.

Llegar a este punto, de pasar de un enlace asumible a uno con más de 300 invitados, es más fácil de lo que parece, si tienes una familia grande a la que quieres mucho y con la que tienes relación, si has vivido en más de una ciudad y acumulas amigos de todas ellas y si, además, tu pareja cuenta con la misma situación que tú. Es un escenario que quienes organizan una boda han de plantearse, especialmente si están dudosos sobre quienes serán definitivamente los convidados. Pero, que no cunda el pánico, muchos otros novios se han visto como tú (y como yo) y hoy queremos desgranar un fenómeno que es más común de lo que se podría pensar y que, por muchos nervios que pueda generar, siempre termina saliendo bien.

El número de invitados

Quizás es, justo después de la elección del espacio para la ceremonia y banquete, lo que primero debe definirse en una boda. Toca entonces pensar con qué personas se tiene mayor relación, quienes son verdaderamente importantes en nuestra vida, aquellos que han estado a nuestro lado en momentos significativos y poder filtrar a esos convidados que sean dudosos, también llamados compromisos. ¿Y si finalmente son muchos más de los contemplados? Puede ser una gran noticia, porque te acompañarán en un día especial y seguro les hace ilusión o puedes hacer un segundo filtrado de perfiles y dejar algunos como ‘por si acaso’ a la espera de que un porcentaje de invitados se caiga de la lista (aunque a lo mejor no es un porcentaje tan grande como el que esperabas).

Muchos testigos

Es posible que, si celebras una boda religiosa, te encuentres también en la situación de contar con un gran número de testigos. Si años atrás los novios podían sumar 10 personas en total, ahora, en numerosos casos, las parejas se acercan a los 30, porque escogen entre su familia y sus amigos y se topan con una cifra inesperada. El reto es seleccionar con conciencia a esas personas que tendrán parte de protagonismo y hacérselo saber con gran emoción e ilusión.

Asignar los papeles destacados

Otra opción para dar visibilidad a esas personas que han sido importantes en vuestra historia de amor y en vuestra vida es asignarles un papel destacado. Esto, en ocasiones, se convierte, cuando hay una larga lista de invitados, en todo un reto, pero en estos casos es importante seguir los dictados del corazón y por eso las alianzas o las lecturas de este día tan señalado deben otorgarse a perfiles que sean de verdadera importancia para la pareja.

Las opiniones del entorno

El reto de satisfacer a todas las opiniones de tu entorno genera numerosos quebraderos de cabeza a muchas parejas, pero este no es el camino. Puedes aceptar diferentes propuestas, conceder minutos de discurso en la boda a aquellos que quieran decir algo importante, pero las grandes decisiones serán siempre las tuyas. Así nos hablaba Sisi, una novia cordobesa muy viral, del proceso de creación de su vestido: “A las pruebas siempre venían mi madre, mi abuela, y alguna vez mi hermana, mi prima Carmen o mi Tía Miryam, y te puedes imaginar allí cinco o seis mujeres opinando de todo. A una le gustaba la manga así, a otra la falda sin el volante, a la otra no le gustaba la baberola, a la otra le encantaba, una decía que si iba a pasar frío, la otra que no me faltaba nada para ponerme encima… En fin, que decidí hacer oídos sordos y hacerlo como a mí me gustaba”.

Una decoración a tu medida

Es posible que al bucear en las redes sociales hayas perdido, en parte, la cabeza. Las decoraciones, los montajes y los detalles de otras bodas se convierten en la mejor inspiración para la de uno mismo, pero nunca debe perderse de vista el presupuesto, un elemento indispensable que debe determinar todas las decisiones. Te animamos a que busques una propuesta decorativa a tu medida, pero que no te enamores de detalles que pueden resultar especialmente costosos y limitar así, tu bolsillo, para otras cuestiones propias de una boda grande.

Las tendencias suman

En ocasiones, pasar de un enlace sencillo y discreto a uno por todo lo alto es tan fácil como caer rendidos ante una tendencia de temporada. Las parejas invierten cada vez más economía de su bolsillo para crear una experiencia única para el invitado, llegando a caer en el fenómeno conocido por las wedding planners como Wedding Fest, una especie de festival en el momento de la fiesta donde no faltan trapecistas, toros mecánicos, tatuadores y hasta norias. Pregúntate si es eso lo que buscabas, lo cual puede ser maravilloso, o si la tendencia te ha impulsado a hacerlo así y realmente no va contigo.

No renuncies a tu esencia

Sea cual sea la situación en la que te encuentres —aceptando una boda grande cuando querías una más pequeña o luchando por hacer algo más sencillo y contar con menos invitados— no renuncies a tu esencia. Los novios son los que deben estar verdaderamente cómodos con la boda que han preparado y no sentirse unos extraños entre gente a la que conocen poco. No te dejes llevar por las modas ni por tu entorno y sé fiel a lo que mejor se adapte a ti, es un consejo de los expertos.