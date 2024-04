Organiza la boda de tus sueños con las ideas del nuevo número de ¡HOLA! Novias, ya a la venta

Ya está a la venta en los quioscos el nuevo número de ¡HOLA! Novias, publicación que se ha convertido en un auténtico referente en el sector y se establece como fuente imprescindible para todas aquellas prometidas que están preparando la boda de sus sueños. Tanto si estás empezando a organizar tu gran día como si ya estás dando los últimos retoques, en sus páginas encontrarás numerosas ideas, consejos y experiencias en las que inspirarte. Eso sí, una vez más, te recomendamos que te empapes en todas las tendencias y sigas las recomendaciones de las expertas, pero que, al final, te mantengas fiel a ti misma y solo apliques las que realmente te definan.

En busca del vestido de tus sueños

Es innegable que las bodas de la realeza inspiran a numerosas novias en todo el mundo y, cuando se cumplen 20 años del enlace de los reyes Felipe y Letizia -por aquel entonces, príncipes de Asturias-, recordamos todos los secretos del impresionante look de la novia, que a día de hoy sigue siendo un auténtico icono. Pero, si tu idea de look nupcial no es tan clásica y elegante, sino que buscas otro estilo, no te preocupes, que te proponemos opciones para todo tipo de gustos: Romántica, minimal, boho... entre las páginas de este nuevo número encontrarás la dosis de inspiración que necesitas.

Nos colamos en el taller de algunas de las firmas más deseadas del sector en nuestro país, desde Romancera hasta Pronovias, María Barragán o Victoria, para conocer de cerca su proceso creativo y desvelarte los mejores consejos de los expertos para elegir bien tu look de novia. Y, más allá del vestido, seleccionamos los accesorios, joyas y detalles más fabulosos para completar el estilismo más importante de tu vida.

El mejor calendario beauty

Igual de relevante que el vestido es para una novia el hecho de verse radiante, con una piel hidratada, descansada y luminosa y un cabello cuidado. Para lograrlo, es importante la planificación y la constancia. Si estás perdida, no te preocupes: te damos las claves para mostrar tu mejor versión antes, durante y después del gran día a través de una completa guía beauty en la que descubrimos los tratamientos, productos y tips más recomendados en función tanto de tus necesidades como del tiempo que quede para la boda.

De cara al día D, te detallamos las tendencias más buscadas de maquillaje y peluquería y cómo adaptarlas a tu estilo personal sin renunciar a tu esencia.Y no nos olvidamos de experiencias wellness y consejos para que te relajes sola o en pareja y te olvides, al menos por un rato, del estrés que, inevitablemente, conlleva la organización de un evento de este tipo.

¡Alerta invitadas!

Además de la mejor inspiración y consejos para futuras novias, en el nuevo ¡HOLA! Novias también encontrarás ideas para invitadas. Inés Domecq vuelve a conquistarnos con su impecable estilo único, que tiene como referencia a sus dos abuelas, epítome de elegancia, sofisticación y atemporalidad. La marquesa de Almenara nos desvela en primera persona sus secretos mejor guardados para convertirse en la mejor vestida en todos los eventos de la temporada y nos propone conjuntos impecables que estamos deseando copiar.

Apostando siempre por el 'made in Spain', descubrimos nuevas firmas de moda que te enamorarán. También resolvemos las dudas más frecuentes a la hora de elegir estilismo de invitada, como, por ejemplo, el protocolo que debes seguir según el tipo de boda a la que asistas o qué tocado o pamela puedes llevar en cada ocasión. Sin olvidarnos de las madrinas, sin duda figura protagonista, dedicamos un especial para que encuentren el look de sus sueños.