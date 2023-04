Sofisticadas, versátiles y amantes de las joyas, así son las nuevas novias

Cuando una novia está inmersa en los preparativos de su boda no solo piensa en el vestido que mejor encaja con su personalidad, también en el resto de complementos y accesorios que harán de su look nupcial una elección única y diferente. Y es que, con el paso de los años, las prometidas han cambiado radicalmente su estilo. Ahora apuestan por la practicidad, quieren estar cómodas y disfrutar al máximo, pero sin perder elegancia ni sofisticación. Por ello las joyas se vuelven más importantes que nunca y redefinen los códigos de las nuevas novias. Mujeres que, como Gara Arias, imagen de la campaña de Rabat de la selección wedding, buscan diseños atemporales pero con un toque de tendencia.

No solo la atemporalidad y las tendencias marcan las decisiones de las novias. Tal vez, lo más llamativo es que quieren ser únicas y esa necesidad las lleva a buscar diseños exclusivos o a hacer algunas modificaciones en las propuestas ya existentes para adaptarlas a su estilo y personalidad. Todas estas novedades nos ayudan a entenderlas desde el equipo de Rabat, quienes, además, nos cuentan todas las novedades en materia de joyería que conquistarán a las prometidas de 2023.

Cuando una novia acude a vosotros para elegir las joyas de su boda, ¿suele tener claro el tipo de piezas que prefiere o pide recomendaciones?

El día de la boda es uno de los días más importantes, mágicos y especiales de la vida de las novias y llevan soñando con él mucho tiempo. Muchas tienen una idea en la cabeza que trasladan a nuestros expertos: piezas con las que se imaginan ese día, estilos con los que se sienten cómodas, diseños en los que confían que elevarán su look. Aun así, nuestros expertos siempre están disponibles para acompañar en la selección las joyas perfectas para ese día tan especial junto a las novias, teniendo en cuenta el estilo, necesidades y deseos de cada una.

Pendientes, pulseras, anillos, gargantillas… ¿Hay alguna pieza que predomine sobre el resto?

Por lo general, la pieza de joyería más buscada entre las novias son los pendientes, ya que esta pieza aporta siempre una luminosidad al rostro que toda novia busca ese día. De todas formas, cada vez hay más novias que buscan salir de lo "tradicional" para lucir en su boda su estilo más personal, lo que ha hecho que haya muchas más peticiones sobre otras piezas, como collares, anillos y pulseras.

¿Qué hay que tener en cuenta para elegir las joyas perfectas para el gran día?

Nuestra recomendación siempre será que elijan lo que de verdad les gusta, lo que quieren lucir ese día y de lo que se acordarán para siempre. A partir de eso, que ellas creen y construyan el universo bridal que deseen alrededor de esas piezas de joyería mágicas que adoran y que están deseando lucir.

¿Con cuánto tiempo de antelación soléis recomendar emprender la búsqueda de la joya perfecta?

En función de si tienen una idea previa de las joyas y piezas quieren, así como otras cuestiones bridal que acompañan esas piezas como puede ser el corte y el escote del vestido, el recogido… Se empieza a buscar las piezas ideales a partir de seis meses antes del gran día. Aun así, los tiempos cambian cuando quieren diseñar su propia joya. Muchas novias quieren lucir una joya personal y única, por lo que recomendamos venir lo antes posible con el objetivo de poder valorar el tiempo de elaboración según las necesidades de cada joya –en función de si quieren personalizar una joya o, por el contrario, quieren diseñar de cero–.

¿Cada vez hay muchas novias que se animan a "personalizar" sus joyas o que buscan diseños exclusivos para ellas?

El día de la boda es uno de los más especiales en su vida, por lo que muchas novias se animan a diseñar sus joyas y aportar un toque personal que recordarán siempre. Otras muchas escogen una joya personal, una reliquia de familia, y la transforman en una joya que llevarán el día de su boda. Nuestros expertos joyeros tratan esta pieza con suma delicadeza para crear, junto a la novia, una nueva versión que mantenga vivo ese recuerdo tan mágico. Lo más importante es que todo el conjunto de joyas vaya en consonancia, hablen de la novia, de su personalidad y, finalmente, le aporten luz.

Para su boda, ¿las novias suelen preferir joyas clásicas o buscan diseños atemporales?

Una manera de revivir una y otra vez ese día tan especial es recuperando algunos de los detalles que lo marcaron y trasladar, todos esos recuerdos, al día a día. Por eso desde Rabat recomendamos y recordamos que es importante, a la hora de elegir las piezas que compondrán el look nupcial, invertir en piezas que, una vez pasada la boda, seguiremos llevando. Por ejemplo, un look de joyas en oro blanco y diamantes es un acierto seguro. O unos pendientes en forma de gota y un colgante rivière conseguirán un look de novia elegante y de tendencia atemporal.

¿Qué tendencias de joyería veremos en las novias que se casarán en los próximos meses? Y desde Rabat, ¿qué tipo de piezas proponéis para ellas?

Cada vez vemos a novias con joyas y piezas más especiales y diferentes. Esto ha provocado que las tendencias en joyería que hemos podido ir viendo en pasarelas no solo invaden las calles o los looks para ocasiones especiales, sino que han dado un salto al universo bridal. Este año es el caso de las perlas y las joyas XL superpuestas, que las podremos ir viendo en las novias de este 2023. Por supuesto, las piezas de diamantes, oro blanco y oro rosa también son protagonistas, pero lo que cambia este año son las formas de lucirlas: earcuffs, chokers, anillos envolventes…Definitivamente, los códigos bridal se rompen este año.

¿Qué consejo le daríais a esas chicas que emprenden ahora la búsqueda de sus joyas perfectas?

Nuestra recomendación es siempre que las joyas que escojan vayan en línea con su estilo, sus deseos y aquello que vaya a hacer que recuerden ese día como uno de los mejores de su vida.

