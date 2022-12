Elige bien el perfume de tu boda, ¡y crea un recuerdo inolvidable!

Cuando pensamos en el look de una novia lo primero que imaginamos es el vestido; un diseño que encaje perfectamente con la personalidad y el estilo de cada una. Después llegan los complementos, el peinado y el maquillaje. Pero hay algo más a lo que conviene prestar atención y que, a veces, queda relegado a un segundo plano aunque no debería: el perfume. Los aromas están estrechamente relacionados con la memoria y los recuerdos. Esto se debe a que los olores van directamente al sistema límbico, la parte del cerebro más primitiva, donde se procesan las emociones y la memoria. "El perfume que elijamos para ese día será un recuerdo imborrable. El día de la boda es un día muy especial que se sale de la cotidianidad y salvo que tengas ya un aroma que sea muy tú y muy tuyo la opción de elegir una fragancia especial para ese día solo lo convertirá en uno mucho más mágico y especial", explican desde el equipo de Narciso Rodriguez.

Un perfume para cada novia

"La novia debería saber que el olfato tiene la mayor potencia evocadora de todos los sentidos. Recordamos el 35% de lo que olemos, frente al 5% de lo que vemos. En un día tan especial, el perfume es importantísimo y debe transmitir la emoción que quiera proyectar en ese momento", explica Esperanza Pintado, Fragrance Expert de Dior Iberia. Y deberá elegirlo sabiendo que el olfato es uno de los sentidos más instintivos que tenemos. Con solo oler un aroma durante unos segundos somos capaces de determinar si nos gusta o nos desagrada totalmente, por eso, prescindir de fragancias demasiado invasivas suele ser la mejor opción. "Hay que tener en cuenta que es el día que más abrazos vamos a recibir y lo último que queremos es saturar. Yo recomiendo perfumes que dejen estela, como la cola de la novia, que represente la elegancia del vestido que ha elegido, pero sin excesos", añade la experta de Dior Iberia.

Una de las primeras dudas que suele asaltar a las novias a la hora de elegir el perfume para su boda es si deben utilizar, o no, el mismo que usan habitualmente. "Yo recomiendo una versión más concentrada del que usa habitualmente, pero hay otra opción que me gusta todavía más: perfumarse por capas. Utilizar la crema de cuerpo de la fragancia va a permitir que quede sellada en nuestra piel de una manera muy personal y que todas las prendas que usemos estén perfumadas también. La ropa interior, las medias…todo quedará con un velo de nuestro aroma. Yo recomendaría J’adore Infinissime, con la crema de cuerpo y para 'refrescar a lo largo del día', en los puntos más expuestos como muñecas, cuello, escote, el roller pearl de J’adore eau de toilette", explica Esperanza Pintado.

Desde el equipo de Narciso Rodriguez, sin embargo, apuestan por elegir un aroma único para ese día. "El día de la boda es un día muy especial que se sale de la cotidianidad y salvo que tengas ya un aroma que sea muy tú y muy tuyo la opción de elegir una fragancia especial para ese día solo lo convertirá en uno mucho más mágico y especial".

Así se elige el perfume de una novia

¿Pero cómo dar con ese perfume especial y evocador para un gran día? "Los aromas y la percepción de los mismos son algo muy personal, lo importante no es huir de un aroma sino encontrar el que realmente encaje contigo y te haga sentir especial", apuntan desde Narciso Rodriguez.

Partiendo de esta premisa, sí hay algunos detalles a los que las novias deberían prestar atención a la hora de buscar la mejor fragancia para su boda. Por ejemplo, la duración. "Al igual que buscamos un maquillaje que dure, el perfume también debe tener una buena persistencia para que te acompañe a lo largo de todo el día y sea percibido en cada beso o abrazo pero sin necesidad de ser intenso. Al igual que el vestido el perfume vestirá su piel, cada novia debe encontrar un perfume que encaje con su estilo: clásico, romántico, moderno, sencillo, más elaborado… Además de resaltar la faceta de su personalidad que más quiera potenciar ese día", explican desde Narciso Rodriguez.

Esperanza Pintado, Fragrance Expert de Dior Iberia, puntualiza que la duración no tiene por qué estar relacionada con la intensidad. "La duración de un perfume, si es de calidad, se puede dar en fragancias frescas o intensas. Son dos conceptos distintos que debemos separar. Hay fragancias frescas con una duración estupenda".

También puede ser interesante prestar atención a la época del año en la que se celebra la boda. Si en verano los diseñadores optan por tejidos más ligeros, los perfumistas también proponen optar por fragancias diferentes. "En verano necesitamos aromas más frescos, que no saturen. Y eso no tiene nada que ver con la duración de la fragancia. Yo recomiendo las amaderadas y ambarinas más para invierno y afrutadas o florales para el buen tiempo, el verano. Un perfume que encanta a las novias es Miss Dior Blooming Bouquet, un floral fresco con rosas y peonía y el toque de alegría de los cítricos. Proyecta una estela delicada, romántica, femenina. Decía Monsieur Dior que Miss Dior es un perfume que huele a amor. Toda la gama enamora a las novias", explica Esperanza Pintado.

La elección de los expertos

Aunque la elección del perfume es algo muy personal, hemos pedido a los expertos de Dior Iberia y Narciso Rodríguez que nos expliquen cuáles son, para ellos, las mejores fragancias para una novia, y lo tienen claro.

Equipo de Narciso Rodriguez

"For Her de Narciso Rodriguez, es una línea de fragancias que representa muy bien todos los rostros de la feminidad, en ella cada mujer puede encontrar una fragancia que la represente. Su corazón de almizcle egipcio expresa el aroma del alma femenina: cálida, tierna, limpia, suave; los narices lo describen como la sensación de un abrazo. Envolviendo al almizcle en cada fragancia de la línea For Her hay un bouquet floral que destaca una faceta de la feminidad: elegancia, sensualidad, delicadeza, fuerza…".

Esperanza Pintado, Fragrance Expert de Dior Iberia

"Aquellos que sean coherentes con su vestido, el lugar donde se celebra y la personalidad de la novia. El perfume es un vínculo entre la belleza interior y la exterior y su elección va ligada a nuestra memoria olfativa, nuestras vivencias. Es la elección más personal y la que mejor traduce aquello que no sabemos expresar".