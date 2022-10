Ideas diferentes para una despedida de soltera 'sin planes incómodos'

Para las mejores amigas de la novia, la labor de buscar el vestido de invitada no es la única cuestión de importancia antes del gran día. Acompañar a la protagonista en algunos de sus preparativos, hacerle un regalo especial y organizar la perfecta despedida de soltera son otros puntos relevantes para que todo salga perfecto. Es precisamente este último detalle, el de dar forma a una despedida de ensueño, el que debe definirse teniendo en cuenta los gustos de la prometida, para que verdaderamente sea recordado con alegría y no se convierta en un momento repleto de incomodidades. Existen diferentes tipos de celebraciones que huyen de la clásica -y en ocasiones embarazosa- fiesta, con las que vivir también una experiencia de máximo disfrute.

Una ‘beauty party’

Cada vez más centros de belleza ofrecen en espacios privados la posibilidad de disfrutar de una beauty party. De esta forma, la novia y sus amigas pueden poner rostro, cuerpo y cabello a punto mientras descubren nuevos tratamientos y tendencias con los que prepararse para el gran día. Desde masajes drenantes, hasta rituales de nutrición capilar, pasando por limpiezas faciales o experiencias con aromaterapia, son muchas las actividades que se ofrecen en este sentido. Eso sí, siempre deben ir de la la mano de grandes profesionales en centros certificados.

Una escapada rural

El campo es el mejor de los oasis en lo que a desconexión se refiere. Quizá por eso es uno de los destinos favoritos de esas amigas de la novia que buscan una propuesta poco común. Una elección que viene acompañada de paisajes preciosos, una oferta gastronómica con productos de cercanía y sostenibles, disfrute en casas rurales con encanto y, para las más atrevidas, todo tipo de actividades de aventura. Así lo hizo la influencer Lucía Bárcena, que disfrutó antes de su gran día de un fin de semana en la Ribeira Sacra.

En clave artesanal

Otra de las despedidas de soltera que pueden cumplir los deseos de las novias más románticas y bohemias, es aquella que apuesta por una experiencia artesanal. Aprender una técnica puede resultar especialmente gratificante y por eso algunas amigas de la protagonista apuestan por un taller de cerámica, uno de coronas florales o incluso alguno culinario. Una opción que encantará a aquellas que tienen una afición o pasión por alguna de estas ramas, porque después siempre podrán desarrollar lo aprendido.

Una jornada en barco

Una de las tendencias que han proliferado en las despedida de soltera de las influencers son las salidas a alta mar. En veleros o catamaranes alquilados, las novias y sus amigas pueden disfrutar de una propuesta de lujo en algunas de las costas más demandadas del país. Con menú incluido y con toda clase de comodidades, esta experiencia es la más apropiada para esas prometidas que se imaginan celebrando junto al mar y en ropa de baño, como ya hicieron Marta Lozano y Teresa Andrés.

La magia del baile

¿Habéis pensado realizar un flash mob en la boda? Cada vez más parejas de prometidos y grupos de amigos de los novios se animan a sorprender al resto de invitados con un baile coordinado en el enlace. La despedida de soltera puede ser la excusa perfecta para acudir a unas clases todas juntas y organizar una sorpresa para el gran día. Si no os convence la idea, también puede prepararse en secreto, con el fin de que sea algo inesperado para la protagonista del enlace. Clara, una de las novias más virales de los últimos meses, que se casó con un look con detalles vintage, nos contó que sus amigas la habían sorprendido en pleno convite. “De pequeñas en el cole, siempre soñábamos con hacer el baile de Mamma mia, nos encantaba. Y decíamos que nos lo haríamos en las bodas, pero eso era cosa de colegio. Mi hermana se acordó y se lo propuso a mis amigas y no dudaron ni un momento. Quedó espectacular. ¡La gente se pensaba que eran bailarinas contratadas!”, relataba.

Un viaje esperado

Durante el año o los meses previos de preparativos del gran día, puede suceder que la novia tenga que sacrificar, por falta de tiempo, un viaje especial que le hubiese gustado hacer. Si están atentas, sus amigas pueden aprovechar la despedida para organizar una visita a ese lugar y hacer que a la experiencia de esta fiesta se sume la de una escapada para recordar. Desde destinos locales hasta viajes a otras provincias o países, cada presupuesto delimitará la opción elegida, pero nunca las ganas de celebrar.