Una flor para cada estación del año: las tendencias de los próximos meses

Tenga o no una idea clara, es habitual que la novia imagine el día de su boda con una decoración especial, un conjunto de elementos que suelen estar marcados por las flores. En el proceso de organización de un enlace es posible encontrar dos tipos de prometidas: aquellas que se imaginan con unas propuestas florales muy concretas tanto en el ramo como en cada rincón del enlace y aquellas que confían y delegan en un profesional para que dé con lo más apropiado para el tipo de celebración. En ambos casos, la pareja debe enfrentarse a la elección de qué estilo y variedades florales desea que estén presentes en su gran día y, en consecuencia, se encontrará con la gran pregunta: ¿qué flores hay esta temporada?

- Las tendencias en decoración de bodas que enamoran a las 'wedding planners'

Ramo de novia vs decoración floral

Las cuatro estaciones del año se diferencian no solo en la temperatura, también en qué árboles, plantas y arbustos florecen durante esos meses. Para resolver todas las dudas, tres expertos nos dan las claves básicas para acertar, empezando por la primera duda: ¿debe diferenciarse la flor del ramo de la que se coloca sobre la mesa en el convite? Como en otros muchos aspectos, hay variedad de opiniones. Josechu Llanes, de La Florería (Huelva) explica: “en nuestros trabajos solemos utilizar todo tipo de flores indistintamente, ya sea para ramos de novia o para la decoración floral. Pero, sí es cierto que tenemos en cuenta en qué condiciones van a estar expuestas, para utilizar en cada caso la que tenga mayor durabilidad y luzca plenamente hasta que el evento finalice”.

En este matiz hace hincapié Ángela Rendón-Luna, de Atemp. “A la hora de diseñar un ramo de novia, uno de los aspectos que tenemos en cuenta es que la flor aguante bien fuera del agua el tiempo necesario. En este sentido sí condiciona respecto a las flores de la decoración, que normalmente están en contacto con el agua al colocarse sobre esponjas, pipetas o recipientes con agua. Por otro lado, el ramo de novia suele requerir flores más delicadas de aspecto, más detalle en la elaboración, mayor perfección, si me apuras, ya que es el arreglo floral más importante de todos los que se elaborarán para ese día”, recuerda la experta.

- Guía fácil sobre iluminación de boda: las mejores opciones para interior y exterior

Para Tinons, en este último detalle reside todo y por eso al ramo le dan un lugar especial. “Nunca mezclamos las flores del ramo de novia con las flores de la decoración floral del evento. ¡Queremos darle a la novia el protagonismo que se merece!”, señalan. Y, tanto en el ramo como en la decoración, reconoce esta firma, las flores más demandadas son las peonías y las rosas inglesas.

Flores solicitadas

Con esta visión coinciden en La Florería, que explican que al final de la primavera las peonías son las protagonistas. “Sin embargo, hay flores muy demandadas durante todo el año y que su temporada es muy corta, como son las anémonas (al final del invierno). El nardo al final del verano o el algodón en otoño, son dos clásicos también cada temporada. Otras que se han convertido en un clásico en nuestro día a día todo el año son las hortensias”, reconoce.

- Las mejores ideas para unos puestos gourmet que nadie olvidará en tu boda

En Flores Atemp, ahondan en las variedades más solicitadas en cada estación del año. En invierno, cuentan, las anémonas, las mimosas y la flor de algodón son las más populares. En primavera, las citadas peonías, mientras que en verano triunfan los girasoles, los nardos y las mencionadas hortensias. Esta última es una flor que también se busca en otoño, al igual que los nardos, el astilbe, el eryngium y: "flores que aporten colorido otoñal con tonos fresas, granate, verdes de diferente intensidad etcétera, con mucho colorido pero matizados”.

Grandes desconocidas

Aunque las novias suelen investigar acerca de las flores que les gustaría tener, tanto en su ramo como en la decoración de su gran día, todavía existen algunas variedades igual de espectaculares, pero poco conocidas. Las expertas hablan del brezo, las anémonas, los ranúnculos, los narcisos, la flor de cera, la scabiosa, la dalia, la caléndula, el agapanthus, el sedum, los crisantemos monoflor, la clematis, la mimosa y las plantas aromáticas.

- Ocho ideas prácticas que implementaré en mi boda y que mis invitados agradecerán

Favoritas de experto

Precisamente el aroma es un factor de peso para Josechu Llanes, de La Floristería, a la hora de escoger sus variedades favoritas: “nos gusta utilizar las flores que más aroma desprendan, porque el olor es un recuerdo que permanece mucho tiempo en nuestra memoria y por ello le damos mucha importancia. Siempre que sean de primera calidad y desprendan rico olor, estarán en nuestros trabajos”.

A este elemento de importancia se suman otros fundamentales para escoger. “Lo que siempre recomendamos es: primero, que sea de temporada (garantiza que la flor está en su mejor momento, cuando luce más bonita) y segundo, tener en cuenta el clima y resistencia de la flor a esa estación. Por ejemplo, nosotros que vivimos en una zona calurosa, con veranos con temperaturas muy altas, no recomendamos en julio o agosto flores con baja tolerancia al calor o a la falta de agua para el ramo de novia (por ejemplo, las hortensias)”, apuntan desde Atemp.

- Invitaciones de boda bonitas y originales para sorprender a tus invitados

Al igual que la temporada, el tipo de boda y el estilo de la novia es un detalle que cuenta en la decisión. “También prestamos atención en dónde es la ceremonia, seguido de dónde pasan a celebrarlo. A partir de ahí, decidimos si debe ser un ramo más campestre (flores variadas) o más elegante y sobrio, aconsejando sobre las flores a utilizar para este arreglo tan especial”, indican desde Tinons.

- Las vajillas de boda más espectaculares para una mesa con mucho estilo

Consejo profesional

Aunque los novios pueden estar enamorados del aspecto y aroma de una flor muy concreta, es posible conseguir grandes resultados con otras variedades que no había contemplado. Es un mensaje de los expertos, que aconsejan que lo mejor que puede hacer la pareja es confiar en un buen proveedor y dejarse llevar por sus consejos. “Nunca se deben cerrar a una flor en concreto para su ramo de novia o su decoración. Primero, porque no todas las flores están en su momento óptimo todo el año. Y, después, porque la propia naturaleza de la flor es apta o no según para cada momento y lugar. Hoy en día hay una gran variedad de flores en todas las estaciones como para que podamos realizar un trabajo espectacular sin necesidad de estar encorsetados a una flor en concreto”, recomiendan desde La Florería. Y, ante la duda, basta con navegar en la red para descubrir el talento de los floristas de nuestro país, que aúnan tendencia y atemporalidad en cada arreglo floral que realizan.