Guía fácil sobre iluminación de boda: las mejores opciones para interior y exterior

Ya sea de día o de noche, la iluminación de una boda hace mucho más que aportar luz al entorno. Cada uno de esos elementos que los novios eligen, para construir, decorar y completar el ambiente, lanza un mensaje diferente y dice mucho de la visión estética de quien los selecciona. "Cambiamos espacios, les dotamos de esa personalidad que los novios quieren darle, es sin duda un elemento de diferenciación, una forma de decir 'mi boda no es una más' ", contaba Luis Lozano, director de Luces de cuento a ¡HOLA! Novias, acerca del poder de una buena iluminación. En este sentido, existen tantas opciones a elegir como tipos de pareja y en nuestra guía ilustrada te los mostramos todos.

Lámparas de cristal

En toda boda importa tanto el continente como el contenido y por eso son muchas las parejas que se preocupan por no derrochar innecesariamente. Es así como las luces LED se han impuesto frente a otras opciones en el gran día, pero lo que no cambia es la forma de presentarlas. Tanto en interiores como al aire libre, las lámparas de cristal no pasan de moda, porque visten los escenarios de distinción y elegancia. A diferentes alturas, formando una misma cadena o colgadas de un soporte, las maneras de colocarlas son diversas, pero el resultado siempre es el mismo: impresionante.

Cielos estrellados

Cuando el objetivo es conseguir el ansiado efecto 'wow', que deje a los asistentes sin palabras, los novios pueden recurrir, sin dudarlo a los cielos estrellados. Este tipo de iluminación cubre todo el espacio, interior o exterior, formando un techo de luz casi mágico, habitual en enlaces celebrados por la tarde. Es importante, por tanto, controlar el nivel de iluminación que produce para evitar deslumbrar a quienes acuden al convite y dejarse asesorar por los expertos para conocer dónde es adecuado colocar este tipo de luces y de qué manera pueden ayudar a resaltar rincones o escenarios destacados en el enlace.

Velas fijas

Es una opción con la que se hace imposible fallar. Románticas y apropiadas para todas las épocas del año, las velas fijas no solo iluminan las mesas, también son el mejor objeto de decoración de rincones con un papel relevante en la boda. Del candy bar al fotomatón, pasando por la barra libre; las velas transforman el espacio más sencillo en un córner agradable y sofisticado, por lo que se han convertido en imprescindibles. "La iluminación es un elemento que cada día cobra más protagonismo a la hora de diseñar la decoración, sobre todo en bodas de tarde-noche. Es dónde se crea la magia del evento y hace que sea inolvidable", nos explicaba la wedding planner Priscila Llorens.

Cortinas de luces

Al que ya es uno de los fenómenos 'deco' más aclamados de la temporada nupcial (las cortinas florales) se suman también las cortinas de luces, un estilo de iluminación arriesgado, original y divertido que conquista a las parejas más modernas. Esta pared luminosa arropa a los invitados y puede servir de separador de escenarios y, por tanto, de ambientes. Suelen estar acompañadas de otras opciones e iluminación y aunque tienen un hueco en los enlaces de día, cuando comienza a atardecer, son más populares en los celebrados durante la tarde y la noche.

Lámparas rústicas

¿Te casas en el campo o la montaña? Entonces te encantará añadir una nota rústica a las mesas y la decoración del gran día. Más alla de las vajillas artesanales, los bajoplatos de ratán, las flores silvestres recién recogidas de la zona y los rincones con elementos antiguos, en el diseño de las mesas de los enlaces campestres no pueden faltar las lámparas de inspiración rústica. Realizadas a mano o recuperando técnicas casi olvidadas, este tipo de propuestas pueden completar otro tipo de iluminaciones o ser protagonistas con una distribución especial en torno a las mesas.

Velas colgantes

¿Puede la iluminación ser motivo de sorpresa? La respuesta es sí. Las velas colgantes se han convertido en el objeto de deseo de las parejas más atrevidas. Quienes buscan una boda creativa han encontrado en este tipo de luces, una excusa para dejar a sus invitados sin palabras. Estos elementos consiguen ese efecto de fantasía que tanto se busca en los enlaces de la temporada. Ángela, una novia que se inspiró en Los Bridgerton para idear toda la estética de su gran día, apostaba por estas piezas para decorar, con efecto entre victoriano y de época. "En el salón principal también pusimos como decoración árboles con velas colgando para dar ese punto de naturaleza", nos contaba ella misma.

Guirnaldas de luces

Con las guirnaldas de luces sucede que muchas parejas rememoran escenas vividas en su infancia o en su relación, dado que son habituales en fiestas y verbenas populares. Este tipo de iluminación cuenta con un marcado tinte festivo que teletransporta al espectador a recuerdos maravillosos. Convertir la boda en una elegante feria es posible si se cuenta con unas guirnaldas que cubran todo el espacio de la celebración, siempre que tenga lugar por la noche y preferiblemente en un enclave exterior.

Bombillas en suspensión

El minimalismo que impera en la industria nupcial ha llegado para quedarse y en las bodas de los próximos meses no faltarán piezas de iluminación sencillas que favorecen una decoración sin estridencias. Es el caso de las bombillas en suspensión, una idea creativa que también triunfa en restauración y que las wedding planners han detectado como gran tendencia de la temporada. Estas luces que cuelgan del techo, de los árboles o de unos soportes (dentro o fuera de la mesa) consiguen crear un ambiente cálido y algo más desenfadado, especialmente en bodas celebradas al aire libre.