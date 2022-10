Cómo organizar una boda a distancia según los expertos Hablamos con tres 'wedding planners' que nos desvelan todo lo que necesitas saber para celebrar tu enlace en una ciudad que no es la tuya

En tu ciudad natal, en ese lugar que te acogió, en un país inesperado o incluso en plena naturaleza. Son muchos los enclaves para celebrar un gran día, tantos como tipos de parejas existen. La boda es una jornada irrepetible y ello lleva a que los novios se planteen seriamente dónde quieren darse el 'sí quiero'. En ocasiones, la localización donde se casarán difiere de la ubicación en la que residen. Comienza así el reto de organizar un enlace en la distancia, para el que se hace necesario, habitualmente, recurrir a manos expertas. Solo ellas liberarán de responsabilidades a la pareja sin desaprovechar un minuto del ‘timing’.

El motivo

Celebrar un enlace en otra ciudad es una elección personal que puede estar motivada por gustos o tener una verdadera historia de peso detrás. “Es porque tienen un nexo con ese destino o porque les hace mucha ilusión sorprender a sus invitados con otra opción diferente a la que puedan estar acostumbrados en su ciudad… Así que es una decisión cada vez más demandada”, nos cuenta Patricia, de Arteboda.

Con wedding planner

La pregunta es obligada: ¿qué es imprescindible para celebrar una boda a distancia? La diseñadora de eventos Rossi Landazuri lo explica así: "lo más importante es tener claro que hay que delegar y además saber hacerlo, porque no se pueden controlar todos los proveedores, visitas y detalles a kilómetros de distancia", señala.

En estos casos, sin duda, la labor de la wedding planner se convierte en imprescindible, una profesional que debe concordar con sus gustos (el estilo de boda que desean) y encajar en su presupuesto. “Una wedding planner podrá recomendarles desde el espacio, hasta la propuesta de hoteles para invitados. Contar con la visión de ese destino que tenga buenas conexiones para los invitados y facilitar todo lo que se pueda para la comodidad de todos cuando lleguen al lugar”, indica Arteboda.

La labor va más allá: “en todo el tema administrativo también podemos ayudarles y quitarles un peso de encima. Muchas veces he sido los ojos de mis clientes visitando espacios y haciendo videollamadas para la elección de sus proveedores. Estamos para tranquilizar a la pareja”, dice Mila’s Weddings.

Pasos básicos

Para iniciar los preparativos de una celebración a distancia basta con que los novios seleccionen lo más importante en todo enlace: estilo, fecha, lugar y si incluye ceremonia religiosa o civil. “Los primeros pasos si no se conoce la ciudad es ir a visitarla y conocer las propuestas de la celebración. Si todo encaja, el destino será perfecto para tener una boda inolvidable donde los novios y los invitados vivirán una experiencia diferente”, matiza Patricia de Arteboda.

Teniendo estos puntos básicos claros, tocará decidir proveedores y elaborar un timing en el que todo esté contabilizado, especialmente si, como marca la tendencia, la boda dura más de un día. “Normalmente, al venir invitados de fuera pasan un mínimo dos días en el lugar del destino y lo ideal es hacerles una pequeña agenda de actividades. Ahora es habitual encontrar las prebodas, bodas y posbodas, dado que los novios quieren pasar más tiempo con sus invitados”, confiesa Mila’s Weddings.

El presupuesto

A diferencia de lo que se podría pensar, tantos detalles no tienen que implicar necesariamente un presupuesto mayor. Tal y como nos indican las expertas, todo dependerá de la boda que los novios deseen. “En algunos casos, hay bodas a distancia que no son multitudinarias y algunos invitados no pueden pagarse el desplazamiento o la estancia, por lo que, si los novios deciden hacerse cargo ellos, el presupuesto les podría subir un poco”, apunta Mila’s Weddings.

En consecuencia, la organización de este tipo de celebraciones no exige excesivos sacrificios. Únicamente no poder estar presente físicamente en momentos únicos para la pareja, pero dice Rossi Landazuri, “siempre y cuando estén bien asesorados esa carencia no se tendría que hacer relevante”.

Un consejo

Con el fin de dejar unas pequeñas pautas definidas, las expertas nos ofrecen tres consejos. Rossi Landazuri invita a la calma: “que sean capaces de ‘soltar’ la boda a sabiendas de que cuando la recuperen va a ser exactamente lo que soñaban y que tengan mucha comunicación por el medio que sea, para evitar que se dé información por sentada y luego se eche en falta”. Mila’s Weddings recomienda diseñar una web para informar a todos los asistentes: “con los aeropuertos cercanos, los coches de alquiler, los hospedajes (facilitando distintas opciones), qué ver, dónde comer, el timing del enlace y la confirmación de asistencia”.

Por su parte, Arteboda concluye y resalta las ventajas de este tipo de enlaces: “pueden estar seguros de que a todos sus invitados les hará mucha ilusión el poder salir de su entorno para celebrar un día mágico. Quizá da un poco de vértigo salir de nuestra zona de confort, pero es todo lo contrario… ¡Una decisión muy acertada para sumar!”.