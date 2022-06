Tatuajes en altar mar y paseos en limusina: la divertida despedida de soltera de Teresa Andrés Gonzalvo

Loading the player...

La cuenta atrás para la boda de Teresa Andrés Gonzalvo ha comenzado y ya falta menos de un mes para el gran día. La influencer se casará con su novio de toda la vida, Ignacio Ayllón, el próximo 8 de julio. "Después de 11 años y medio, nos queda un mes para casarnos. No sabes lo feliz que me hace poder gritar a los cuatro vientos que me voy a casar con la mujer más maravillosa del mundo, el amor de mi vida. Me muero de ganas", comentaba recientemente su futuro marido. Pero antes, Teresa ha celebrado otro acontecimiento muy divertido: su despedida de soltera. Sus compañeras en la clínica estética Enea, donde trabaja compaginando sus tareas en redes sociales, le dieron una gran sorpresa que incluyó un día navegando en Alicante con limusina, fiesta y tatuajes (temporales) incluidos. Dale al play y no te lo pierdas.

