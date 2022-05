La emoción de Teresa Andrés Gonzalvo al recibir el ramo de Marta Lozano: ¡es la siguiente en casarse!

"Me imagino una boda muy divertida y llena de detalles especiales. Todos tenemos muchas ganas del primer bodón del año. Creo que no voy a poder parar de llorar... Si ya en la prueba del vestido lloré, no me quiero imaginar el 28 de mayo". Esto es lo que nos dijo Teresa Andrés Gonzalvo días antes de la boda de Marta Lozano, y lo cierto no se equivocó. Su gran amiga se casó con el odontólogo Lorenzo Remohi y ella no pudo contener la emoción. Para Teresa fue un día inolvidable no solo por poder acompañar a Marta en su 'sí, quiero', sino porque recibió una sorpresa muy especial.

- Las lágrimas de Teresa Andrés Gonzalvo en la boda

Durante el banquete, Marta Lozano eligió a algunas de las personas más importantes de su vida para hacerles entrega de un precioso ramo de flores y, en el caso de Teresa, tenía aún más sentido, ya que va a ser la próxima en casarse. La influencer fue directa a su amiga y la dejó sin palabras, fundiéndose en un abrazo junto a sus respectivas parejas. Fue, sin duda, uno de los grandes momentazos de la noche y muchos invitados lo capturaron con sus teléfonos móviles. "¡Los próximos!", dijo Tomás Páramo, mientras que Anna Ferrer Padilla escribió: "¡Sois los siguientes!". Marta, Lorenzo, Teresa e Ignacio se pusieron a saltar mientras se abrazaban y celebraban todo lo bonito que les está pasando.

- La falda drapeada de Teresa Andrés Gonzalvo, una guía de estilo para las mejores amigas de la novia

"Después del bodón de ayer, tenemos las emociones a flor de piel. Señores, comienza la cuenta atrás para la nuestra #ignytes", escribió Teresa en sus redes sociales, a lo que Ignacio respondió: "Me muero por ser tu marido". El profesor de Educación Infantil ha confesado que tiene "resaca de felicidad" y que no puede describir con palabras todo lo que vivió en la boda. "Solo deciros que os quiero y que os deseo que el amor os inunde toda la vida".

- El detalle más bonito con el que Marta Lozano y Lorenzo Remohi sorprendieron a sus invitados

"Os deseo que os miréis siempre como lo hicisteis ayer. Vaya bodón, mis chicos", dijo Teresa, que fue una de las invitadas más elegantes de la boda. Minutos antes de ir a la iglesia, la influencer quiso dedicarle a su amiga unas palabras llenas de amor y cariño. "Gracias por tanto, mi Marti. Por tu lealtad, por ser mi compañera, mi cómplice, mi apoyo y sobre todo mi familia. No tengo palabras para describir la emoción que siento al verte formar una familia junto a Lorenzo. Os deseo toda la felicidad del mundo. Y en cada paso que deis, aquí estaré", es la promesa que les ha hecho a los recién casados.

La próxima cumbre de influencers

Tras la emoción de la boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi, habrá que esperar al 8 de julio para volver a disfrutar de una reunión de influencers. Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón se convertirán en marido y mujer después de diez años juntos. Lo harán en Valencia, su tierra natal, que se ha convertido en testigo de los momentos más inolvidables de su romántica historia de amor. Tal y como nos contaba Teresa en su última entrevista con ¡HOLA!, no le ha costado nada decidir cómo sería su vestido de novia. "Yo lo tengo muy claro. Desde hace muchos años lo tengo muy claro", nos decía, además de confesar que "creo que igual sorprende mucho".