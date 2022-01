Camille Charriere se casa con dos looks transparentes y una lluvia de perlas en su cabello

Periodista, presentadora, influencer, emprendedora... La polifacética Camille Charriere es una de las mujeres más cools de la industria de la moda a día de hoy, y basta echar un vistazo a sus redes sociales para entender por qué. La británica tiene un marcado estilo personal que va más allá de las tendencias, relajado pero muy chic, aparentemente despreocupado pero en realidad pensado al detalle, por lo que era de esperar que su look de novia fuera totalmente especial, y no ha defraudado. A falta de que ella misma comparta las fotografías oficiales de su gran día, hemos podido ver un avance del mismo a través de los perfiles de algunos invitados, y solo podemos decir: Wow!

Superando las expectativas

Siguiendo la tendencia en auge de cambiarse tras la ceremonia, Camille ha lucido dos estilismos diferentes en su boda, ambos marcados por un mismo hilo conductor: las transparencias (eso sí, en clave ultrachic, como no podía ser de otra manera). Para darle el 'sí, quiero' a François Larpin, con quien se prometió en verano de 2020, ha optado por un dos piezas compuesto por un top de cuello redondeado y manga larga abullonada confeccionado en un tejido de lentejuelas blancas que ha combinado con una falda midi a juego de efecto naked que dejaba ver la ropa interior que llevaba bajo ella. Ha rematado con unos stilettos blancos de puntera afilada y un sencillo bouquet de flores a tono.

Lluvia de perlas en su cabello

Si este estilismo no resultara lo suficientemente original, ha optado por un look de belleza igual de llamativo e inolvidable que seguro inspirará a futuras novias. Haciendo gala de su característica estética effortless, ha llevado su melena suelta, con raya al medio y ondas rotas muy naturales, pero esta vez ha transformado su peinado estrella luciéndolo salpicado de pequeñas perlas dispersas colocadas desde la raíz hasta las puntas. Sin duda, una opción inesperada, diferente y fresca que reinventa los estilismos nupciales.

Inspiración Hailey Bieber

Para la fiesta que tuvo lugar tras el enlace, la británica lució otro diseño de lo más sugerente que recordaba al inolvidable vestido de novia de Hailey Baldwin (ahora Bieber). Se trataba de un slip dress de tirante fino, escote recto y cuerpo entallado finalizado en cola hecho en una delicada tela de encaje floral que, al no contar con forro interior, resultaba totalmente transparente. Eso sí, Camille optó por una preciosa ropa interior a juego que formaba parte del look, así como por unos manguitos en el mismo tejido. También transformó su look de belleza, recogiendo su melena rubia en un moño alto pulido estilo bailarina y, aunque todavía no hemos podido apreciar el maquillaje de cerca, es más que probable que decidiera continuar apostando por la naturalidad del efecto 'cara lavada'.