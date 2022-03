Diana de Gales llevó primero las dos tendencias de invitada que verás en bodas y bautizos Durante su luna de miel en 1981, y en concreto a su paso por Gibraltar, Lady Di dejó dos looks para el recuerdo

Que la moda es cíclica es una realidad a la que hacen alusión estilistas e historiadores constantemente. Prueba de ello son todas esas prendas que se renuevan y viralizan décadas más tarde, como los vestidos de Carlota Casiraghi, el diseño que Kate Middleton llevó en 2016 a las carreras de Ascot o los looks lenceros más populares. A la larga lista de reediciones y tendencias que vuelven, hay que sumar dos grandes propuestas que Diana de Gales llevó antes que nadie y que hoy están presentes en las bodas, bautizos, comuniones y celebraciones especiales de 2021. Las invitadas de la temporada parecen haberse fijado en los estilismos que Lady Di escogió para iniciar su luna de miel con el príncipe Carlos.

- Este inolvidable look de Lady Di hoy inspira a las novias que celebran bodas íntimas

Un antes y un después

Fue en uno de los momentos más polémicos de la luna de miel de la pareja, en agosto de 1981, cuando Diana se decantó por dos estilismos que son tendencia en la actualidad. Tras su gran e inolvidable boda, los novios se desplazaron hasta el Peñón de Gibraltar para estar poco más de una hora en la zona, saludando a los foráneos y embarcarse en el yate de la familia real, el Royal Yatch Britannia. La decisión generó un conflicto diplomático, pero la princesa nos dejó un documento gráfico en el que podrían estar fijándose quienes buscan un look preboda, pero también las invitadas más románticas y las madres de niños que celebran un acontecimiento señalado.

- La fascinante colección de vestidos blancos de Carolina de Mónaco

Flores como protagonistas

En color blanco, pero con matices. Así era el vestido que Diana de Gales escogió para zarpar a bordo del gran yate. Una creación con cuerpo en azul y falda estampada que llevaba una chaqueta ablusada a juego, atada con un nudo central. La propuesta, un diseño de Donald Campbell, destacaba por combinar flores azules y rojas. La princesa completó el look con unos zapatos de salón, también en blanco, un reloj dorado, melena al aire y sus inconfundibles perlas.

Es ahora, 40 años más tarde, cuando es posible encontrar rastros de aquel estampado y corte ablusado entre las tendencias de la temporada. Elegante y versátil, el modelo creado por Campbell se ha convertido en una opción atemporal para la que no hay límites en términos de eventos. Recogiendo esa misma versatilidad, el modelo Kally de Ted Baker es una apuesta segura. Su estampado floral de efecto acuarela y su largo midi lo convierten en un diseño ultrafemenino y perfecto para asistir a eventos de verano. ¿Lo mejor? Su precio, se ha rebajado de los 235€ a los 117€.

- Las wedding planners más buscadas por la aristocracia nos desvelan los secretos de la boda perfecta

La versión más larga de este vestido tendencia la encontramos en el VMKAY Ankle Shirt Dress de Vero Moda, a la venta en Zalando por 44, 99€. El diseño recupera las flores azules y rojas que resaltan en una recién casada Diana de Gales y añade, además, notas de naranja. De estilo camisero, con mangas cortas y una discreta lazada a la cintura, está pensado para novias e invitadas con altura y dispone, además, de una enagua para evitar incomodidades.

- La moda nupcial quiere que las novias se inspiren en la boda de Eva González

A medio camino entre un kimono y un vestido bohemio, este look de Please convencerá a las invitadas a enlaces de día y bodas íntimas, pero también a quienes busquen el estilismo ideal para un celebración de verano. Camisero, con maxivolante y bordados, este diseño es favorecedor y romántico al mismo tiempo. Realizado en algodón y viscosa, cuenta con una manga francesa, un cuello clásico y un volante en el bajo (167€).

En clave rosa

Más allá del reconocido estilismo en blanco, la princesa también lució un conjunto del que pocos pueden olvidarse: un vestido rosa pastel con chaqueta torera a juego y tocado del mismo material, obra de Bellville Sassoon. Más allá del cuello de encaje que tanto ha marcado la primavera de 2021, es esa combinación de vestido y chaqueta rosa la que muchas mujeres están buscando en verano, pues resalta su bronceado y apuesta por uno de los colores más dulces: el rosa. Ella lo eligió para partir desde la estación de Romsey en Hampshire (Inglaterra) hasta el avión que le llevaría a Gibraltar y, un año después, repetiría el estilismo en su primer viaje a Australia como princesa.

- Los increíbles diseños de novia 'made in Spain' que podrían inspirar a celebrities y princesas

Siguiendo la estela de este look y en combinación con un tocado, la firma cordobesa Matilde Cano se decanta por el rosa bebé en un modelo pensado para madres de comunión, disponible por 313€ en su web. Con un cinturón de pedrería y accesorios en un dorado apagado, el look de estilo clásico destaca por su escote cruzado, sus cómodas mangas cortas y una falda que no supera la rodilla y hace frente así al extendido largo midi.

- El famoso look nupcial de Marta Ortega ahora inspira a novias e invitadas

Más arriesgada, sofisticada y moderna es, sin embargo, la opción que propone By Leclair: un conjunto de cropped top, falda con volante, chaqueta y diadema a juego, realizado en tweed. El tejido favorito de Coco Chanel es también el emblema de la colección de verano de esta firma, bautizada como Dolce Vita. En similitud con la propuesta de Lady Di se encuentran los detalles en blanco en los puños y el cuello de la chaqueta, que es, además, más corta de lo habitual.

- Angelina Jolie en 'El Buen Pastor', la mejor inspiración para vestirte de novia en 2021

Para las más tradicionales, amantes de lo sencillo, C&A recupera ese rosa apagado en dos piezas realizadas con tejido reciclado. De líneas limpias y elegantes, la americana cuenta con mangas francesas y bolsillos, mientras que el vestido destaca por su minimalismo y por disponer de un fajín a la cintura, al igual que el look de la princesa, con capacidad para estilizar a la mujer que lo vista: la invitada perfecta.