Este inolvidable look de Lady Di hoy inspira a las novias que celebran bodas íntimas

Las series, los documentales, las revistas y el paso de los años han terminado por confirmar lo que los estilistas y expertos en tendencias ya anunciaban: que Diana de Gales sería un icono de moda irremplazable, cuya estrella no se apagaría con el tiempo. En la memoria se conservan grandes y favorecedores looks, capaces de inspirar hoy a la invitada perfecta. Pero sin duda su imponente vestido de novia marcó un antes y un después en la historia nupcial. No obstante, el propio diseño para el gran día no ha sido el único de sus estilismos que ha tenido un hueco reservado en la historia entre las prometidas de los últimos años. Porque en 2021 existen otros aciertos en color blanco de Lady Di, como el más llamativo, de noviembre de 1986, que se han convertido en todo un referente para las firmas del sector y las seguidoras de los looks al más puro estilo royal.

- ¿Casarse con el look de Kate Middleton? Con estos vestidos de novia lo conseguirás

Un diseño atemporal

El vestido, que podría ser llevado en la actualidad por la protagonista de un enlace en su gran día, vio la luz en un viaje oficial de los entonces Príncipes de Gales, Carlos y Diana, la noche en la que se ofrecía un banquete de Estado en Bahrain. Diana dejó a los asistentes sorprendidos por la elegancia de su espectacular diseño, que se componía de una silueta recta, detalle en el hombro, mangas abullonadas, drapeado central, una sutil pedrería repartida por el busto (realizada con cristales y diamantes) y hombreras. Acompañó la pieza de la archiconocida Tiara Spencer, que llevó en su ‘sí, quiero’, con unos pendientes con diamantes y perlas y con un maquillaje que la hacía parecer recién bronceada, a base de ojos con abundante máscara, pómulos sonrojados y labial en un tono marrón. Años después, se descubrió que esta prenda, el elemento más relevante de su estilismo, pudo haber sido revendida en una tienda de segunda mano y terminó subastándose para después llegar a un museo. Lo hizo con un precio aproximado de 155.000 libras esterlinas (unos 178.000€), todo un éxito.

- Cómo Brigitte Bardot cambió la historia de la moda nupcial con sus cuatro bodas

A medida o de colección

El look, obra de Elizabeth y David Emanuel, inspira ahora a firmas con colecciones y novias que desean hacerse un traje a medida, pues recoge las grandes tendencias de la temporada y las fusiona con sutileza y de manera equilibrada. Nonne es una de las casas que recurre a esos detalles en diagonal, una cola ligera y unas hombreras, con un resultado que rememora el de Diana de Gales. Titulado Martina (y disponible por 3.000€), esta propuesta esconde una historia detrás. “Es un modelo de inspiración Art Decó. Influenciado por el cubismo, las formas geométricas y los cortes diagonales. Una corriente que, aunque se inició hace casi un siglo. está muy presente en nuestros días e impregnó todos los campos artísticos, del diseño a la arquitectura, el cine, la pintura, la moda o la escultura”, relata la firma en su web.

- Vuelve el 'vestido-blazer' de doña Letizia, ahora como diseño de novia

En la misma línea se encuentran algunas creaciones de Larriba Atelier. La firma con sede en Valladolid es experta en propuestas a medida y en seguir, de manera discreta, natural y sencilla, las novedades que triunfan en cada estación del año. En esta ocasión, vestidos como el que se puede ver sobre estas líneas, mantienen sus aires minimalistas, pero añaden el mismo detalle de estilo que el look de Lady Di: el drapeado central. Una idea que acompaña a otros elementos más clásicos (mangas largas, silueta recta y cuello a la caja) y sin embargo convence a novias de gustos y estilos muy diferentes.

- El famoso look nupcial de Marta Ortega ahora inspira a novias e invitadas

Drapeado y mangas abullonadas

Los dos ingredientes más buscados del momento en los vestidos de novia, las mangas con volumen y los diseños drapeados, son imprescindibles en las colecciones 2021. Bien lo sabe Victoria Colección, la firma fundada por Vicky Martín Berrocal que ha hecho de sus aires sofisticados su mejor seña de identidad. El modelo Lorenza incorpora los drapeados en las mangas y eleva los hombros para estilizar la figura. Realizado en crepé y con una falda con abertura, está elaborado con drapeado lateral y volantes sobre el escote, además de una cola desmontable realizada en tul bordado de flores y que también cuenta con fruncidos.

- Vestidos lenceros icónicos que hoy son un look de novia increíble

La diseñadora sevillana afincada en Madrid Laura Viera, tampoco ha podido resistirse al dúo de tendencias inspiradas por Diana de Gales. En su colección Gabrielle, además de hacer gala de un minimalismo nórdico y algo neoyorquino, apuesta por el escote a la caja y los fruncidos en pecho, mangas (casi de estilo jamón) y cintura. Lo demuestra su diseño Adriana (con un precio de 1.995€), realizado en seda rústica, que la firma combinó con una gran cadena de oro, el accesorio que triunfa tanto en looks de diario como en acontecimientos especiales.

- Vestidos de novia de corte griego con los que casarte a lo Beatrice Borromeo

Sin perder de vista el mítico look de la Princesa de Gales, el volumen de sus mangas es la clave para aportar armonía a su silueta, algo que han tenido en cuenta firmas como Romancera. Conocida por sus diseños poco comunes y por ser todo un referente en vestidos de novia románticos, esta casa destaca por poner en valor la artesanía de lo hecho a medida con piezas con personalidad propia. Las mangas con volumen no faltan en sus propuestas y, como solía suceder con los looks de Lady Di, siempre sientan bien. Son piezas de una misma ecuación y estilismos con sello royal que nunca dejará de inspirarnos, porque, como confirman las propuestas más actuales, por ellos no pasa el tiempo.

- Lana Turner, de ‘femme fatal’ y novia en el cine a esposa en ocho ocasiones