¿Casarse con el look de Kate Middleton? Con estos vestidos de novia lo conseguirás De corte princesa y con un maravilloso encaje, el diseño inspira a las firmas ‘made in Spain’ en sus recientes colecciones

Pocas bodas han dado tanto que hablar como lo hizo la de Kate Middleton y el Príncipe Guillermo. Desde que se anunciara su compromiso en noviembre de 2010, 10 años después de que ambos se conocieran en la universidad, el acontecimiento fue ganando en relevancia más allá de las fronteras británicas. El gran día llegó el 29 de abril de 2011, bajo una nube de cámaras y retransmisiones en los cinco continentes, además de cerca de un millón de espectadores que lo vivieron en directo por la zona. A la abadía del Westminster acudieron los miembros de la familia real inglesa, pero también personalidades de la realeza extranjera, invitados ilustres y celebrities. Más allá de la espectacularidad del evento, hubo un elemento que destacó por encima de otros: el look de la novia. La Duquesa de Cambridge vistió un diseño de corte princesa y aires románticos que se ha convertido en un icono al que las prometidas recurren para inspirarse.

Un vestido icónico

La diseñadora Sarah Burton fue la responsable de dar forma este diseño bajo la etiqueta de Alexander McQueen. Fusionando el clásico color blanco y el tono marfil en los detalles, la novia lucía un vestido de efecto satinado, compuesto por un cuerpo con manga larga realizado en encaje francés, que fue elaborado a mano por la Real Escuela de Costura del país y un corpiño a medida que se adaptaba a la perfección a su silueta. A ello se sumaba una voluminosa falda, con apliques y encaje color marfil, con tres metros de cola.

El look no habría estado completo sin los accesorios apropiados. En conjunción con el diseño, los zapatos fueron realizados para la ocasión por la misma firma responsable del vestido (Alexander Mcqueen). El velo, sencillo de tul suave, contaba con un recorte de flores bordadas a mano por la Real Escuela de Costura. Hubo espacio, también, para unas imponentes joyas: por un lado, los pendientes, inspirados en el escudo de armas de la familia Middleton, un regalo de los padres de la novia que la firma Robinson Pelham ideó para su gran día; por otro, la tiara de Cartier, propiedad de la reina, que esta le cedió con gusto.

El estilismo marcó un antes y un después por su espectacularidad y elegancia y hoy es también inspirador para las firmas españolas del momento, que han puesto su sello personal a propuestas de novia de estética similar. Silueta princesa, mangas de encaje, velo largo y volumen en la falda son los ingredientes que muchas mujeres buscan ante un acontecimiento como este y en Pronovias, Rosa Clará, Aire Barcelona y Agapi-Mu pueden encontrar opciones que los incorporan.

Escote en V

La propuesta de Pronovias que podría convencer a la Duquesa de Cambridge es su modelo Albion. Como si de un vestido de cuento se tratara, el diseño se compone de unas sofisticadas mangas ilusión realizadas con encaje, el mismo que destaca en su escote de pico en V con los bordes ondulados. “Incluye un cuerpo ceñido que se ajusta a la cintura y se convierte en una preciosa falda mikado con bolsillos. Destacamos también la espalda keyhole”, describe la firma en su web. Esta alternativa actualiza el famoso look con un corpiño semitransparente, apto para novias románticas y algo atrevidas.

Clasicismo

En la misma línea, aunque algo más sencillo, clásico y sobrio, se encuentra el modelo Geraldine, obra de la misma casa barcelonesa. El mikado de su falda es protagonista en esta propuesta que conquistará a las novias más tradicionales. El cuerpo, realizado en un exclusivo encaje, dispone de mangas largas pero, a diferencia del vestido de Kate Middleton, el escote es de estilo Bardot, con los hombros al descubierto, mientras que el de la espalda sí es de pico.

Falda sencilla

Con una delicadeza y estilo similar, el diseño Ishy de Aire Barcelona también podría ser del gusto de la Duquesa de Cambridge. Ideado para invierno, aunque apto para todas las estaciones del año, este modelo consta de un escote barco y una manga francesa, además de una silueta línea A, no muy alejada de la habitual entre las princesas. “El vestido de novia se completa con una espalda ilusión, una falda con volumen que luce bolsillos y una cola extraíble”, explica la firma en su web.

Con vuelo

La misma silueta que destaca en la anterior propuesta es clave del éxito del modelo Tifany de Rosa Clará. Coincide, además, la combinación de espalda ilusión y mangas francesas, con la diferencia de los tejidos empleados. Su espectacular movimiento, consecuencia de una imponente falda de tul, no le resta protagonismo al cuerpo de encaje, que se adapta como un guante a la figura de la novia. Con un vestido como este la novia conseguirá ser el centro de todas las miradas, con buen gusto.

Un giro en la manga

Inspirado por el look de Kate Middleton, en palabras de la propia firma, el modelo Malorie de Agapi-Mu reinterpreta el buscado look de la Duquesa de Cambridge. Su gran falda, realizada con varias capas de tul, enamorará a las amantes de este material. Aunque la principal diferencia con respecto al de Kate Middleton son las mangas, esta opción es perfecta para verano. “El escote en forma de corazón está decorado con encaje de motivos florales y un ligero efecto 3D. El cinturón plisado acentúa la cintura con un delicado aplique de pedrería haciendo del vestido Malorie la elección perfecta”, concluye la firma fundada en 2015. Tanto este como otros diseños son alternativas muy románticas a aquel mítico look que marcó el futuro de la moda nupcial y que, con su carácter atemporal, sigue dando que hablar una década después.

