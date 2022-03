PRIMICIA: Georgina Chapman nos presenta la nueva colección de Marchesa para Pronovias

Experimentar el buen gusto y la exclusividad de una firma de lujo en una pieza tan especial como es el vestido nupcial, sin duda es una de las grandes sensaciones que buscan numerosas novias antes de acudir al altar. Ese savoir faire lo encuentran en firmas insignia como Pronovias, una de las casas más emblemáticas de nuestro país que, en búsqueda siempre de la máxima calidad y espectacularidad en sus diseños, acaba de presentar una nueva colección con Marchesa, nombre destacado en el sector y referente en las alfombras rojas más importantes del mundo. Bajo el título de Marchesa for Pronovias, las dos firmas se unen en una propuesta inspirada en Sevilla, para fusionar el romanticismo de la primera con las notas mediterráneas de la segunda y sorprender con creaciones dignas de cuento. Sobre este nuevo reto hemos hablado con la diseñadora londinense Georgina Chapman, cofundadora de Marchesa, quien ha confesado -en primicia para ¡HOLA!- lo que ha supuesto trabajar en un proyecto tan emocionante.

Vestidos de novia para soñar

“La idea detrás de esta colaboración es que la costura neoyorquina se encuentre con el alma sensual de España. Sevilla era el foco de nuestra inspiración porque es extremadamente romántica y su pasión te cautiva. Estudiamos la música, el arte y la artesanía de la región y encontramos una gran cantidad de inspiración para extraer en detalle”, introduce. La capital andaluza se refleja en propuestas que incorporan sofisticadas técnicas de capas, apliques florales en 3D hechos a mano y los emblemáticos corsés de Marchesa, habituales sobre la alfombra roja. La casa barcelonesa acerca así la Alta Costura estadounidense a las futuras novias en sus tiendas y puntos de venta internacionales, con precios más accesibles, que van desde los 2.000 hasta los 4.000€.

La plaza de España de Sevilla ha sido el escenario escogido para fotografiar los auténticos modelos de ensueño que han surgido de este proyecto. Creaciones de corte princesa, para quienes desean deslumbrar con volumen en su gran día, pero también propuestas de silueta sirena para lucir curvas. Escotes halter, off-the-shoulders, asimétricos o de tirantes junto a transparencias, lazos y delicados encajes, que harán las delicias de las novias que desean ser el centro de todas las miradas.

Además, el diseño de esta colección ha estado motivado por las demandas de las novias del momento y durante todo el proceso se ha tenido muy presente la perspectiva española. “Nuestro equipo creativo aquí en Nueva York trabajó muy de cerca con su equipo en España desde el inicio de esta colección, para asegurarnos de capturar el espíritu español. Cada parte del proceso ha sido muy colaborativo, desde la inspiración hasta la silueta y el diseño final. El objetivo era encarnar el romanticismo y la pasión de España, que incorporamos a los vestidos a través de intrincadas flores en 3D y texturas fluidas”, explica Georgina Chapman.

Valores comunes

Asimismo, confiesa que el diseño de vestidos de novia es su gran pasión, con el romanticismo y la feminidad como parte clave en el ADN de Marchesa, por eso encontró en Pronovias un aliado sin precedentes: “vimos a Pronovias como socios perfectos para colaborar y crear una colección que combina los elementos clave del ADN de cada marca, y en el caso de Marchesa una colección muy romántica con un toque de alta costura”.

Llegados a este punto, la pregunta obligada es: ¿cómo se gestó esta colaboración? “Me reuní con Amandine en España durante la última semana de la moda nupcial de Valmont Barcelona e inmediatamente nos intrigó la idea de que nuestras dos casas de moda se unieran. Pronovias comparte nuestros mismos ideales fundamentales de artesanía, lujo y atención a los detalles, por lo que tenía sentido pues era la asociación perfecta”, aclara Georgina.

Así lo cree también la propia Amandine Ohayon, CEO de Pronovias Group, quien se muestra encantada con la compatibilidad de este proyecto, y está convencida de que: "fortalecerá aún más la posición de Pronovias como marca de moda en los Estados Unidos y en el resto del mundo”. Coincide con ella Alessandra Rinaudo, Chief Creative Director de Pronovias Group que se confiesa una admiradora de la impecable confección de las prendas de Marchesa y se maravilla de su atención al detalle y de sus "espectaculares creaciones de incomparable calidad”.

De esta unión ha surgido un vínculo que parece verá fruto en colecciones posteriores, puesto que ambas casas se plantean volver a colaborar más adelante. En línea con esta unión especial, han surgido objetivos comunes y uno de los detalles más importantes del proyecto es que los modelos estarán disponibles en tallas para todos los cuerpos. “Nuestro compromiso es ensalzar la belleza de todo tipo de novias, por eso hemos creado el ‘tallaje extensivo’, un nuevo concepto que va más allá de las tallas normales y las plus size. Nos permite hacer cada vestido en tallas más grandes”, indicaba Alessandra Rinaudo en la presentación oficial de la colección.

Así, han tenido en cuenta la situación de las novias actuales. “Con esta colección damos respuesta a las novias. Pienso en una novia moderna, en dónde se casará y veo que es cada vez más versátil. Encuentras la novia que se casa en la playa, la novia que lo hará en una boda tradicional… ¡Ahora, por supuesto, con la era Covid tenemos las bodas por Zoom!. Pero todo reside en pensar en cómo hacer feliz a esa novia en ese momento, esté en donde esté en el mundo. Eso es lo bonito de la colección: tenemos los diseños más sencillos, otros más complejos. Tenemos diseños que puedes meter en la maleta y llevártelos a la playa, pero siempre con el ADN de Marchesa”, puntualizaba Georgina.

Los favoritos de las diseñadoras

Sin olvidar esos 21 vestidos que verán la luz a principios de abril, las diseñadoras admiten que les resulta muy difícil escoger un único modelo, su favorito, aunque destacan los más llamativos. “El drapeado del modelo Esperanza, sus capas, son muy complejas. Hacer este tipo de trabajo es muy difícil y está hermosamente ejecutado por el equipo de Pronovias. Cada vez que miro ese vestido, me quedo impresionada por cómo encaja en el cuerpo, cómo se ha incorporado el tul con el encaje. Y lo que más me gusta es su capa. Pero, también me encanta el Fernanda. Me gusta su simplicidad, la forma tan bonita en la que encaja, tan limpia. Y, por último, el Paulanda. Me chifla su silueta, con el escote off-the-shoulders, mangas capa. Su ajuste al cuerpo. Es la quintaesencia de Marchesa y uno de mis favoritos”, afirmaba Georgina en el evento de presentación.

Alessandra por su parte encuentra en el modelo India el más representativo del proyecto: “en este vestido encuentras el gusto especial de Georgina. El top es un corsé semitransparente con multitud de capas de suave tul y de un tul muy especial. También contiene un toque de grogrén en su interior. La caída del delicado tul, el Chantilly y el encaje hacen de este un diseño muy especial. Además de una falda muy preciosista y numerosas flores en 3D”.

Escuchando las necesidades de las novias

Es difícil no tener en cuenta que esta alianza se ha gestado en una situación de incertidumbre, nunca antes vista, que ha obligado a las novias y a las firmas a reinventarse. Hemos querido preguntar a Georgina en exclusiva acerca de cómo lo han vivido en Marchesa. “En cuanto a nuestra colección nupcial, nos hemos tomado un tiempo durante este periodo para escuchar directamente a las novias, para comprender qué buscan de los diseñadores en este momento y cómo necesitan adaptar sus planes de boda debido a las circunstancias actuales. A partir de esta conversación, la mayoría ha pospuesto, pero no cancelado, sus bodas y tal vez haya un mayor enfoque hacia su vestido ahora, ya que otros factores de la boda se han visto reducidos, como los viajes”.

Y, a pesar de todo, continúa motivada y emocionada por dar vida a propuestas para el gran día: “La boda es un momento tan importante para todas las mujeres, como diseñadora me apasiona de una manera increíble crear un vestido que las haga sentir verdaderamente especiales en cualquier circunstancia”. Y ello se refleja en sus creaciones.

Dos consejos de experta para novias de 2021

Por último y en línea con la situación actual, Georgina también ha querido revelarnos uno de sus mejores consejos para todas esas novias que se casan próximamente. “Como diseñadora, mi objetivo principal es asegurarme de que, independientemente de las circunstancias, el vestido que diseñe haga sentir a las novias realmente especiales el día de su boda”. Sobre los accesorios, apunta: “Si estás planeando una boda al aire libre, las flores naturales son una de las opciones de estilismo favoritas de Marchesa. ¡Solo asegúrate de mantener tu corona de flores en un lugar fresco hasta que llegue la ceremonia o se marchitará antes de la celebración!”. Una recomendación así, viniendo de un nombre tan relevante en la industria, conviene tenerla muy presente.