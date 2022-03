Mangas mariposa: la tendencia para novias e invitadas que debes conocer

El 2020 ha estado marcado por la sencillez y la naturalidad en el universo nupcial. A comienzos de año se hablaba de tendencias como los escotes en la espalda, las superposiciones, las lazadas y especialmente las mangas abullonadas como los grandes fenómenos que más convencerían a las novias en los 12 meses consecutivos. Ahora es posible decir que así ha sido, pero con un pequeño matiz y es que siempre se ha recurrido a ellas en clave minimalista, consecuencia de la proliferación de bodas íntimas y enlaces con un aforo reducido, que exigían un look más acorde al tipo de celebración, aunque igual de bonito. Todo apunta a que las novias e invitadas de 2021 seguirán la misma estela: looks sin excesos y muy favorecedores, pero indudablemente con alguna nota especial. De entre todos los detalles que están teniendo una gran acogida entre quienes se darán el sí quiero el próximo año, las mangas mariposa ganan seguidoras especialmente en Pronovias, que las propone por su originalidad y versatilidad en prendas muy románticas.

VER GALERÍA

- Sencillos y muy favorecedores: 9 vestidos de novia de Pronovias que te van a enamorar

La manga mariposa, ahora también conocida como manga campana o nueva manga tulipán -en función al tipo de ala de este insecto, que la inspira- es utilizada cada vez con más frecuencia en diseños de novia e invitada. Blusas, chaquetas, prendas de abrigo y vestidos incorporan esta manga para acontecimientos especiales. Con un largo similar al de una manga corta, es capaz de crear un favorecedor volumen que equilibra la silueta femenina y la compensa con otros elementos del estilismo en cuestión.

En el mercado es posible encontrarla en su versión ligera, con tejidos vaporosos, algo transparentes y nada pesados o en un formato más rígido, amplio y compacto, realizada con telas más invernales, pero siempre con un resultado muy llamativo y elegante. La primera opción es más propia de una propuesta para novias y la segunda, se podría encontrar en creaciones para invitadas. Sucede de este modo con algunos de los diseños que Pronovias ha ideado para el próximo año, capaces de acaparar todas las miradas.

VER GALERÍA

- Para novias bajitas, altas, con curvas... Encuentra el vestido que te hará soñar con tu gran día

Dos diseños con personalidad

Con escote en V, una silueta a medio camino entre la de sirena y la de princesa, corte evasé y tejido efecto tatuaje de inspiración floral, el modelo Lake hará las delicias de las más sofisticadas. Sus notas brillantes contrastan con la delicadeza del tul en todo el diseño. Con estas palabras lo define Pronovias en su web: “Una silueta limpia, un bordado artesanal, mangas de mariposa transparentes y unos delicados y llamativos abalorios le dan a este romántico vestido de novia una fluidez y una facilidad de movimiento singulares”. Del mismo modo, el éxito de las mangas mariposa en sus propuestas 2021 llega a los diseños de invitada. Frente a la novia, que suele estar condicionada por algunos códigos de vestimenta relacionados con el tipo de boda que se celebre, las invitadas cuentan con mayor libertad y por ello, también, la firma se permite añadir una dosis de originalidad y experimentar con la versión más creativa de la tendencia.

VER GALERÍA

- Encuentra las mangas que más favorecen a cada novia en nuestra guía ilustrada

Protagonismo de las mangas

Las mangas mariposa son tan solo una de las muchas tendencias, asociadas al universo de las mangas, que esta temporada tendrán éxito en el sector nupcial. Más allá de otros fenómenos estéticos que convencen a expertas y estilistas, las mangas con volumen en todos sus formatos (también mariposa) llegaron hace un par de temporadas para quedarse. Lo demostraron las pasarelas de moda ready-to-wear, posteriormente la alta costura y por último las firmas nupciales, que tampoco han podido renunciar a un extra de protagonismo en hombros y brazos. No obstante, tanto en el día a día como en una boda, se debe tener en cuenta que las mangas voluminosas no pueden ir acompañadas de más elementos maximalistas ni en el propio diseño de la prenda ni en los accesorios, pues el estilismo resultante puede ser percibido como demasiado barroco. Como indican los expertos, es importante encontrar un equilibrio entre todos los elementos del look, puesto que se busca la sencillez y naturalidad frente a lo pomposo y sugerente propio de décadas anteriores. Una visión que podría estar impulsada, en parte, por la situación sanitaria que ha afectado a todos los mercados en este 2020 y la necesidad de la moda por adaptarse a los tiempos, pues las bodas íntimas exigen otra etiqueta, menos ostentosa.

VER GALERÍA

- Sé la primera en descubrir la colección crucero de Atelier Pronovias 2021 con Blanca Padilla

Otras tendencias que triunfarán en 2021

El 2021 será un buen año para las novias que se dejen guiar por su instinto, las que realmente quieran un vestido con personalidad propia, con el que se sientan ellas mismas. Desde la sencillez más absoluta a los volantes más llamativos, pasando por los exquisitos drapeados, las colecciones nacionales e internacionales del próximo año hablan de minimalismo y feminidad. Algunas de las tendencias que se repiten entre las diferentes casas de moda nupcial son: largo midi, hombros descubiertos, escotes pronunciados, satén y seda, mangas especiales (de espíritu vintage, con bordados, con aplicaciones o con patrones nunca antes vistos), tul en su versión más simple y looks de belleza sin artificios. Una buena noticia para todas aquellas prometidas que darán el sí quiero el próximo año y que se permiten soñar con un look de novia con el que no se sientan disfrazadas.