Descubre antes que nadie la primera colección de vestidos sostenibles de Pronovias

Hace tiempo que el mundo de la moda en general y el nupcial en particular están experimentando un importante cambio. No solo se ha modificado la forma de mirar a las tendencias o de consumirlas, también ha variado la mentalidad de la mujer que se acerca a ellas. Las novias, ahora más que nunca, saben lo que buscan. Y no solo a nivel estético –prendas que las representen y las favorezcan–. Tal vez por eso son cada vez más las que reclaman sostenibilidad en sus enlaces y, como no podría ser de otro modo, también en sus vestidos. Por eso Pronovias, una firma que se caracteriza por adelantarse a las necesidades de las novias, ha creado #WeDoEco, su primera colección de vestidos sostenibles. Una propuesta que presentará en Valmont Barcelona Bridal Fashion Week.

"En las colecciones #WeDoEco encontramos maravillosas propuestas responsables con el medio ambiente para todas las mujeres. Queremos que aquellas novias que busquen una opción sostenible para su gran día no tengan que sacrificar el vestido de sus sueños, ofreciéndoles todo el estilo y elegancia propios de los vestidos de las firmas de Pronovias Group", explica Alessandra Rinaudo, Chief Artistic Officer de Pronovias Group. Unas palabras a las que Julie Gilhart, experta en moda sostenible, añade: "Pronovias Group no solo es líder en la industria nupcial de lujo, sino que también busca establecer prácticas de sostenibilidad duraderas. La iniciativa #WeDoEco significa que las novias ya no tienen que sacrificar el factor lujo para ser sostenibles. Qué momento tan emocionante y paso monumental para esta increíble y poderosa firma liderada por mujeres".

El resultado de esta iniciativa son 15 modelos 360º ECO, es decir, sostenibles en el sentido más amplio de la palabra – tejidos, cremalleras, pedrería, perchas– y 24 eco-friendly, con la mayoría de sus componentes ecológicos. Las propuestas #WeDoEco están disponibles en prendas que van desde la talla 32 hasta la 64 y que forman parte de algunas de las diferentes firmas del grupo –Atelier Pronovias, Nicole, House of St. Patrick y White One– para que, sea cual sea el estilo de la novia, encuentre la opción que mejor se adapta a ella. Así mismo, la compañía explica que, en 2021 se lanzarán también diseños sostenibles de Pronovias y Ladybrid, para que todas sus marcas tengan opciones responsables con el medio ambiente.

De momento, Atelier Pronovias cuenta con 5 vestidos de alta costura 360º ECO y 11 eco-friendly. Se trata de prendas con corte sirena principalmente elaboradas en crepé, raso y mikado con certificado ecológico y una amplia variedad de escotes y detalles. En Nicole Milano hay 10 modelos 360º Eco de corte princesa y silueta 'A' con maravillosos y románticos encajes. Las opciones más sensuales son 4 vestidos eco-friendly de House of St. Patrick realizados en crepé con certificado ecológico, de corte sirena. Y para las que buscan un diseño elegante y sencillo, los 9 modelos eco-friendly de White One. Prendas confeccionadas en crepé, mikado, gasa y tul con los cortes y patrones más variados.

Vestidos de novia sostenibles a tu alcance

Pero un proyecto de estas características lleva mucho trabajo detrás. Para entender mejor #WeDoEco y saber cómo se gestó la primera colección sostenible de Pronovias Group hablamos con Alessandra Rinaudo, Chief Artistic Officer del grupo.

¿Por qué Pronovias decide lanzar ahora una colección de diseños sostenibles?

Pronovias Group lleva prácticamente 18 meses inmerso en este proyecto. Al llegar Amandine como nueva CEO hace un par de años, vio que había mucho por hacer en todo el tema de Environmental, Social and Corporate Governance Strategy y nos pusimos manos a la obra bajo el paraguas de happyworld. Es un proceso largo y difícil, mi equipo ha estado trabajando mano a mano con el departamento de compras, cadena de suministros, logística, etc. Al ser los primeros (de tamaño e influencia relevante) en el sector nupcial en lanzar una colección sostenible, hemos tenido que dar con los proveedores de tejidos y materiales del sector nupcial para que innoven y ofrezcan lo que considerábamos estándares adecuados para la industria de la moda nupcial. Aunque la industria de la moda ya ha hecho muchos pasos en temas de sostenibilidad, la industria nupcial iba por detrás, y como líderes del mercado, tenemos la responsabilidad de liderar al sector. Finalmente ha llegado el momento, al haber conseguido los materiales adecuados, con perfil sostenible y las certificaciones necesarias, que se ciñen a nuestros estándares de estilo, glamour y artesanía para nuestras marcas de moda nupcial de lujo. Con los vestidos #WeDoEco de nuestras marcas, Eco meets Glamour.

¿Qué significa ser sostenible en el mundo nupcial?

Significa dar opciones sostenibles a las novias que no quieren renunciar al vestido de sus sueños para su gran día. Hemos elaborado vestidos que van desde la totalidad de sus componentes sostenibles, los llamados 360ºEco, donde cada uno de los detalles ha sido buscado para que fuese sostenible (tejidos, cremalleras, pedrería, encajes, etiquetas… ¡todo! Hasta los vestidos eco-friendly, donde ofrecemos a las novias vestidos con tejidos sostenibles, con certificaciones GRS (Global Recycled Standard), FSC (Forest Stewardship Council) y OEKO-TEX, tambén entregados en packaging sostenible, es decir, las perchas, las etiquetas, las fundas de los vestidos, etc.

¿Cada vez más chicas apuestan por vestidos de novia sostenible? ¿A qué crees que se debe?

Hoy en día, los consumidores Millennial y Generación Z son más exigentes que nunca y no quieren comprometerse a tener que elegir entre un vestido de alta costura glamuroso y uno que sea sostenible. Además, la pandemia no ha hecho otra cosa sino que acelerar la concienciación general en cuanto a temas de sostenibilidad. Al final las opciones sostenibles, en todo lo que compramos, hablan de nosotros, de nuestros valores, y el vestido de novia es algo que vas a llevar cuando tienes todos los ojos puestos en ti, y quieres que refleje tu identidad y tus valores en un día tan importante.

¿Crees que en España tenemos interiorizado el concepto de moda sostenible?

Sin duda, España, como muchos países de Europa, pero también en EEUU, tiene una población más concienciada que nunca, sobretodo la generación Millennial y Z. Podemos sumar la tendencia creciente en cuanto a la circularidad del vestido y queremos ofrecer a las novias la posibilidad de darle una segunda vida al vestido, ya que es un vestido que solo te pones una vez en la vida, por eso hemos creado la campaña #MyDressxHerFuture. Es un hecho que los vestidos de novia son para una sola vez, por eso estamos trabajando para mejorar la circularidad de nuestros vestidos. Pronovias Group también se ha asociado con Brides Do Good, una entidad sin ánimo con sede en el Reino Unido que se dedica a dar una segunda vida a los vestidos de novia y dona sus beneficios a organizaciones de igualdad de género que empoderan a mujeres y niñas. El programa #MyDressxHerFuture ofrece a las novias concienciadas con el medio ambiente la oportunidad de reciclar sus vestidos y darles una segunda vida con fines benéficos.

¿Por qué apostar por un vestido de novia sostenible?

Porque es lo correcto, por nosotros, nuestros hijos, el planeta y el futuro.