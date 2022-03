¿Por qué las bodas sostenibles son el futuro del sector nupcial?

Parece innegable asegurar que, en los próximos meses, habrá un cambio de mentalidad en muchos sectores y que la forma de consumir de los españoles –y de medio mundo– se verá modificada. Cambios que también afectan al sector nupcial. Algunos expertos como Mónica Muñoz Reina, Directora Comercial de Zalacaín La Finca & Zalacaín Catering, nos explicaban que se volverá a celebrar lo que de verdad importa y que podría haber una tendencia a eliminar ciertos aditamentos, algo superfluos, que camuflan la celebración del amor. Pero esta nueva forma de celebrar traerá también una tendencia que, aunque lleva ya tiempo con nosotros, aún tiene camino por recorrer. La sostenibilidad. "Todavía hay mucha incertidumbre sobre el impacto en el mundo nupcial. Todo apunta en que va a cambiar nuestra forma de consumir y también de pensar los eventos. Nos enfrentaremos a los actos de consumo con menos frivolidad y con más conciencia medio-ambiental", explicaban desde la firma nupcial L'Arca.

Bodas más sostenibles

"Los enlaces sostenibles ya son parte de nuestra rutina. Como empresa comprometida con nuestro entorno, tratamos de evitar el plástico en nuestras bodas desde hace tiempo. Creemos que esto es algo muy importante, ya lo era, pero ahora la vida y la propia naturaleza nos ha dado un buen toque de atención, y debemos hacerle caso. El planeta en el que vivimos, merece todos nuestros respetos y en nuestras manos está no destruirlo", puntualizan Inés y Tania, wedding planners de Marketing for lemons. Pero como bien explican las wedding planners de Weddings with Love, para ser sostenible el día de la boda uno debería serlo siempre. "Ser sostenible es una forma de vida, no se puede ser sostenible solo en un momento puntual de tu vida, porque sin duda alguna, es algo que deberíamos ser todos como forma de vida, si es que queremos dejar un mundo mejor a nuestras generaciones futuras".

Ellas nos explican que, aunque cada vez más parejas apuestan por la sostenibilidad, todavía queda un largo camino por recorrer hasta que este modo de vida termine de calar en nuestro país. "Deberíamos tenerlo aún más interiorizado. Es algo que deberíamos acelerar. Nosotras estamos muy concienciadas y a nivel empresarial intentamos ser lo más sostenibles posible. Pero en nuestros eventos no todo va de nuestra mano, en este caso, la pelota está en el tejado de la pareja y ellos deberían ser líderes en este aspecto", aseguran. Y sí, como muchos imaginan, quienes están dispuestos a organizar este tipo de eventos tienen un perfil bastante concreto. "Suelen ser parejas con un nivel educativo alto y la gran mayoría no reside en España aunque muchos de ellos sí que son españoles. El haber emigrado a otros países les ha hecho concienciarse mucho más en sostenibilidad, por lo que han hecho de esta, un estilo de vida".

Vestidos de novia que cuidan del medio ambiente

Cuando los novios deciden dar el 'si, quiero' a las bodas sostenibles, el segundo paso es encontrar proveedores que se adapten a este tipo de exigencias. Una dificultad añadida porque no siempre es fácil encontrarlos. Pero haberlos, haylos. Una de ellas es Alicia Soler, la diseñadora que se encuentra detrás de Aleste, una firma nupcial sostenible. "Tengo cuatro hijos y me preocupa enormemente el mundo que les estamos dejando. Ante la problemática actual tomé la decisión de enfocar mi empresa para generar un impacto positivo en el mundo y en las personas que llevan mis diseños. Para mí es todo un reto diseñar vestidos de novia con materia prima sostenible, sin perder diseño ni elegancia", explica.

Alicia cuenta que uno de los principales problemas que ha encontrado es que son pocos los proveedores de tejidos sostenibles con certificación oficial. "Hemos hecho una búsqueda muy exhaustiva por toda Europa para conseguir las mejores materias primas para la confección de nuestros vestidos de novia. También considero que nos falta información y facilidades para el reciclaje textil a gran escala. Y por último, veo necesaria una mayor promoción y visibilidad por parte de organismos gubernamentales para que cada vez más empresas y consumidores se sumen a esta forma de producción y consumo sostenible", añade.

La diseñadora coincide con las wedding planner de Weddings with Love cuando asegura que en España todavía queda mucho por conseguir. Y también cuando asegura que sus novias tienen un perfil muy concreto. Se trata de chicas con una marcada responsabilidad ecológica que no solo buscan una boda eco friendly, también un vestido que cuente su historia y las represente –algo que quieren la mayoría–. Para ellas pasa por elegir tejidos concretos y formas de trabajar específicas. "Además de eso, las fibras naturales tienen múltiples ventajas como el tacto suave, no provoca alergias, ni reacciones en la piel al ser tejidos libres de tóxicos, aporta una mayor transpirabilidad y una agradable sensación de comodidad", apunta la diseñadora.

Reutilización para ser más sostenibles

"La sostenibilidad es la evolución natural del vintage, en el siglo XXI. De hecho, las modistas de toda la vida, han usado encajes antiguos o reciclado otras prendas para hacer vestidos de novia desde siempre, desmontando el embozo de una sábana antigua, volviendo a coser ese encaje a un vestido, y recuperándolo de nuevo al acabar la boda. Los vestidos de novia tenían una segunda vida: en general se acortaban para hacer vestidos de coctel. Nuestras abuelas eran ya unas pioneras del up-cycling y el Zero-waste". La que habla es Carmina, una de las dos fundadoras de L’Arca. Su hermana Nina, la diseñadora, y ella decidieron crear una firma de moda nupcial vintage. Y lo que hacen, como explica, no es algo muy distinto al modo de trabajar de antaño. "Se trata de recuperar esta tradición y reactualizarla dándole un toque contemporáneo a los diseños hechos a medida que proponemos a nuestras novias. Hilvanar las nuevas historias de nuestras novias con las historias antiguas de nuestras telas".

Para ellas, como le sucede a Alicia, la mayor dificultad reside en encontrar materiales y fornituras sostenibles. Y también piensan que queda camino por recorrer, aunque aseguran que la situación actual que vive nuestro país ha hecho que, en cierto modo, el proceso se acelere. "Las novias han tenido tiempo de reflexionar en el impacto ambiental del vestido sobre el planeta, sobre la gente que lo cose y sobre el impacto de sus actos en las generaciones futuras. Hemos notado un aumento del interés estos días", nos cuentan. Eso sí, todavía es complicado aceptar el sobrecoste que, en ocasiones, puede tener este tipo de trabajo, más artesanal y con tejidos sostenibles.

Otra diferencia que encuentran en L'Arca es el tipo de chicas que acude a ellas. Por un lado están las que tienen una especial atracción por el universo vintage. "En nuestro atelier, encuentran un cuidada selección de vestidos y faldas auténticas del XIX hasta 1950 y de vestidos lenceros que pueden utilizarse como vestido de novia". Por otro, chicas que quieren incorporar un detalle vintage en el vestido y también las que prefieren estrenar un vestido nuevo "lo cual es totalmente normal, para estas novias tenemos al menos un vestido sostenible en cada colección". Un perfil más amplio de novias que también apuestan por una moda más eco.

Otros proveedores que dicen 'sí, quiero' al mundo eco

"Cuidar el medio ambiente y preservar nuestro entorno debe ser algo que llevar a cada acción de nuestro día a día". Estas palabras de Susana dejan claro cuál es su leitmotiv y el de Hecho por Kit, una empresa de detalles para bodas sostenibles. "Queríamos crear detalles para bodas diferentes a los que ofrecía el sector, detalles con alma, que tienen significado, que despertasen interés y creasen recuerdos y que mejor que hacerlo a través de los recursos que nos ofrece el planeta. Trabajamos para crear detalles hechos con mimo y que cuentan historias, la historia de una pareja", relata.

Susana nos explica que, en los últimos cinco años, el sector nupcial ha experimentado una evolución más o menos notable, pero todavía queda mucho por hacer. "Se sigue trabajando mucho producto industrial, barato, arcaico, sin sentimiento y muy impersonal solo por seguir la etiqueta del regalar. Muchas parejas buscan sorprender a sus invitados con montones de regalos de bajo valor emocional, cuando lo que realmente recordamos son esas bodas de pequeños detalles hechos con el corazón", explica. Detalles con los que emocionar y cuidar el planeta al mismo tiempo ya es posible.

