Sencillos y muy elegantes: los vestidos de las nuevas novias llegan dispuestos a enamorar

Decía Miguel de Unamuno que "el progreso consiste en renovarse". Una afirmación que en momentos de incertidumbre, crisis o cambio es todavía más cierta. Y en estos últimos meses podría convertirse en el leitmotiv de infinidad de firmas. Y más en un sector, como el nupcial, que ha sido sacudido fuertemente por la pandemia. Se estima que en 2020 el 62% de las bodas que estaban previstas en España se han aplazado a 2021 y las que se celebran lo hacen de forma muy distinta. Cambia el formato, el número de invitados y, en ocasiones, el vestido de la novia. También los tiempos, hay que tomar decisiones mucho más rápido. Por eso, aunque muchos diseñadores coinciden en que elegir un vestido a medida es interesante para modificar la prenda según las nuevas necesidades, otros se lanzan a crear colecciones nupciales adaptadas a los nuevos tiempos.

Minimalismo y sencillez para las bodas actuales

Inés Martín Alcalde fue una de las primeras en hacerlo. Hace unos meses la diseñadora ponía en marcha su primera línea de novia prêt-à-porter pensando en todas las chicas que se casan ahora. "Es una colección rápida, económica y funcional. Hemos intentado abarcar muchos estilos distintos dentro de una misma línea, podrán encontrar: vestidos tobilleros, largos, trajes de chaqueta, vestidos rectos, con corte y camiseros", explicaba la creativa a HOLA.com. Aseguraba, además, que la sencillez y el minimalismo va a tener más peso que nunca en los próximos meses. "Creo que al simplificarse el proceso de las bodas, ya no se van a llevar vestidos muy arreglados ni con volumen, sino más de calle o cotidianos".

Una afirmación con la que también parece coincidir Teresa Helbig. "Es probable que la tendencia gire entorno a la vuelta a la esencia, a la tradición, a la atemporalidad, a lo auténtico, al verdadero significado de las cosas. Volveremos a la intimidad, a lo personal, a resguardarnos en nuestros imprescindibles. Primará el aquí y el ahora, el vivir las cosas como si nunca más las fuésemos a vivir, con vitalidad, inquietud y pasión. Pero sin excesos, sin derroche y con sentido común, esta experiencia ha sido un aprendizaje. Las novias celebrarán que son ellas, jurándose un compromiso eterno de amor, ternura, respeto y lealtad con su persona amada. Y seguirán siendo ellas, igual de reales, igual de soñadoras e igual de felices, solo que con una dosis extra de realidad, sabiduría y experiencia".

Formas de adaptarse a los nuevos tiempos

"Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Aunque una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella". No es casualidad que Belén Barbero, directora creativa de Beba's haya elegido esta cita de Haruki Murakami para presentar Be Bebas, una colección nupcial que nació durante el confinamiento. "Está dedicada a todas esas mujeres que, al igual que nosotros, comienzan a sentir el deseo de una vuelta a lo sencillo, a lo íntimo. Es una línea de vestidos de novia made-to-order, que mantiene la esencia y los valores Beba's en cuanto a artesanía, delicadeza y sostenibilidad, a la vez que se reinventa para adaptarse a las nuevas necesidades de nuestras novias", explican desde la firma. Proponen cuatro diseños con detalles personalizables que estarían disponibles en un plazo de seis semanas.

Desde L'Arca son conscientes de que las bodas íntimas –o microbodas– requieren una prenda acorde. Por eso su nueva colección In Time trata de solucionar las necesidades de estas chicas. Nina Balmes, la diseñadora de la firma, encontró la inspiración para esta propuesta en novias icónicas que rompieron con los convencionalismos como Mia Farrow o Carolyn Bessette. “Si la nueva era nupcial nos obliga a celebrar el amor de manera más íntima, vamos a hacerlo con más estilo y más libres que nunca. Es una oportunidad única para celebrar la boda de otra manera", asegura. Para ello la creativa propone una maravillosa colección en la que los vestidos midi se entremezclan con propuestas por encima de la rodilla y prendas de inspiración lencera. Diseños que, además, se pueden reutilizar más allá de la boda.

No es casualidad que otras firmas como Cherubina piensen también en prendas que se pueden reutilizar después del enlace –siempre que el evento permita llevar un total look blanco–. Cada vez más novias eligen para su gran día prendas que podrían formar parte del armario del día a día. Eso sí, están confeccionadas con tejidos más especiales, las combinan con accesorios con los que dar un plus de elegancia al look y son, casi siempre, blancas. ¿La propuesta de la firma? Ready to love, una colección cápsula de vestidos blancos que no llegan hasta los pies y son muy favorecedores.

Firmas de invitadas que se lanzan al mundo nupcial

Si muchos sellos nupciales están confeccionando vestidos mucho más sencillos y proponiendo prendas made-to-order, no son pocas las firmas de invitada que colorean de blanco algunas de sus propuestas más especiales para acercarse a esas novias que van a celebrar una boda diferente a la que tenían previsto. Ese es el caso de Lady Pipa, que propone algunos de sus monos más demandados, como el modelo Galatea, o vestidos midi en blanco. Y es que celebrities como Lily Allen o Natalia Vodianova han demostrado que también es posible elegir una firma de no novia para estar estupenda el día de la boda.