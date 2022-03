Ramos de flores naturales o preservadas, ¿cuáles son los más adecuados para cada boda?

Si estás buscando inspiración para tu ramo de novia es probable que ya hayas llegado a la conclusión que lo primero que debes decidir es si lo vas a elegir de flores naturales o preservadas. Aunque para muchas esta elección está determinada por el aspecto del bouquet –los tonos y las texturas suelen tener ciertas diferencias en unos y otros diseños– María Sánchez, de Flores en el Columpio, nos explica que es importante prestar atención a otros detalles antes de tomar una decisión. "Nosotras siempre preguntamos a la novia qué valora más a la hora de elegir su ramo: la perdurabilidad, la necesidad de que incluya alguna flor en concreto, la gama de colores... Según su respuesta le recomendaremos un ramo u otro. Si eres amante de las flores naturales, su fragancia, su textura, su caída, no te recomendaremos un ramo de flor preservada, que aun siendo precioso, no tendrá nunca la viveza ni el aroma de un ramo de flor natural. Al igual que si quiere alguna flor que sólo esté disponible en su forma natural, ya que no todas las flores pueden preservarse".

Todo lo que debes tener en cuenta al elegir tu ramo de novia

En realidad, no existe una opción mejor que otra y las tendencias tampoco dejan claro qué prefieren las novias españolas, aunque parece claro que en los últimos años ha habido un aumento considerable de los diseños con flores preservadas. "Utilizar flores secas y preservadas en los ramos de novias es una tendencia al alza que llevamos viendo un tiempo: todo muy blanco, con colores crema, salmón, siguiendo una misma gama de color y utilizando flores secas o liofilizadas o un mix de ambas. A día de hoy esto es una moda que en parte se debe a que las novias buscan la practicidad, de igual modo que algunos floristas lo son ya que es más fácil trabajar con flor seca o preservada que con flor fresca. Esto es así porque la variedad de flores con la que puedes contar para hacer un ramo es mucho más amplia y además no se marchitan tan rápido como la flor natural y para las novias es mucho más fácil encargarlo con tiempo e incluso hacer pruebas para asegurarse que el resultado final es el que esperaban y coincide con lo que tenían en mente", nos explican Lindsay y Alex, de Savia Bruta. Una afirmación con la que coindice, en buena parte, María.

Ella nos explica que el 80% de los encargos que reciben en su taller son de ramos preservados. Algo que, en realidad, no sorprende ya que ellas están especializadas en este tipo de trabajos. Por su parte, Lindsay y Alex puntualizan que, en su caso, la mayor parte de la novias se decantan por las composiciones de flores naturales. Un empate técnico que solo se puede romper por los gustos personales de la novia y algunas circunstancias excepcionales. "En algunos casos son más adecuados unos ramos que otros porque si la novia tiene que viajar para casarse o no es de Madrid, donde nosotros tenemos nuestra tienda y taller, y tenemos que enviar el ramo fuera la situación cambia de un tipo de ramo a otro. Además, en el caso de querer regalarlo a una amiga o alguien especial el día de la boda, que sea seco o preservado es mejor porque así durará más", añaden desde Savia Bruta.

Los ramos que veremos en las próximas bodas

Cuando la novia ya tiene más o menos claro el tipo de ramo que quiere según lo que tenga pensado hacer con él al terminar el enlace, toca elegir las flores que lo compondrán. Algunas chicas saben que las opciones en las que predomina el blanco son para ellas. Otras, sin embargo, prefieren diseños llenos de color. Los que más saben de flores nos explican que, en los próximos meses, "veremos mucho más un estilo orgánico que ya empezó el año pasado y este año está siendo más protagonista. Las novias cada vez piden menos ramos circulares y se decantan por este estilo, lleno de movimiento, con mucho más aire, muy desenfadado, con flores de tipo jardín, todo muy natural", explican Lindsay y Alex. María añade que "cada vez son más las novias que quieren ramos de tamaño pequeño, manejable, que den el toque exacto a todo su look sin robar protagonismo a ningún otro elemento. Por otro lado, creemos que cada vez gusta más la sencillez, tanto cromática como compositiva. Se buscan ramos de un mismo color, jugando con las diferentes tonalidades para dar diferentes texturas y aunque nosotras ponemos muchísima variedad de flores en los ramos vemos que también gustan mucho los ramos con unas 4 o 5 variedades que compositivamente aporten diferentes alturas, pero de forma armoniosa".

Lo que debes saber de flores si te casas en verano

Uno de los motivos que lleva a muchas novias a pensar en ramos preservados es el aumento de las temperaturas. Tienen miedo a que las flores sufran si el enlace se celebra en los meses más calurosos del año y el bouquet no esté en perfectas condiciones en el momento de la boda. "Los ramos de flores naturales sufren mucho con las altas temperaturas. Hay que tener en cuenta que son flores cortadas que necesitan agua para estar en todo su esplendor, por eso, según la localización y hora de la ceremonia, habrá flores que nosotras no recomendemos por su delicadeza, como las hortensias. Normalmente lo mejor es elegir flores de temporada, porque sabes que están preparadas para las condiciones climatológicas de esa época del año. Por ejemplo, si quieres peonías en tu ramo y te casas entre mayo y julio, es el momento ideal de elegir esta flor, ya que son sus meses de floración. Si por el contrario te casas en agosto y eliges esta flor, te arriesgas a que abra demasiado, o se mustie antes de tiempo por el exceso de temperatura. Por el contrario, los ramos preservados son resistentes al calor, pero no a la lluvia o a humedad", nos explica María.

Los expertos de Savia Bruta explican que, además de decantarse por flores de temporada como sugiere María, es importante tratarlas correctamente para resistan el máximo tiempo posible en perfectas condiciones. "Para un ramo de novia, cuando hay altas temperaturas, es esencial llevar a cabo una buena técnica con los materiales y seleccionarlos de manera adecuada. En pleno verano, por ejemplo, desaconsejamos y evitamos escoger hortensias porque son flores que si les falta agua se marchitan fácilmente. Decimos que tratamos de evitarlas pero si la novia quiere utilizarlas sí o sí es cierto que existen técnicas y trucos para introducir estos materiales de manera subordinada y conseguir que duren", puntualizan.

Consejos de experto para elegir el mejor ramo de novia

Igual que con el vestido, muchas novias tienen infinidad de dudas con el ramo que llevarán en su gran día. Ya sabemos que las opciones son muy variadas, que la época del año y la zona en la que se celebre el enlace influye pero, ¿a qué más es importante prestar atención antes de elegir el ramo perfecto? "El florista debería de tener en cuenta la estatura de la novia, la complexión y el tipo de peinado, vestido o zapatos, por ejemplo. El ramo de novia no deja de ser un complemento más, por lo que tiene que ser acorde a todo el conjunto de la novia. Esta es la parte teórica, pero luego también es muy importante tener muy presente el gusto de la novia. Por ejemplo, si una novia quiere un ramo en cascada y es bajita, nosotros le aconsejaremos lo mejor según la teoría y trataremos de encontrar el punto medio entre lo que quiere y lo que más les va a favorecer. Pero es lo que ella desea y lo tiene totalmente claro así lo haremos, es su boda y se debe sentir a gusto y ser ella misma en su día", apuntan desde Savia Bruta.

María, por su parte, asegura que "lo más importante a la hora de elegir el ramo es que la novia se sienta identificada y cómoda. Tiene que pensar en cuáles son los colores que más le representan y lo que quiere que el ramo diga de ella. Y por supuesto, habrá que tener en cuenta el vestido de novia porque no todos los ramos quedan bien con un vestido. Por ejemplo, algo que nos pasa mucho, son novias que se casan con un vestido de corte princesa y que quieren un ramo muy silvestre. En ese caso aconsejaremos otro tipo de ramo".