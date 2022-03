Hay un vestido de novia que favorece más tu figura, palabra de experto

Dentro del mundo de las tendencias nupciales hay opciones que resultan más favorecedoras para un tipo concreto de cuerpo. El escote halter es ideal para chicas con el cuello largo, las mangas abullonadas para las que tienen los hombros estrechos y las flores 3D para aquellas novias que necesitan algo de volumen extra. ¿Pero qué vestidos sientan mejor a cada silueta? Belén Barbero, directora creativa de Beba's, nos explica que las españolas solemos tener un cuerpo con ciertas similitudes y, en general, nos favorecen las mismas cosas. Pero hay matices. Para demostrarlo le hemos pedido que cree para nuestras novias tres vestidos diferentes y nos explique a qué chica le quedarían de maravilla. Algo que es fácil de conseguir gracias a su colección Iconic, una serie de bodies, faldas, sobrefaldas, mangas, adornos… que se entremezclan según el gusto de cada novia y que ayudan a conseguir diseños únicos que, además, pueden evolucionar a lo largo de la ceremonia. "Hace un efecto muy bonito. Yo le digo muchas veces a las novias que el elemento sorpresa es maravilloso de cara a los invitados. El invitado descubre el vestido cuando la novia entra en la ceremonia, pero de repente no cambiar de vestido, sino que la prenda evolucione y se adapte a lo que va ocurriendo en el evento, me parece maravilloso y un regalo no solo para ti, también para tus invitados", explica.

Vídeo: Vita San Pedro