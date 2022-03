La tendencia nupcial que más favorece a cada cuerpo: del escote 'halter' a las mangas abullonadas

Cuando preguntamos a los diseñadores nupciales españoles qué debía tener en cuenta una novia a la hora de elegir su vestido, muchos coincidieron en que la personalidad de la chica debía estar reflejada en la prenda. Si no, corría el riesgo de no reconocerse. Pero no fue la única conclusión a la que llegaron. También veían imprescindible encontrar un diseño que perdurase pese al paso del tiempo y que favoreciera especialmente la figura de la novia. "Intentamos disimular sus manías, no cambiarlas. Ellas se tienen que ver guapas y sentirse cómodas, no hay mayor secreto que este", explicaba Marta Martí en una entrevista concedida a HOLA.com. Y añadía "no deben prestar atención a las tendencias, ni a lo que opinan los demás. Deben sentirse a gusto consigo mismas". Elegir un diseño que potencia cada silueta es fundamental, para dar con el vestido perfecto, pero muchas novias también quieren sumarse a las últimas tendencias. Y sí, hay una para cada tipo de cuerpo.

Escote halter para chicas con cuello esbelto

Desde que Meghan Markle eligió este tipo de escote para su segundo look nupcial, muchas novias se han atrevido a incorporar en su estilismo este acabado. "El cuello halter para novias es muy favorecedor, perfecto para todas aquellas que quieran lucir hombro. Es muy recomendable para mujeres que no sean muy anchas de espalda y tengan hombros torneados", explica Yahaira Iriarte, diseñadora de Victoria Imaz. María Verde, de Juana Rique, asegura que una de las ventajas de este tipo de diseños es que se adaptan "a cualquier hora perfectamente aunque siempre hay que tener en cuenta que favorecen más a mujeres con un cuello largo y unos brazos en buena forma, de lo contrario es mejor optar por otro tipo de escote que seguramente favorecen más su figura". Beleán Barbero, diseñadora de Beba's, puntualiza que, aunque estiliza mucho a las mujeres que tienen las clavículas marcadas, "no es recomendable para aquellas que, aun teniendo espalda ancha, tienen el cuello corto debido a que acorta mucho el talle".

Mangas abullonadas si tienes los hombros estrechos

Las mangas abullonadas son una de las tendencias más generalizadas dentro del mundo de la moda. No solo se pueden encontrar en blusas o vestidos de día a día, también en opciones de invitada. Por eso no sorprende que esta silueta haya saltado al terreno nupcial. Cada vez más diseñadores añaden este tipo de mangas a sus vestidos, algo que podemos comprobar en las colecciones de Beba’s, Bouret, Juana Rique... Sin embargo, dependiendo de la forma del cuerpo de cada novia resultarán más o menos favorecedoras. "Si se tienen los hombros mas anchos que las caderas evitaría poner volumen o resaltar los hombros y los brazos con mangas abullonadas, aunque te gusten mucho. Si, por el contrario, las caderas son mas anchas lo ideal es centrar la atención en la parte superior", explicaba la diseñadora María Gadea. Es decir, este tipo de diseños son perfectos para chicas con una silueta triangular.

Flores en 3D, la opción perfecta si necesitas volumen

Aunque los vestidos sencillos forman parte de la categoría de vestidos más buscados por las novias actuales, lo cierto es que muchas optan por integrar detalles con los que conseguir un diseño diferente, inolvidable. Para su enlace con Ghassan Fallaha, Alexandra Pereira se decantó por un vestido de Santos Costura decorado con pequeñas flores 3D, una tendencia que volveremos a ver en los próximos meses. Uno de los beneficios de este tipo de apliques es que ayudan a ganar volumen en zonas concretas del cuerpo. Es decir, si se colocan en la parte superior del diseño, por ejemplo, en las mangas, ayudará a compensar el tamaño de la zona inferior y viceversa. Este truco es ideal para chicas que tienen, por ejemplo, las caderas más anchas que los hombros y no van a recurrir a un vestido con una falda muy voluminosa.

Un cinturón para ganar centímetros de altura

Si hay un accesorio que en los últimos meses se ha convertido en un imprescindible para las chicas bajitas ese es el cinturón. Algo tan sencillo como ceñir ligeramente la cintura puede ayudar a potenciar la longitud de las piernas e incluso a ganar, de forma visual, algunos centímetros extra. Algunas celebrities como Paula Echevarría suelen recurrir a este truco con frecuencia y muchos diseñadores lo utilizan la realzar la figura de sus novias. Aunque Carolina Herrera fue una de las primeras en declararse una enamorada de este complemento, otras firmas como Yolancris, Berta Bridal o Liz Martinez también los han incluido en sus propuestas. Además de ayudar a equilibrar la figura, logrando que el volumen de la parte inferior y superior del cuerpo quede más repartido, permite que en los diseños hasta los pies la falda parezca mucho más larga y las piernas, por tanto, infinitas.

Falda recta o con corte en 'A', la tendencia que favorece a las españolas

Los vestidos con falda tipo princesa, llenos de volumen, o los diseños de corte sirena continúan siendo una de las opciones más buscadas por las novias. Sin embargo, en los últimos meses, hemos visto que las faldas de tipo 'A', sin demasiado volumen, son las preferidas en las redes sociales. Beatriz Claro, Directora Adjunta de Fernando Claro Costura nos explicaba que las españolas solemos tener una silueta bastante parecida y que los diseños que más favorecen a las novias "son los que marcan un poco los hombros con una hombrera o con un poco de volumen –por ejemplo, con una manga farol–, ceñidito hasta la cadera y a partir de la cadera una forma 'A', no demasiado pomposa, o recta". Una de las peculiaridades de este corte es que, al ajustarse demasiado al cuerpo, suaviza la zona de las caderas y, aunque potencia la silueta y sus curvas, no lo hace de una forma muy agresiva, por lo que el resultado es favorecedor y muy elegante.