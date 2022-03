¡Tul y flores 3D! La romántica elección de Alexandra Pereira (Lovely Pepa) para su look de novia

Tras las bodas de María Pombo, en Cantabria y Rocío Osorno, en Sevilla, este fin de semana, le ha tocado el turno a Alexandra Pereira; una experta en moda que, al igual que sus compañeras influencers, ha hecho de su vestido de novia el mejor reflejo de su estilo. Un marcado gusto por los diseños vaporosos, los volúmenes, las transparencias y los detalles joya, que quedó patente horas antes de su ‘si, quiero’ gracias al modelo que llevó durante su preboda. Y es que, la noche antes del esperado 'día D', la fundadora de Lovely Pepa celebró junto a familiares y amigos una bonita fiesta en el Hotel Santo Mauro de Madrid, donde apostó por un minivestido blanco con tul transparente en escote y mangas, volantes en los hombros y detalles bordados en el cuerpo de la prenda. Una llamativa propuesta firmada Santos Costura que combinó con unos stilettos fucsia de Jimmy Choo, que le permitió dar a sus invitados alguna pista sobre el diseño que había elegido para casarse con el empresario de origen libanés Ghassan Fallaha, su pareja desde hace 5 años.

Es uno de los detalles mejor guardados de una boda. De ahí que, estos últimos meses Alexandra Pereira no haya querido dar muchas pistas sobre el vestido que había elegido para pasar por el alta. ¿Entre los únicos elementos que habían trascendido? El creador del look: Santos Costura, una firma con la que Alexandra Pereira tiene desde hace años una relación muy especial: "Hace dos años cerraba el desfile de Santos Costura. Ahora voy a ser una novia de verdad y él va a estar a mi lado. Conocí a Santos hace siete años porque necesitaba un vestido de gala para un evento. He estado enamorada de su trabajo desde entonces y desde esa primera visita a su atelier sabía que él diseñaría mi vestido de novia. A lo largo de los años hemos forjado una íntima amistad y es por ello que diseñar el vestido más importante de mi vida con él hace que toda la experiencia sea incluso más emocionante. Gracias Santos, te quiero muchísimo y estoy muy ilusionada de hacer esto juntos", explicaba la influencer.. Una revelación que daba más de una pista sobre cómo sería el look más esperado de Lovely Pepa. Y así ha sido.

Poco después de las 19h30, Alexandra ha hecho su aparición en la finca en la que la esperaban sus familiares y amigos; un bonito recinto situado al norte de Madrid donde le ha dado el 'si, quiero' a Ghassan. En su paseo hasta el altar, decorado con flores blancas a los lados y pétalos en el suelo, la influencer ha desvelado por fin el modelo que ha imaginado con ayuda del creador para este día tan especial: un vestido de falda de tul vaporosa y cuerpo de escote barco y manga corta, confeccionado en su totalidad por unas originales flores 3D. Una propuesta muy femenina que ha completado con un ramo totalmente blanco, a juego con el resto del entorno, y un elegante recogido, coronado por un velo de tul. En cuanto a las invitadas, las amigas de la novia se han decantado por llamativas propuestas, defendiendo así su estatus de influencer. Mientras que Paula Ordovás ha elegido un minivestido de tul rosa, con escote asimétrico y lazo lateral, de Navascués, Marta Carriedo ha llevado un original modelo mono con superposición de falda que ha diseñado ella misma con Ze García. Estilismos que, como sucede en todas las bodas, no han logrado robar el protagonismo del diseño de la novia.