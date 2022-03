Así imaginamos el vestido de novia de la 'influencer' Alexandra Pereira (Lovely Pepa) La diseñadora y empresaria gallega ya reveló quién firmaría su look nupcial, que intuimos será altamente sofisticado y con elementos de tendencia

Tras los enlaces de María Pombo y Rocío Osorno, este fin de semana va a tener lugar la tercera gran boda influencer del verano. Alexandra Pereira, también conocida como Lovely Pepa, le dará este sabado el 'sí, quiero' a su pareja, el empresario Ghassan Fallaha, después de cinco años de relación. Como no podía ser de otra manera, la gallega, una de las blogueras más destacadas de nuestro país, compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales, canal a través del que también ha querido ir desvelando pequeños misterios y compartiendo con su más de 1,7 millones de seguidores los detalles de su día más especial. Una de las grandes incógnitas, como en toda boda pero más especialmente en las de las prescriptoras de moda, será el vestido (o los vestidos) de la novia.

Alexandra ya desveló hace tiempo quién sería el diseñador encargado de crear los dos looks que va a llevar en su boda: Santos López, fundador de Santos Costura, una firma a la que ha recurrido en varias ocasiones. "Hace dos años cerraba el desfile de Santos Costura. Ahora voy a ser una novia de verdad y él va a estar a mi lado. Conocí a Santos hace siete años porque necesitaba un vestido de gala para un evento. He estado enamorada de su trabajo desde entonces y desde esa primera visita a su atelier sabía que él diseñaría mi vestido de novia. A lo largo de los años hemos forjado una íntima amistad y es por ello que diseñar el vestido más importante de mi vida con él hace que toda la experiencia sea incluso más emocionante. Gracias Santos, te quiero muchísimo y estoy muy ilusionada de hacer esto juntos" explicaba la empresaria el pasado enero. El hecho de saber quién será al artífice de su vestido hace que nos resulte más sencillo imaginar cómo será.

El español, que además de contar con una línea nupcial es famoso por sus vestidos de invitada, ha vestido a personajes de la talla de Amaia Salamanca, Silvia Alonso, Clara Lago, Aitana Sánchez-Gijón o Vanesa Lorenzo, además de a la propia Alexandra. Se caracteriza por ofrecer diseños hiperrománticos y femeninos que adaptan las tendencias del momento sin renunciar a su esencia, por lo que entremezcla elementos clásicos y sofisticados con otros más rompedores como las plumas o transparencias que cuajaban el vestido con el que desfiló la influencer en 2017. Ella es una enamorada de los tejidos vaporosos, por lo que la imaginamos con una voluminosa falda ligera de algún material como el tul.

En cuanto a la silueta, le gusta potenciar su figura mediante diseños que se entallan a la cintura, y suele llevar los hombros al aire con escotes como el Bardot o en forma de 'V', aunque resulta más probable que se decante por alguna de esas opciones para su vestido de fiesta que para el primero, que prevemos será más atemporal. Los encajes y bordados han formado parte de varios de sus looks de invitada más especiales, así que no sorprendería que los escogiera también en su gran día, mezclados con algún toque más moderno como pedrerías o transparencias para lograr esa fusión perfecta entre elegancia y tendencia que tanto caracteriza a la futura novia. Lo que sí que sabemos es que su misterioso look nupcial estará complementado mediante joyas de Rabat creadas en exclusiva bajo su dirección creativa, otro gesto que demuestra que la totalidad del estilismo estará ideado por ella misma.