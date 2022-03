Todo lo que deberías saber si quieres un vestido de novia a medida

La mayor parte de las novias, casi un 70%, apuesta por buscar su vestido en una tienda especializada. Pero cada vez son más las que optan por un diseño a medida. ¿El motivo? Quieren una prenda única, totalmente personalizada, que se adapte a sus gustos y necesidades. Aunque muchas tienen claro el tipo de prenda que desean, no siempre es fácil enfrentarse a todo el proceso creativo: surgen dudas, preguntas sobre si una determinada silueta resultará o no favorecedora... Por eso, para lograr un resultado de diez, la confianza entre novia y diseñador es fundamental. Hablamos con Beatriz Claro, Directora Adjunta de Fernando Claro Costura, y le pedimos que nos despeje todas esas cuestiones que surgen a la hora de enfrentarse a crear un vestido de cero, desde si es mejor acudir o no acompañada a las pruebas hasta cuáles son los cortes más favorecedores.

Loading the player...

Vídeo: Vita San Pedro