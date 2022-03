Cómo hacer de un vestido de novia el diseño de tus sueños, por María Gadea

Crear un vestido que, además de favorecer, emocione; esa es la meta a la que aspiran muchos diseñadores nupciales. La mayoría de los que se dedican a este oficio tienen claro que ellos no solo imaginan un vestido, sino que crean sueños y acompañan a las mujeres en uno de los momentos más bonitos de su vida. María Gadea asegura que con sus creaciones trata de contar historias. Su historia, la de la mujer que se lo pone y lo elige, la de esa novia que le da él 'sí, quiero' a ella antes que a nadie. Por eso trata de no ceñirse a las tendencias, sino buscar propuestas atemporales que resistan bien el paso del tiempo; diseños sencillos llenos de esos pequeños detalles que enamoran. Hablamos con ella sobre cómo se crea el vestido nupcial desde cero, lo que debe tener para favorecer a cada tipo de mujer, y por qué la seda va a conquistar a las novias de 2020.

Inspiras tu nueva colección en una novia minimalista, que busca artesanía para su vestido. ¿Cómo surgió esta idea?

La inspiración de la colección 2020 es el minimalismo sofisticado de los años 30. Me fascina la relación que se creó entre el cine y la moda y cómo los diseñadores crearon un nuevo prototipo de mujer, convirtiendo a las actrices de la época en iconos de la moda.

Háblanos un poco más de los diseños que podemos encontrar en tu colección 2020.

La colección está marcada por patrones que definen la cintura de la mujer, escotes en 'V' o espaldas abiertas, cuellos altos con lazos XXL, faldas con movimiento y detalles que hacen a cada uno de ellos diferente y especial. Nos gusta utilizar tejidos que den carácter a los diseños y pensar en detalles que marquen la diferencia. Vais a encontrar tul y organza bordada, terciopelo, gasas de seda, rafia, lana, algodón o seda 100%.

¿Te gusta seguir las tendencias o prefieres escapar de ellas en tus diseños?

Nuestros diseños buscan la atemporalidad no la tendencia. Creemos en los diseños eternos, en los que reflejan la personalidad de las novias y cuentan algo de ellas, de su historia.

Recuperas la seda para los vestidos de novia, un tejido sencillo y muy rico que quizá no estamos tan acostumbrados a ver en este sector. ¿Por qué te has decantado por él?

Estamos en búsqueda constate de tejidos especiales y este fue uno de ellos. La seda en España tiene una historia que muchos hemos olvidado. Durante los siglos XIV- XVIII Valencia era un lugar importante dentro de la ruta de la seda y esta industria era el principal motor de la ciudad. Actualmente quedan muy pocos artesanos que tejan la seda como se hacia tradicionalmente y yo tuve la suerte de conocer a uno. Me enamoré de su historia, la de su familia y la de su pueblo. Y le pedí que nos creara tres diseños para nuestra colección de novia 2019. Ha sido un privilegio poder trabajar estos tejidos tan llenos de historia.

Además de una colección, trabajas con diseños a medida. Cuando las novias llegan a tu Atelier, ¿saben lo que quieren o llegan un poco perdidas? ¿Se dejan aconsejar?

Sí, y es la parte con la que más disfruto. La mayoría cree que no sabe lo que quiere y que tiene muchas ideas que son inconexas, pero tras la primera entrevista les ayudamos a ver que realmente sí saben lo que quieren y conseguimos sacar la esencia que llevan dentro.

¿Crees que crear un vestido nupcial desde cero es un proceso que puede "asustar" a las novias?

Somos conscientes de que es un acto de confianza increíble por parte de las novias y una gran responsabilidad para nosotras. En cuanto tenemos el boceto definido entre las dos pasamos a crear el patrón y cortarlo en una toile. Cuando se la prueban empiezan a ver como coge forma la idea que sólo estaba en un papel. Es muy bonito vivir la creación de tu vestido paso a paso y participar en ello, es un recuerdo imborrable y nosotras trabajamos para que sea maravilloso.

¿Qué es lo más importante a la hora de imaginar ese vestido soñado?

Para mí lo más importante es que imaginen un vestido que sea muy ellas. Con el que se sentirían muy cómodas y seguras de sí mismas.

Explicas que "los vestidos de María Gadea están hechos desde el amor para formar parte de esa historia que no se olvidará nunca". ¿Cómo es poder formar parte de los sueños de tantas mujeres?

Es claramente un sueño para nosotras. Cuando las ves sonreír y te dicen que realmente es el vestido que habían soñado, es una satisfacción inmensa. Trabajar para crear felicidad y dejar un recuerdo tan bonito en la memoria de alguien es maravilloso, es una gran suerte.

¿Cómo definirías a la novia de 2020?

Para mí la novia 2020 es una mujer con las ideas claras, que busca un vestido de líneas sobrias y elegante con detalles que llamen la atención. Como mangas especiales, bordados o accesorios como abrigos o chalecos.

¿Cuáles son las tendencias que veremos con más fuerza en 2020?

Innovación en tejidos, mangas abullonadas, bordados, lazos y la incorporación de abrigos, capas o chalecos para complementar los vestidos.

¿Y las que dejaremos de ver en la próxima temporada?

El estilo boho en exceso.

¿Hacia dónde va la moda nupcial?

Yo creo que la moda nupcial es cada vez más abierta a patrones y tejidos diferentes. Se van incorporando tendencias lifestyle y se sale un poco del clásico vestido de novia princesa.

Cada vez hay más chicas que se suman a los vestidos cortos o al pantalón, como creadora, ¿crees que llegará un momento en el que estos diseños nupciales superen a los vestidos largos?

Me encanta los pantalones y los vestidos cortos para novia. Mi favorito es el que llevó Audrey Hepburn en su primera boda, con Mel Ferrer en 1954. En los años 60 se veían muchas bodas de corto. A corto plazo no veo que vayan a superar a los largos, pero verlos de vez en cuando me encanta. Al igual que ver a novias que eligen bailarinas en lugar de zapato de tacón, me chifla, porque apuestan por ser ellas mismas.

¿Qué consejo le darías a esas chicas que se casan el año que vienen y tienen que elegir su vestido?

Que comiencen con tiempo para que no les genere estrés y que disfruten muchísimo de cada momento.

Y como diseñadora, ¿algún truco para elegir el vestido que mejor se adapte a cada silueta?

Creo que es muy importante elegir un vestido que favorezca la figura. Hay muchos trucos para realzar lo bonito y disimular lo que menos nos gusta. Si no se es muy alta optaría por un vestido sencillo sin mucho volumen en la falda y por escote en 'V' que estiliza mucho la figura. Si se tienen los hombros mas anchos que las caderas evitaría poner volumen o resaltar los hombros y los brazos con mangas abullonadas, aunque te gusten mucho. Si, por el contrario, las caderas son mas anchas lo ideal es centrar la atención en la parte superior.