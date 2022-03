Cazadoras vaqueras personalizadas, la tendencia que enamora a las novias de otoño

El hashtag #noviasdiferentes acumula varios millones de publicaciones. Una pequeña muestra de que las mujeres que se han casado en los últimos meses o darán el 'sí, quiero' dentro de no mucho buscan algo diferente. Este cambio de actitud también lo han notado los diseñadores. En una entrevista concedida a HOLA.com Rosa Clará explicaba que “ahora las novias siguen la moda y las tendencias, tienen una cultura en moda que antes no había. Quizá el segundo cambio es la edad. En España, Italia… nos cuesta ver novias que sean menores de 30, no en otros países como Estados Unidos. Al casarse más mayores saben lo que quieren, se dejan influir mucho menos y, sobre todo, saben muy bien lo que no quieren”. Cada vez más firmas nupciales tratan de innovar incluyendo opciones que, hasta hace poco, ninguna novia habría demandado, como monos, pantalones, diseños de dos piezas o vestidos mini. Propuestas con las que satisfacer a mujeres con una personalidad cada vez más clara. Por eso no sorprende que dentro de un sector que busca ofrecer lo más novedoso, las cazadoras personalizadas se hayan convertido en la opción preferida de muchas novias, entre las que se encuentran la influencer Fatima Cantó o Hailey Baldwin.

Jacqueline Nicola Llovet García, mitad alemana, mitad española, es la diseñadora al frente de JN Llovet, una firma de cazadoras personalizadas que cuenta con una sección dedicada exclusivamente a novias. La idea de crear diseños especializados para estas mujeres surgió cuando, en el showroom que la firma tiene en Hamburgo, Jacqueline trabajaba en el diseño de una cazadora para una chica que se iba a casar. "Quería darle una sorpresa a su futuro marido con un diseño en el que se leyera Just married junto a su nuevo apellido". A la diseñadora le gustó tanto la idea que decidió crear su propia línea.

A May López-Bleda le pasó algo parecido. La creadora de Denim Souls, una firma que nació con la intención de ofrecer a sus clientas un diseño único capaz de reflejar su personalidad, nos explica que fue la boda de una de sus hermanas la que la inspiró. "Mientras preparábamos todos los momentos de la boda, el cóctel, el baile, los regalos de los invitados etc. le propuse hacer algo distinto, no quería que fuera la típica boda a la que estamos acostumbrados a ir con la entrada de los novios en el banquete y la inauguración del baile con el vals de la novia y su padre. Se me ocurrió personalizar dos chaquetas con el clásico Just Married para inaugurar la pista del baile (uno de los momentos más instagrameables, vi la oportunidad), fue la primera vez que trabajé con textil blanco para un escenario totalmente diferente". Cuenta que cuando publicaron las imágenes en redes sociales la aceptación fue tal que muchas novias, seguidoras de la marca, se pusieron en contacto con ella para preguntarle por la opción de crear diseños similares para ellas.

Si algo tienen claro las dos diseñadoras es que las mujeres que buscan este tipo de diseños tienen un perfil muy concreto: son atrevidas, quieren algo distinto, llamativo, cool y único. "En definitiva buscan una pieza icónica en las que ellas mismas puedan intervenir en el proceso creativo desde el principio, aportando sus gustos, opiniones y necesidades", añade May. Por eso, Jacqueline a través de su página web y May, gracias a las conversaciones con sus novias, buscan opciones que se adapten a los gustos de cada una de ellas. "Muchas futuras novias buscan una mezcla perfecta entre un diseño clasico y de tendencia. No conocemos limites para realizar la chaqueta de tus sueños", cuenta Jacqueline. Y aunque algunas tienen muy claro lo que quieren, otras necesitan el consejo de una profesional.

May nos explica que cuando se encuentran con novias indecisas tratan de orientarlas. "Algunas tienen muy claro lo que quieren y nos lo encargan directamente otras, nos piden consejo, bocetos, ideas, recomendaciones. Nos ayuda mucho ver su vestido y su perfil en redes sociales para decidir si tiene que ser una chaqueta oversize o pequeña, con diseños más originales, pintadas en unos tonos u otros e incluso añadirle flecos, plumas y motivos dorados, siempre teniendo en cuenta la personalidad y gustos de los novios. Nos olvidemos, él también tiene que lucirla". Y es que cada vez son más las parejas que lucen estos diseños de forma coordinada. May nos explica que uno de los retos más divertidos a los que se enfrentó fue crear cazadoras para una novia de Valencia y un novio de Cuenca. Querían llevar las chaquetas durante la ceremonia y hacer un guiño a los invitados que se habían desplazado desde ambas zonas. "Ella lució una chaqueta vaquera con naranjas pintadas a mano, típicas de la huerta valenciana, y él una con limones pintados típicos de su tierra". Un resultado original y muy divertido.

Y esta tendencia parece no haber hecho más que empezar. Tanto es así que cada vez son más las novias que no quieren lucir estos diseños solo en su gran día, también en otros momentos relacionados con la boda, como la despedida de soltera, donde amigas y novia lucen modelos combinaos. "En realidad es un diseño que se puede llevar en distintas ocasiones. Puedes adaptarlo a un evento concreto o, si usas inscripciones o diseños que no sean demasiado limitadores, se puede lucir también después de la boda", concluye Jacqueline.