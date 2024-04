Sofia Richie desafía las reglas de la moda premamá con una 'blazer bardot' de invitada perfecta

A menos de un año de haberse dado el 'sí quiero' con el ejecutivo musical Elliot Grainge, Sofia Richie se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, noticia que conmocionó al mundo de la moda y que dio a conocer, por si fuera poco, a través de la portada de una conocida revista. A lo largo de 2023, esta joven de 25 años se convirtió en un referente para las mujeres clásicas, pero ahora cumplirá ese rol también para las embarazadas que quieren lucir superelegantes sin sacrificar su comodidad. ¡Porque esa etapa tan bonita no tiene que afectar negativamente a nuestros looks!

VER GALERÍA

- Las sorpresas del primer look premamá de Sofia Richie: un peto vaquero y el bolso italiano más exclusivo

El primer look de invitada premamá de Sofia Richie

En la actualidad, cuando la ropa deportiva ya no es sinónimo de descuido, los estilismos del día a día se resuelven a la velocidad de la luz. No hay nada que no solucionen una camiseta básica o un jersey gustoso y unos vaqueros, pero la cosa se complica si se trata de eventos especiales. Bien es cierto que las bailarinas y el tacón bajito reinan en el ámbito de las tendencias, así que por ese lado no hay problema, lo que no se hace tan fácil es dar con un look de tendencia que salga de los típicos esquemas de moda premamá. Si tú tampoco quieres llevar vestidos fluidos en todas las fiestas, echa un vistazo a los detales del último look de Sofia Richie.

VER GALERÍA

- Sofia Richie es la chica más influyente: los momentazos FASHION que han marcado su gran año

Un conjunto de dos piezas original y eterno

La hija del intérprete de Say you, say me asistió junto a su marido a la esperada fiesta de Universal Music Group en antesala a los Grammy con la intención de desafiar el mito de que los conjuntos de dos piezas no sientan bien a las mujeres embarazadas. Para ello, eligió un top de tipo blazer realizado en crepé color negro que presenta un sensual escote bardot y rompe con las expectativas sobre el clásico traje de chaqueta.

Además, contrario a lo que se les suele aconsejar a quienes ya tienen una tripita de seis meses, Sofia quiso dejar desabotonada la parte de abajo de la prenda y mostrar un poquito de piel de la zona del abdomen. La falda semielástica de acabado satinado abraza sus piernas y da una apariencia mucho más estilizada a la figura, efecto que se remata con las puntas finas de sus salones de tacón bajito.

VER GALERÍA

- La chaqueta 'bomber' española con la que podrás copiar este look de 'lujo silencioso' de Sofia Richie

La mejor noticia es que cada una de estas piezas te valdrá cuando hayas dado a luz, ya que no solo se adaptan a tu cuerpo sin importar los cambios. Hablamos de un conjunto de aires sartoriales y a la vez extremadamente femenino que no pasará de moda jamás. La influencer completó el estilismo con varios brazaletes plateados y dorados (una mezcla que antes se consideraba prohibida entre las expertas en moda) y unos pendientes XXL de inspiración ochentera, y el resultado es un lookazo de fiesta de lo más elegante.