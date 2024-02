Las sorpresas del primer look premamá de Sofia Richie: un peto vaquero y el bolso italiano más exclusivo

Justo cuando pensábamos que 2023 había sido el mejor año en la vida de Sofia Richie, después de darse el 'sí quiero' con el ejecutivo Elliot Grainge y marcar tendencia como nadie con sus looks de lujo silencioso, la hija del intérprete de All Night Long anunció por todo lo alto que está embarazada en la portada de una conocida cabecera de moda. ¡Y ya está de seis meses! Si bien ocultó como una experta su incipiente tripita tanto en las calles como en las redes, parece que, una vez hecho el gran anuncio, no se esconde porque ha sido vista de paseo por Los Ángeles con su primer estilismo premamá.

El look premamá de Sofia Richie que no esperábamos: ¡un peto vaquero!

Para muchas chicas de contextura menudita, como es el caso de Sofia, los primeros meses de embarazo apenas tienen efectos visibles sobre la figura, aunque era inevitable que un día -casi de la noche a la mañana- se decidiera por reemplazar los vaqueros rectos por un cómodo peto oversize. Esta prenda de resistente tejido y dotada con múltiples bolsillos nació a finales del siglo XVIII con el objetivo de vestir a agricultores y mineros, pero con el tiempo se convirtió en una pieza más de nuestros armarios.

A pesar de que solemos asociarla con la infancia, las embarazadas se han apropiado de ella gracias a su formato a prueba de todo. Contra cualquier pronóstico, la chica de moda que nos enamoró con sus vestidos a medida de Chanel, se ha decantado por el peto vaquero, combinado junto a un gustoso top de punto beis.

La primera en estrenar este exclusivo bolso made in Italy

Incluso enfundada en una prenda todoterreno como el peto, la reina del estilo Old Money ha querido añadir un elemento clave a su look que deja claro lo exclusivo que es su armario. Sí, va en vaqueros y zapatillas por la calle, pero lo realmente llamativo es el bolso que acompaña a este estilismo, una creación que Ferragamo lanzó como parte de su colección Primavera/verano 2024 en la más reciente edición de Milan Fashion Week y que -aquí está el dato importante- todavía no ha llegado a tiendas.

Recordemos que la moda estival de las grandes firmas se presenta sobre las pasarelas en los meses de septiembre y octubre, y no salen a la venta sino hasta el mes de febrero. ¿Acaso el primer look premamá de Sofia es solo una buena estrategia publicitaria?

Se trata de una nueva versión del Hug Bag de la firma italiana, que está realizado en lona con paneles en piel de becerro color negro, un asa superior de inspiración retro y una construcción asimétrica en la parte trasera que abraza los fuelles laterales y se abrocha con hebillas Gancini en acabado dorado.

Sofia es la primera en tenerlo en su poder, así que habrá que esperar unas cuantas semanas para saber si se convierte en el sustituto definitivo del modelo Margaux, de The Row, como bolso de diario preferido por las celebrities minimalistas. Por los momentos, solo se puede encontrar en la web el formato original, hecho al completo en cuero, y tiene un precio de 2.450 euros.