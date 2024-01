Los looks de 'lujo silencioso' con los que Sofia Richie ha ocultado su embarazo

Este ha sido un año de cambios para Sofia Richie. Desde que se casara en abril de 2023 con el empresario musical Elliot Grainge, su fama ha despegado y se ha convertido en una referente de estilo, sobre todo entre las chicas de la Generación Z. Ella ha marcado tendencias como la estética Old Money o el regreso del minimalismo y ha sido una de las invitadas más buscadas de las fashion weeks. Sin embargo, el gran cambio le va a llegar en tres meses pues acaba de anunciar que espera su primer hijo junto a su marido.

En un precioso reportaje para una publicación estadounidense, la hija del cantante Lionel Richie ha desvelado que está embarazada de ¡seis meses! Algo que no hubiéramos podido descubrir siguiendo la pista de su vestidor pues, en este tiempo, Sofia ha mantenido el estilo sencillo que la caracteriza. De hecho, sus últimos looks son la inspiración perfecta para futuras madres que no quieren complicarse a la hora de vestirse ni, mientras la barriguita se lo permita, comprarse ropa en la sección "premamá".

Camisetas básicas, jerséis amplios, americanas oversized y, sobre todo, vaqueros rectos y de cintura baja han conformado sus estilismos de las últimas semanas; looks en los que la modelo, influencer y socialité ha añadido su personalidad a través de los accesorios. No han faltado los minibolsos de lujo, ni tampoco las joyas o los mules de tacón cómodo para dar un toque especial a esas combinaciones de prendas básicas.

Y es que, como buena experta en moda, Sofia conoce el poder de los complementos y el truco que recomiendan todas las estilistas: cuando tu ropa es básica, súmale una nota de tendencia a través de estas piezas. Este consejo es de lo más práctico en cualquier momento, pero todavía más cuando, como cuando estás embarazada, tu prioridad es estar cómoda y llevar ropa que te haga sentir bien.