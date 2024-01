Sofia Richie, embarazada de una niña: 'Nuestros corazones están llenos de amor'

El 2024 no ha podido empezar mejor para Sofia Richie y su esposo, Elliot Grainge. La feliz pareja, que selló su amor el 22 de abril en una romántica ceremonia que tuvo por escenario el exclusivo hotel du Cap-Eden-Roc de la Costa Azul francesa, está de enhorabuena, pues espera su primera hija en común. Una bebé muy deseada y querida que la hija del cantante Lionel Richie y Diane Alexander traerá al mundo en pocos meses a sus 25 años, pues su embarazo ya está muy avanzado. "¡Nuestros corazones están llenos de tanto amor! Muy agradecida por todo vuestro apoyo. No puedo esperar para este próximo capítulo de nuestra vida", ha apuntado emocionada en su perfil social, donde está a punto de alcanzar los once millones de admiradores.

Esperan una niña que "está creciendo bastante rápido"

Tras semanas de especulaciones, la orgullosa mamá, que ya presume de prominentes curvas, ha confirmado la noticia, una buena nueva que llega a su vida y a la del ejecutivo discográfico británico, de 30 años, en un dulce capítulo vital, pues la pequeña vendrá al mundo coincidiendo con su primer aniversario como marido y mujer. La socialité, que ha llevado con sumo hermetismo esta alegría personal durante cerca de medio año, se encuentra en el último trimestre de gestación y encara la llegada de la nueva integrante de la familia con entusiasmo, ilusión y desbordante felicidad: "Está creciendo bastante rápido, por lo que (la fecha de su nacimiento) está un poco en el aire", ha confesado en una entrevista concedida a Vogue México y Latinoamérica.

Tal y como ha revelado, tanto ella como su marido, que han protagonizado una preciosa sesión fotográfica para la cabecera a cargo de la reputada Yulia Gorbachenko en la que Sofia muestra su barriguita al descubierto, creían que su primogénito sería un varón, razón por la que se quedaron en "verdadero shock" al comprobar durante la fiesta del gender reveal que se trataba de una benjamina: "Realmente pensamos que era un niño". "Y entonces, eran tres", ha apuntado la influencer, que supo que la vida se abría paso en su interior a la cuarta semana de gestación durante su viaje a la Semana de la Moda de Milán y asegura que desde entonces ha aprendido más que en su cuarto de siglo de vida, junto a otra de las imágenes del reportaje que ha publicado en su cuenta personal.

De Paris Hilton a Lily Collins: las celebridades reaccionan a la buena nueva

Las reacciones al anuncio no se han hecho esperar y, de igual forma que ocurrió con su mediático y multitudinario enlace, en el que impactó con un sensacional vestido de Chanel hecho a medida, ajustado al cuerpo, con las iniciales de los novios y la fecha del enlace bordadas, escote entrecruzado, cola y un precioso velo, la noticia no ha tardado en viralizarse. Personalidades como Paris Hilton, que no se perdió la boda y tiene una estrecha relación de amistad con la pareja, Lily Collins, Erika Costell, Teresa Andrés Gonzalvo o Heir Jordyn han sido algunos de los rostros conocidos que han celebrado en comentarios esta buena nueva que multiplicará el amor en el hogar del matrimonio y de todos sus seres queridos.

