Sofia Richie es la chica más influyente de 2023: los momentazos FASHION que han marcado su gran año

Su último logro no ha sido precisamente una sorpresa inesperada, aunque sí resulta muy interesante las razones que le han llevado a alzarse con él. Según el informe A year in data publicado recientemente por Lefty y Karla Otto, dos plataformas especializadas en marketing de marcas e influencers, Sofia Richie es la it girl de 2023 gracias al impacto que han generado sus looks. Y no solo en redes sociales, donde sus seguidores no dejan de crecer, sino también en la economía de algunas de las firmas de moda más importantes, a las que ha conseguido dar una millonaria visibilidad. El estudio, que además analiza cuáles han sido los eventos (Festival de Cannes, Gala MET), las marcas (Bvlgari, Bottega Veneta) y las celebrities (Kim Kardashian) más influyentes de este año, ha establecido cuáles han sido los momentos más relevantes de la hija de Lionel Richie en estos meses, aquellos que le han hecho coronarse como la chica del año.

Su boda con Elliot Grainge

Fue sin duda una de las ceremonias más esperadas de la primavera: Sofia Richie se dio el 'sí, quiero' con el ejecutivo musical Elliot Grainge el pasado abril en un romántico enlace en la Costa Azul. Un opulento evento celebrado en el exclusivo Hotel du Cap-Eden-Roc que consolidó oficialmente la alianza entre la joven de 24 años y Chanel. Y es que los tres conjuntos que lució en su gran día fueron confeccionados en exclusiva para ella por la maison, vestidos nupciales que según asegura el informe, reportaron a la marca 6,7 millones de dólares gracias a la colaboración entre ambas.

Referente de tendencias

Si sueles seguir las corrientes de moda, seguro que estás al tanto de aquella conocida como lujo silencioso, la que propone impecables looks minimalistas con piezas de exclusivas firmas, que huye de los logos o detalles que evidencien la procedencia de las prendas. Una estética que Sofia Richie aplica a diario en sus elecciones -aconsejadas por la estilista Liat Barut, quien ha contribuido a su éxito- y que ha logrado acumular en redes sociales como Tiktok más de 35 millones de visualizaciones. Algo similar, explican en el informe, ha ocurrido con la tendencia Old Money (algo menos silenciosa, asociada al armario de los ricos estadounidenses de los 80), de la que también la influencer es representante: sus búsquedas en redes sobrepasan ya los 10.900 millones.

Su paso por la Semana de la Moda

Otro de los momentos clave que los expertos han asociado al éxito que este año ha tenido Richie, ha sido su paso por las últimas fashion weeks, especialmente las de Nueva York y Milán, que tuvieron lugar en septiembre. Fue una de las invitadas estrella a los desfiles de firmas como Proenza Schouler, Prada y Ralph Lauren, a los que llevó estos tres looks -top bandeau con falda larga, abrigo de estampado tartán y un traje de dos piezas de raya diplomática, respectivamente-, con los que se metió a la crítica en el bolsillo, pero también a las firmas. Y es que según apuntan, la empresaria ha logrado generar grandes ingresos a través de sus diferentes alianzas con estas.

De acuerdo con las cifras, es Chanel quien más beneficio ha sacado de esta unión (6,7 millones de dólares), seguida por la marca de joyería David Yurman (4,9 millones), Hourglass Cosmetics (2,6), Prada (2,4) y Ralph Lauren (1,2). Pero Sofia no es la única que causa un verdadero impacto con sus elecciones: Kim Kardashian lidera la lista de los diez influencers más importantes de 2023 relacionados con la moda, seguida por Jennie Kim del grupo surcoreano Blackpink -otra de las musas de Chanel- y V de BTS. En cuanto a seguidores en redes, Sofia Richie de momento no puede competir con ellos, pues tienen (por orden) 486, 315 y 265 millones de followers, frente a los 10,9 millones con los que ella cierra este año tan especial.