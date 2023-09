Sofia Richie rescata el mítico conjunto de minivestido con botas altas (y planas) que llevaste en 2010

No es ningún secreto que la moda es cíclica, todo aquello que se llevó en el pasado, vuelve al ruedo con una versión diferente. Si antes esto sucedía cada 20 años aproximadamente, es decir, recuperábamos las tendencias punteras de dos décadas atrás, ahora estamos viendo cómo la línea del tiempo cada día se estrecha más. Y el último ejemplo FASHION que confirma esta variación tan vistosa, lo ha lucido una de las chicas del momento paseando por las calles de Nueva York, ¡Sofia Richie!

Considerada toda una abandenara de la industria, ha sorprendido con la elección de su vestuario que nos ha hecho viajar directamente al pasado. Acostumbradas a verla luciendo lo último que propone la industria, aunque sin dejar la elegancia y la clase a un lado y completándolo con complementos de lujo, para este inicio de septiembre, la que ha cumplido 25 años con un fiestión privado, parece haberse inspirado en una de las fórmulas de estilo que triunfaron allá por la recordada época de los 2010. Cuando aún era cool combinar pequeñísimos shorts vaqueros con medias fantasías, ¿lo recuerdas?

La embajadora estrella de la Generación Z ha recuperado este conjunto atemporal que parece volver al ruedo con más fuerza que nunca. Una camisa oversize de rayas blancas y azul de Bottega Veneta, que ha utilizado a modo de minivestido (disponible por 1.200 euros) y botas planas de caña alta de Stuart Weitzman, confeccionadas en ante en color marrón clarito (localizadas en tienda por 850 euros). Un nostálgico e inesperado look de entretiempo que podría estar inspirado en uno que lució nada más ni menos que la actriz Blake Lively durante el rodaje de la exitosa serie Gossip Girl.

Aunque ella lo hizo en un formato mucho más sensual, con minivestido ajustado, calzado con tacón y un gran sombrero que encaja a la perfección. Que esté de vuelta este tipo de estilismos, apto para aquellas que tengan piernas kilómetricas, no significa que tengas que añadirlo al armario inmediatamente para ir a la última. Recuerda, no todas las tendencias tienen que encajar con una misma, y aunque la it girl del momento le ha sacudido el polvo a ésta, quizás vuelve a quedarse olvidado en el fondo del guardarropa...