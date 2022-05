Hemos encontrado a la doble de Blake Lively y el look con el que hizo historia

Tener la capacidad de ponerse en la piel de diferentes personajes y actuar frente a la cámara es un don que muy pocas personas tienen. Pero lo que sí estamos experimentando es como va creciendo notablemente el fenómeno de los clones que se parecen a celebridades, ya sea a la hora de posar, hablar, moverse, combinar prendas o simplemente con la ayuda de la brocha y el pincel. Desde la granadina veinteañera que se confunden con Kendall Jenner y Emily Ratajkowski, hasta la influencer que es igual a Ariana Grande. Y ahora hemos encontrado una divertida conexión entre una experta en maquillaje y una de las intérpretes e iconos de estilo más influyentes de las dos últimas décadas. Adelantamos que este hallazgo te va a encantar si eres fan de la moda y la belleza, porque tiene que ver con un momentazo histórico.

Es cierto que el universo digital es un habitación sin paredes en la que podemos encontrar todo lo inimaginable. Si meses atrás dimos con las dobles de los icónicos personajes Blair Waldorf y Serena Van Der Woodsen, ahora es el turno de quien le da vida a la reina del Upper East Side, Blake Lively. Y no, no estás viendo doble, podría ser la mujer de Ryan Reynolds posando en la última Gala MET pero resulta ser Victoria Lyn, una famosa maquilladora de San Diego que ha sorprendido con su asombroso parecido a Blake. Su legión de más de un millón de seguidores la ha convertido en todo un referente en términos de maquillaje, por eso no nos sorprende su destreza frente al espejo, consiguiendo reinterpretar looks inolvidables como el que estrenó la de Verano en vaqueros el primer domingo de mayo homenejeando a la ciudad de Nueva York con un diseño exclusivo de Versace.

"¡La reina del Met me inspiró! Me encantó su glamour de diosa de bronce realizado por el talentoso Kristofer Buckle con Charlotte Tilbury. Tuve que probarlo yo misma". Así es como Victoria confirmaba quien fue su invitada favorita en este eventazo y que pasaba a ser su mayor inspiración. Y clonando paso a paso cada uno de sus movimientos -incluso el detalle de la diadema joya, los pendientes colgantes y los guantes de ópera satinados-, ha logrado un espectacular parecido que ha conquistado miles de usuarios, tanto que algunos la han confundido con la verdadera Blake.

Este video que ha dado la vuelta al mundo, ya acumula casi un millón de reproduciones en menos de cinco días. En él podemos ver a la influencer con un maquillaje enfocado a los ojos y pómulos mientras aplica gloss en sus labios e interpreta una famosísima escena de Gossip Girl. Y bajo los comentarios, leemos frases tales como "realmente te pareces a Blake Lively", "te pareces muchísimo a ella, estoy en shock", "Madre mía, para. Te ves increíblemente bien... estoy obsesionada. Voy a reproducirlo por décima vez, ¿vale?". Un exitazo virtual que confirma a Blake Lively como el icono del momento.