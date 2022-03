Hemos encontrado al clon de Kendall Jenner y Emily Ratajkowski, ¡y es española!

Desde hace tiempo la fibre por parecerse a tu personaje favorito o incluso a la figura que más te inspira, es un interesante movimiento que se hace cada vez más presente entre la Generación 'Z'. Si hace un tiempo encontramos a la usuaria que imitaba a la perfección los looks beauty de Ariana Grande, ahora ha saltado a las noticias los rasgos de una española que la conectan directamente con dos de las modelos más tops de la industria, Emily Ratajkowski y Kendall Jenner. ¿Puede solo una persona ser el clon de dos estrella de la moda? Sí, y aquí tenemos el ejemplo que ha revolucionado las redes sociales.

Que el maquillaje hace magia es un hecho indiscutible, pero conseguir ser idéntica no uno, sino a dos de los rostros más demandados de la pasarela desde hace años, es un nivel fuera de serie que ha conseguido alcanzar Rosa Ortega Guerrero, una veinteañera cursando cuarto grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Granada. Hace tan solo unos meses parece que su vida ha dado un giro de 180 grados saltando a la fama tanto en Instagram como en TikTok gracias a las instantáneas y videos que ha compartido con sus miles de seguidores, donde hemos encontrado importantes similitudes con Emily y Kendall.

La maniquí originaria de la ciudad de la Alhambra, fue candidata a representar a España en el concurso de Miss Mundo 2019, de ahí a que su belleza sea tan excepcional. Por eso no nos extraña su gran destreza ante la cámara, ya que ha posado para marcas emergentes alrededor del globo terráqueo, incluso ha sido imagen de GOI -la marca de Jessica Goicoechea- ha trabajado con maquilladoras reconocidas en el sector, e incluso promocionó la última temporada de Élite en Tiktok. Y como toda amante de la industria, las herramientas de maquillaje han sido su as bajo la manga para conseguir resaltar sus marcadísimos rasgos, aquellos que no han pasado desapercibidos para así convertirse en el clon nacional de las famosas celebridades.

Pero como todo éxito punteras, siempre hay un secreto detrás de bastidoras, y nosotras lo hemos localizado. Tras el impacable manejo de los pinceles y las brochas del maquillaje, la posición y el ángulo de cada una de sus fotografías tienen la culpa de que su anguloso rostro se haya hecho viral en cuestión de semanas. Solo hace falta colarse en su perfil público para ver los miles de comentarios que alaban su conexión: "Como dos gotas de agua", "La gemela de Kendall, "¿Kendall eres tú?". No nos extraña la posibilidad de hallar alrededor del mundo personas que se parezcan entre sí, pero este caso tan peculiar y llamativo que nos ha dejado sin palabras.